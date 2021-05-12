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В Якутии наконец поймали белого медведя, который забрел в поселок

В Якутии наконец поймали белого медведя, который забрел в поселок (11 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 19:04
Сообщество : Животные
Метки: белые медведи   белый медведь   дикая природа   дикие животные   животные   звери   фото   якутия   
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В Якутии поймали белого медведя, который забрел в жилой поселок. Медведь ушел на 2,5 тыс. километров вглубь материка, что является редчайшим случаем для этих мест. Спустя шесть недель попыток, спасатели наконец поймали мишку, который был слегка не в восторге от того, что его приключение закончилось.

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Метки: белые медведи   белый медведь   дикая природа   дикие животные   животные   звери   фото   якутия   
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8k
Васильевна 2 часа назад
Компас потерял )
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74
Лучший Друг 2 минуты назад
Все дело в глобальном поеплении. Лёд растаял и медведь не смог уйти на север охотиться за тюленями
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34k
AGM Час назад
Местный рыбак по фамилии Рыбаков)
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Тут по сытости подозреваешь, что он не только собачий корм сожрал

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