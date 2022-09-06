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Чудеса, оставленные историей нам в наследство

Чудеса, оставленные историей нам в наследство

Автор:
06 сентября 2022 13:07
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: археология   красиво   материальная культура   находки   удивительное рядом   ученые   ценности   
1670
31
Археология - это не только битые черепки и ржавые обломки вооружений. Не так уж редко археологи находят объекты материальной культуры, которые с полным правом можно назвать шедеврами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   красиво   материальная культура   находки   удивительное рядом   ученые   ценности   
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4  комментария
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
"Феодосийские серьги" - микроскопическая "зернь" - по четыре шарика в зерне, зёрна выстроены рядами, человеческие фигурки высотой в 1.9 мм.
Тут картинки сильно увеличены. Длинна серёжек 2.7 см.
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13k
jungar 20 минут назад
Комментарий к фото
почему-то ассоциации с Морией
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536
Александр Зотов Час назад
сокол Джона Сильвера))
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4k
salim777 Час назад
Так вот где делали эти знаменитые кроссовки!
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