Ютубер построил бункер своей мечты на случай апокалипсиса

В рамках проекта "Ты, я и Апокалипсис" популярный ютубер Колин Фёрз объединился с британским кабельным каналом Sky 1, чтобы построить идеальное место для укрытия в случае апокалипсиса. Колину дали задание построить убежище, с учетом того, что конец света наступит через 34 дня. Он решил построить себе подземный бункер и, скажем так, результат получился необычный.