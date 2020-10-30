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На Чукотке жители села находятся в постоянном страхе из-за белых медведей

На Чукотке жители села находятся в постоянном страхе из-за белых медведей (3 фото)

Автор:
30 октября 2020 20:40
Сообщество : Животные
Метки: Медвежий патруль   белые медведи   животные   защита   красная книга   чукотка   
918
3
Рядом с селом Рыркайпий на берег выбросило тушу кита. И теперь 46 медведей постоянно бродят недалеко от села, но пока в него не заходят.
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Метки: Медвежий патруль   белые медведи   животные   защита   красная книга   чукотка   
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14  комментариев
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44k
Albert GER 2 часа назад
Хорош издеваться над животинушкой, дайте им уже водки и балалайки!
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4k
Андрей Крылов 22 минуты назад
Что за идиотизм? Местные веками жили рядом с теми медведями! И в чём новость? Ныне там живущим стало ещё страшнее? Или как?
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754
Михайил 51 минуту назад
"Белые медведи занесены в Красную Книгу, поэтому жители не могут стрелять в животных из огнестрельного оружия."

Угу. И даже у местного полицмейстера пистолет при виде медведей пускает струйку за пазуху и прячется под тулуп со словами: Не вздумай Сцуко выстрелить...

А "добровольщы из мАсквы" пишут медведям в чат "Мишка - уходи!"

Мля... "медвежий" патруль из инета не вылезает, А местных похрен: медведь это или кабан. Вот когда "медвежий патруль" приедет на том самом квадроцикле втирать мишкам что веганство это круто, вот тогда фотки и выложьте. Я тоже на это посмотреть хочу...
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4k
Андрей Крылов Михайил 21 минуту назад
Ага. Ну да. В некоторых местах. вроде Шпицбергена, даже детям на улицу ЗАПРЕЩЕНО! выходить без карабина или сопровождения взрослого с оружием. Вот уж "новость" то!
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754
Михайил Андрей Крылов 17 минут назад
Для местных веганов новость, что белый мишка не ходит в барбершоп.
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215k
Booharik Час назад
Помнится, в советские времена предлагалось отгонять птиц от взлётных полос аэропортов при помощи динамиков и генераторов инфразвука, работающих с различной периодичностью.
Может быть есть подобный способ отпугивания крупных млекопитающих от населённых пунктов?
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2k
kirsanos Booharik 38 минут назад
С птицами это работает не так хорошо, как хотелось бы, а с крупными млекопитающими будет еще сложнее.
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215k
Booharik kirsanos 17 минут назад
Мысли об изменении частоты в диапазоне от 6 до 10 Герц не приходили? Неслышимый человеческим ухом диапазон, но воздействие на млекопитающих поразительное.
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2k
kirsanos Booharik 11 минут назад
К которому они со временем привыкают и перестают обращать внимание. Как и птицы.
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332
Vlad 2 часа назад
Что делать... кормить, иначе они сами найдут корм, а население уменьшится.
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1k
Lefterov 2 часа назад
Рано или поздно медведи додумаются что их обманывают с помощью ракетниц и нападут!!!!Белые медведи они умные!!
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20k
Russo Turisto 2 часа назад
- Нихрена себе вы устроились?!
- Нихрена себе вы устроились?!
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Комментарий удален
−70
Бородач 2 часа назад
У нас продаются специальные револьверы. Очень мощного калибра. Свободно.
Именно для обороны от медведей. Летом гризли, зимой белые
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