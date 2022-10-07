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Былое

Былое

Автор:
07 октября 2022 00:03
Метки: СССР   ностальгия   фото   
904
40
Подборка фотографий из прошлого страны, которой уже нет (сегодня без комментариев)
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4  комментария
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10k
Sasa 8 часов назад
Эх, ностальгия! Туда уже, в свое детство, не вернуться никогда. Только в воспоминаниях! Когда родители были молодые и впереди вся жизнь!
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119k
arek14 4 минуты назад
Совкодрочерам на заметку.
О натуральных продуктах и здоровом питании в совке.
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4k
Сергей Час назад
Каждый раз глядя на подобные фото думаю, узнает ли себя кто-нибудь случайно на них просматривая подобные паблики?
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448
Миха 5 часов назад
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