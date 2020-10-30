На Чукотке жители села находятся в постоянном страхе из-за белых медведей

Рядом с селом Рыркайпий на берег выбросило тушу кита. И теперь 46 медведей постоянно бродят недалеко от села, но пока в него не заходят.
Интересно, что за посёлком с 2007 года закрепилась слава медвежьего места. Ведь из-за глобального изменения климата на мысе Кожевникова, вблизи села, устраивают своё лежбище десятки тысяч моржей. А это привлекает большое количество хищников.
Белые медведи занесены в Красную Книгу, поэтому жители не могут стрелять в животных из огнестрельного оружия. Для этих целей создан специальный "Медвежий патруль" – добровольцы из жителей села, которые с помощью громкоговорителя и ракетниц отгоняют хищников от населённого пункта.
Белые медведи занесены в Красную Книгу, поэтому жители не могут стрелять в животных из огнестрельного оружия. Для этих целей создан специальный "Медвежий патруль" – добровольцы из жителей села, которые с помощью громкоговорителя и ракетниц отгоняют хищников от населённого пункта.
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Также члены "Медвежьего патруля" вывозят туши умерших моржей подальше от жилищ человека, чтобы также не привлекать туда хищников.
"Медвежьему патрулю" помогает администрация Чукотской области и Всемирный фонд дикой природы – они предоставили квадроцикл, снегоход и ГСМ для них.
"Медвежьему патрулю" помогает администрация Чукотской области и Всемирный фонд дикой природы – они предоставили квадроцикл, снегоход и ГСМ для них.
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Угу. И даже у местного полицмейстера пистолет при виде медведей пускает струйку за пазуху и прячется под тулуп со словами: Не вздумай Сцуко выстрелить...
А "добровольщы из мАсквы" пишут медведям в чат "Мишка - уходи!"
Мля... "медвежий" патруль из инета не вылезает, А местных похрен: медведь это или кабан. Вот когда "медвежий патруль" приедет на том самом квадроцикле втирать мишкам что веганство это круто, вот тогда фотки и выложьте. Я тоже на это посмотреть хочу...
Может быть есть подобный способ отпугивания крупных млекопитающих от населённых пунктов?
Именно для обороны от медведей. Летом гризли, зимой белые