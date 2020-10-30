На Чукотке жители села находятся в постоянном страхе из-за белых медведей

Интересно, что за посёлком с 2007 года закрепилась слава медвежьего места. Ведь из-за глобального изменения климата на мысе Кожевникова, вблизи села, устраивают своё лежбище десятки тысяч моржей. А это привлекает большое количество хищников.



Белые медведи занесены в Красную Книгу, поэтому жители не могут стрелять в животных из огнестрельного оружия. Для этих целей создан специальный "Медвежий патруль" – добровольцы из жителей села, которые с помощью громкоговорителя и ракетниц отгоняют хищников от населённого пункта.