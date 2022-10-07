Ютубер построил бункер своей мечты на случай апокалипсиса

В рамках проекта "Ты, я и Апокалипсис" популярный ютубер Колин Фёрз объединился с британским кабельным каналом Sky 1, чтобы построить идеальное место для укрытия в случае апокалипсиса. Колину дали задание построить убежище, с учетом того, что конец света наступит через 34 дня. Он решил построить себе подземный бункер и, скажем так, результат получился необычный.
Знакомьтесь, Колин Фёрз. Он ведет канал на YouTube с 12 миллионами подписчиков и недавно получил задание построить подземный бункер на случай апокалипсиса.
Колин живет в Великобритании и решил, что его задний двор станет подходящим местом для бункера. Так он будет рядом с домом, и ему не придется ехать в укрытие.
В углу двора стоял старый сарай, который давно нужно было снести. Первым делом он избавился от крыши...
Динозавр был самым важным украшением двора, поэтому его надо было разместить в оптимальном месте, чтобы он вселял ужас в злоумышленников.
Пора начинать копать! Колину нужно было выкопать около 3,6 метров вглубь, чтобы осуществить свое видение
Углубившись примерно на метр, они наткнулись на твердую породу. Трактор был бесполезен, поэтому пришлось использовать отбойные молотки и долота
Когда яма была вырыта, привезли стройматериалы. Колин хотел, чтобы бункер прослужил долго, поэтому он выбрал сталь в качестве каркаса. Очень много стали!
Они установили несколько небольших опор и начали работу над полом. Им пришлось сваривать каждый шов, чтобы бункер был полностью герметичным
Один из самых сложных этапов пройден, и бункер начинает обретать форму. Колин явно в восторге от прогресса
Теперь, когда стены были готовы, пришло время крыши. Из-за веса и земли над ней потолок нужно было изогнуть, чтобы равномерно распределить вес
После того, как крышу установили и заварили, пришло время покрыть ее очень прочным, армированным стекловолокном бетоном. Бетон заливали в несколько этапов для прочности
На землю положиили несколько массивных несущих балок, чтобы помочь распределить многотонный вес бетона
Пока сох бетон, Колин установил вентиляционные шахты, которые будут подавать свежий воздух в подземный бункер, позволяя выходить отработанному воздуху
После того, как бетон полностью высох, они покрыли всю конструкцию землей и дерном, чтобы никто не узнал, что находится под его газоном
Поскольку тяжелое оборудование больше не требовалось, они смогли восстановить снесенный забор
Колин построил симпатичный сарай поверх бетонной площадки, который с виду совершенно не вызывает подозрений
Без кухни, само собой, никуда. Здесь хранится тонна нескоропортящихся продуктов и воды, которых хватит на несколько человек
А вот и вишенка на торте, развлекательный центр с фильмами и играми. Ну, и барабанная установка, чтобы скоротать время
А если кто-то из злоумышленников попытается захватить бункер, Колин просто дистанционно подключится к АК-47, нацеленным на люк, и быстро избавится от проблемы
Часть первая: план
Источник:
Часть вторая: готовый бункер
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Когда руки не для скуки: 30 крутых проектов "Сделай сам"
- Для истинных фанатов: зарядка для телефона в виде Железного трона
- 35 старых вещей, которым подарили новую жизнь
- 14-летний подросток построил игровой домик для младшей сестры
- Мусор в дело: вторая жизнь крышечек от ПЭТ-бутылок
В ещё более заглублённую яму? А когда она переполнится?
Или всё это ручным (эелектро) насосом выбрасывается на поверхность?
А что с умывальником и душевой? Откуда воду брать и куда её девать? Или он вообще мыться не будет?
Создатель не только в строительстве нифига не рубит, но еще и с естественными науками не знаком.
"На землю положиили несколько массивных несущих балок, чтобы помочь распределить многотонный вес бетона"(с) - хорошо мой препод сопромата не посмотрит - у него точно был бы разрыв шаблона...
"Бетон заливали в несколько этапов для прочности"(с) тут у меня пошёл разрыв шаблона - когда-то пересчитывал и переписывал курсач, потому, что ошибочно посчитал непрерывную заливку бетона экономически невыгодной...
Не удержался - накорябал немного своих эмоций.
Первыми ему вставят претензии соседи за его барабаны и кино. Он создал этакую акустическую камеру, а окружающие породы очень хорошо передадут все звуки. Не особо далеко, но хватит чтоб соседи выкатили иск.
Как бункер - полное фуфло - такой свод под собственным весом начнет проседать, обычный фугас 100мм проломит такой потолок.
Всегда забавляло наивное "если в бункере возникнут проблемы с электричеством"(с)... "в условиях апокалипсиса"(с) вода в кране или электричество в розетке - это покруче всех чудес света вместе взятых будет...
Две вентиляционные трубы во дворе - сложно придумать лучшую маскировку .
Маскировка входа грилем и ковром - мож и сработает, до момента когда кто-нить не войдет. Уж сдвинутый гриль и гулкий пол за ним точно обязательно привлекут внимание.
Дверь только одна как я понял, тот самый люк, с единственной щеколдой, который можно открыть обычной монтировкой, да еще надавать по башке тем самым АК со стены - нужно быть очень глухим и тупым чтоб не услышать звук мотора и не увернуться от очереди нацеленной в одну точку.
Выкурят его из его укрытия парой тряпок - заткнуть вент трубы, если смоченными в солярке - сам наверх вылетит.
И вишенка на это убожество - этот бункер сам сгниёт очень шустро - яма, даже пролитая сверху и по бокам бетоном - всё равно остаётся ямой, куда будет скапливаться водичка. Поскольку под полом нет герметичной подушки - там водичка и соберется - и сварные швы прогниют за год-полтора - потом неожиданно бункер из подземного станет подводным...