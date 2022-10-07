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Медвежий патруль села Биллингс почти ежедневно отгоняет белых медведей

Медвежий патруль села Биллингс почти ежедневно отгоняет белых медведей

Автор:
07 октября 2022 07:58
Сообщество : Животные
Метки: Медвежьи   белые медведи   дикие животные   хищные животные   чукотка   
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Более 40 встреч с полярными хищниками было зарегистрировано Медвежьим патрулем небольшого села Биллингс за последние полтора месяца. Отгон белых медведей применялся в большинстве случаев, но благодаря добросовестной работе патрульных серьезных конфликтов с хищником удалось избежать.

Чукотский арктический поселок Биллингс этой осенью стал рекордсменом по частоте встреч с белыми медведями – местные жители сообщали о появлении хищников едва ли не каждый день. Этим летом у побережья Чукотки долго держались льды, но как только море очистилось, в прибрежные поселки стали заходить белые медведи. Чтобы жителям избежать нежелательных столкновений с белыми медведями, в Биллингсе работает Медвежий патруль. Группа добровольцев отгоняет медведей подальше от населенного пункта, несколько раз в день объезжает окрестности села, а также регулярно общается с населением, разъясняя правила и принципы поведения при встрече с полярным хищником.


В этом году белых медведей замечали не только на берегу в окрестностях села. Иногда животные заходили прямо в поселок. Были несколько довольно напряженных случаев, когда белый медведь залезал на крышу полярной станции или выдавливал стекло в жилом доме. Необычным поведением выделился медведь — “форточник”, который перемещаясь по поселку заглянул в несколько форточек жилых домов.


“Сейчас об этом с улыбкой рассказываешь, а вообще страшно бывает, когда некоторые белые медведи человека не боятся. Мы ведь сразу стараемся их прогонять, еще на подходах к поселку, чтобы животные понимали, что человек это плохо. Мы ведь о них так заботимся. Чем дальше от человека, тем меньше проблем, живее будут”. – рассказал один из патрульных Борис Иваешев.


В работе Борису и всей бригаде Медвежьего патруля, состоящей из трех человек, помогает техника и собаки. В сводках по отгонам часто фигурирует пес Бориса по кличке Тайсон, который умеет правильно отогнать белых медведей и очень помогает патрульным.


Другие жители поселка также периодически включаются в работу патруля и помогают следить за беломедвежьей обстановкой.В основном это работники полярной станции, сотрудники ЖКХ, поселковая администрация. Оперативная информация бывает очень кстати для своевременного отгона белых медведей.



“Сложно представить,в какой ситуации оказались бы люди и белые медведи, если бы там Медвежий патруль не работал. Наверное, Биллингс фигурировал бы в сводке происшествий с белыми медведями наравне с поселком Диксон. Поэтому мы очень ценим работу людей, которые честно и добросовестно этим занимаются, – говорит главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирного фонда дикой природы Варвара Семенова. – В целом в Российской Арктике проблема с конфликтным с каждым годом только набирает обороты и расширяет географию. И важно, что уже есть пример положительного опыта по ее решению на Чукотке. На самом деле успешная работа Медвежьего патруля – это командная работа в которой участвует администрация округа, Всемирный фонд дикой природы и непосредственно жители села Биллингс”.


WWF России

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Медвежьи   белые медведи   дикие животные   хищные животные   чукотка   
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3  комментария
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62k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Как же захламили Арктику! Ужас!
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1k
Victor Час назад
там не медвежий патруль должен, а человечий, чтоб заставлял убирать весь мусор.
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86k
parallax Час назад
Судя по фотографиям, там уже не природа, а одна гигантская свалка.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
3979



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