В Якутии наконец поймали белого медведя, который забрел в поселок

Спустя шесть недель попыток, команде спасателей наконец удалось поймать беглеца. Это случилось на следующий день после того, как он оказался в поселке Джебарики-Хая. Медведь был явно недоволен тем, что его путешествие закончилось - он сердито тряс клетку, в которую его заманили с помощью тюленьего жира. Он был так голоден, что съел около 40 килограммов рыбы в первый же час после того, как его поймали.