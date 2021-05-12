В Якутии наконец поймали белого медведя, который забрел в поселок

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В Якутии поймали белого медведя, который забрел в жилой поселок. Медведь ушел на 2,5 тыс. километров вглубь материка, что является редчайшим случаем для этих мест. Спустя шесть недель попыток, спасатели наконец поймали мишку, который был слегка не в восторге от того, что его приключение закончилось.
Жители Якутии заметили этого белого медведя еще в конце марта. С тех пор его видели несколько раз: сначала он бежал по дороге в районе деревни Батагай, а затем он подкрался к 41-летнему рыбаку Андрею Рыбакову на берегу реки Хандыга, пытаясь украсть его улов. 10 мая он оказался в поселке шахтеров Джебарики-Хая Томпонского района. Мишка-путешественник ушел на 2,5 тыс. километров вглубь материка - местные жители еще не видели белого медведя так далеко на юге.
Спустя шесть недель попыток, команде спасателей наконец удалось поймать беглеца. Это случилось на следующий день после того, как он оказался в поселке Джебарики-Хая. Медведь был явно недоволен тем, что его путешествие закончилось - он сердито тряс клетку, в которую его заманили с помощью тюленьего жира. Он был так голоден, что съел около 40 килограммов рыбы в первый же час после того, как его поймали.
После этого животное отправили в Якутск на вертолете, и временно поместили в городской зоопарк. Мишка будет жить там до окончательного решения команды - отпустить его обратно в дикую природу или оставить в зоопарке. Эксперты определили, что ему около трех-четырех лет, но они боятся, что тяга медведя к приключениям вновь может сыграть злую шутку.
Это уже не первый случай, когда местные медведи уходят вглубь материка. В 2017 году в Верхоянском районе поймали детеныша белого медведя во время рейда на рыбоперерабатывающий завод на реке Колыма. Малыш находился примерно в 730 километрах от своей среды обитания в Северном Ледовитом океане.
Жительница поселка Джебарики-Хая заметила его же во дворе своего дома - мишка опустошил миску собачьего корма, и прилег поспать
Также мишка-путешественник пытался украсть улов у местного рыбака, 41-летнего Андрея Рыбакова
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