Медвежий патруль села Биллингс почти ежедневно отгоняет белых медведей

В этом году белых медведей замечали не только на берегу в окрестностях села. Иногда животные заходили прямо в поселок. Были несколько довольно напряженных случаев, когда белый медведь залезал на крышу полярной станции или выдавливал стекло в жилом доме. Необычным поведением выделился медведь — “форточник”, который перемещаясь по поселку заглянул в несколько форточек жилых домов.

“Сейчас об этом с улыбкой рассказываешь, а вообще страшно бывает, когда некоторые белые медведи человека не боятся. Мы ведь сразу стараемся их прогонять, еще на подходах к поселку, чтобы животные понимали, что человек это плохо. Мы ведь о них так заботимся. Чем дальше от человека, тем меньше проблем, живее будут”. – рассказал один из патрульных Борис Иваешев.

В работе Борису и всей бригаде Медвежьего патруля, состоящей из трех человек, помогает техника и собаки. В сводках по отгонам часто фигурирует пес Бориса по кличке Тайсон, который умеет правильно отогнать белых медведей и очень помогает патрульным.