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Ютубер построил бункер своей мечты на случай апокалипсиса

Ютубер построил бункер своей мечты на случай апокалипсиса

Автор:
07 октября 2022 19:49
Сообщество : Фабрика идей
Метки: diy   бункер   как построить   подготовка к апокалипсису   препперы   своими руками   
676
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В рамках проекта "Ты, я и Апокалипсис" популярный ютубер Колин Фёрз объединился с британским кабельным каналом Sky 1, чтобы построить идеальное место для укрытия в случае апокалипсиса. Колину дали задание построить убежище, с учетом того, что конец света наступит через 34 дня. Он решил построить себе подземный бункер и, скажем так, результат получился необычный.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: diy   бункер   как построить   подготовка к апокалипсису   препперы   своими руками   
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44  комментария
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12k
кира 13 часов назад
В советской школе на уроках НВП нам рассказывали, как должно выглядеть укрытие на случай ядерного взрыва. Давно дело было, но почему-то мне кажется, что опущенный на пару метров под землю железный гараж может просто превратиться в духовку. Достанут его оттуда (если будет, кому доставать) свежезапеченным с румяной корочкой.
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53k
Die Safari Час назад
В 90-ые в одном дачном поселке увидел интересное сооружение. Поинтересовался у мужика, что у него будет. Он мне и говорит, что строит бомбоубежище. Он мне подробно рассказал, что где да как. Помнится, он планировал глубокое и массивное сооружение. Потом местные рассказали, что он военный пенсионер, у него что-то с головой и они с ним не общаются. Вот товарищ и был рад пообщаться со мной. Получилось ли у него достроить - не знаю.
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44k
Максим Т. 2 часа назад
Клоун, мля
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1k
Мист 2 часа назад
чушь, этот бункер станет его склепом, особенно если заклинит дверь
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6k
hhwost 3 часа назад
для тех, кто воспринял всерьёз: этот клоун делал не бункер, а ШОУ про "бункер".
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12k
Александр 6 часов назад
Ни дренажа, ни гидроотвода... По весне с того бункера можно будет ведром черпать воду, богатую окислом железа, говном и коврами.
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302
Егор 6 часов назад
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
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302
Егор 7 часов назад
Зря похвастался. Теперь все соседи, в случае чего, ломанутся к нему в сарай. Еды и запаса воздуха явно на всех не хватит. Систему вентиляции не обнаружил на видео
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2k
Алексей 7 часов назад
Хм... А куда дерьмо девается?
В ещё более заглублённую яму? А когда она переполнится?
Или всё это ручным (эелектро) насосом выбрасывается на поверхность?

А что с умывальником и душевой? Откуда воду брать и куда её девать? Или он вообще мыться не будет?
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1k
Кожар 8 часов назад
Сталь даже неокрашеная. Ржа сожрет всё быстро.
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2k
Saplus 12 часов назад
Ну, возможно - парень строил это как убежище от зануд, которые рассказывают про сопромат и ударную волну
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255
Maksim 13 часов назад
Офигительный подземный сарай. Накуя только?
Создатель не только в строительстве нифига не рубит, но еще и с естественными науками не знаком.
"На землю положиили несколько массивных несущих балок, чтобы помочь распределить многотонный вес бетона"(с) - хорошо мой препод сопромата не посмотрит - у него точно был бы разрыв шаблона...
"Бетон заливали в несколько этапов для прочности"(с) тут у меня пошёл разрыв шаблона - когда-то пересчитывал и переписывал курсач, потому, что ошибочно посчитал непрерывную заливку бетона экономически невыгодной...

Не удержался - накорябал немного своих эмоций.
Первыми ему вставят претензии соседи за его барабаны и кино. Он создал этакую акустическую камеру, а окружающие породы очень хорошо передадут все звуки. Не особо далеко, но хватит чтоб соседи выкатили иск.
Как бункер - полное фуфло - такой свод под собственным весом начнет проседать, обычный фугас 100мм проломит такой потолок.
Всегда забавляло наивное "если в бункере возникнут проблемы с электричеством"(с)... "в условиях апокалипсиса"(с) вода в кране или электричество в розетке - это покруче всех чудес света вместе взятых будет...
Две вентиляционные трубы во дворе - сложно придумать лучшую маскировку .
Маскировка входа грилем и ковром - мож и сработает, до момента когда кто-нить не войдет. Уж сдвинутый гриль и гулкий пол за ним точно обязательно привлекут внимание.
Дверь только одна как я понял, тот самый люк, с единственной щеколдой, который можно открыть обычной монтировкой, да еще надавать по башке тем самым АК со стены - нужно быть очень глухим и тупым чтоб не услышать звук мотора и не увернуться от очереди нацеленной в одну точку.
Выкурят его из его укрытия парой тряпок - заткнуть вент трубы, если смоченными в солярке - сам наверх вылетит.

И вишенка на это убожество - этот бункер сам сгниёт очень шустро - яма, даже пролитая сверху и по бокам бетоном - всё равно остаётся ямой, куда будет скапливаться водичка. Поскольку под полом нет герметичной подушки - там водичка и соберется - и сварные швы прогниют за год-полтора - потом неожиданно бункер из подземного станет подводным...
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 часов назад
я не строитель но мне кажется это полная лажа.
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302
Егор ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 часов назад
Вы правы.
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53k
zloykoyot 13 часов назад
Главное не говорите ему что при апокалипсисе ютуб тоже 3,14здой накроется, этого он не переживёт.
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27k
Квантовый переход 13 часов назад
Похож на дебила.
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10k
booz223 14 часов назад
Ну и будет там сидеть, дышать своим говном и гонять в игрушки...
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614
Максим Макашев 14 часов назад
бункер его не спасёт, ибо ОСТРОВ мелкобритания будет просто потоплен, как "Титаник"
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71k
Viktor 14 часов назад
Говно - и от апокалипсиса не спасёт, и сгниёт лет через пять!
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1k
MPEG-8 14 часов назад
Прятаться от жены, чтобы спокойно побухать.
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4k
dampfer 14 часов назад
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16k
Bill 14 часов назад
В случае атомной войны - проживет дней на 20 дольше остальных англичан. Сделает хорошие селфи, но выкладывать их будет некуда.
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