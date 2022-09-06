Чудеса, оставленные историей нам в наследство

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Археология - это не только битые черепки и ржавые обломки вооружений. Не так уж редко археологи находят объекты материальной культуры, которые с полным правом можно назвать шедеврами.
Винтовая лестница в готическом стиле, вырезанная из цельного дерева в 1851 году, в замке Леднице, Чешская Республика
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Погребенные базальтовые статуи Моаи на острове Пасхи, построенных народом Рапа-Нуи между 1250-1500 гг. н.э., с петроглифами, вырезанными на их спинах.
Кольцо с сапфиром возрастом 2000 лет предположительно принадлежало римскому императору Калигуле и изображало его четвертую жену Цезонию
Браслет, давший название известному дому в Помпеях: «Дом золотого браслета». Двуглавая змея со стеклянными глазами держит медальон с изображением Дианы
Сельджукская шкатулка с кодовым замком, литая и чеканная латунь, инкрустированная серебром и медью. Иран, 1200-1201 гг.
Изумрудный кубок для вина, XVIII век, Индия (Моголы). Ограненный изумруд с золотой оправой
Браслет Тутанхамона со скарабеем. Золото, лазурит, сердолик, бирюза, кварцит. Новое царство,18-я династия. Местонахождение - Египетский музей
Ворота всех народов, также известные как ворота Ксеркса в Персеполисе, Иран, 486-465 гг. до н.э.
Иероглифическая надпись на стене погребального храма Рамзеса III в Мединет-Абу на западном берегу Нила в Луксоре, построенного около 1186-1156 гг. до н.э.
Ковровая мозаика во дворце Хишама времен ранних мусульманских халифатов, построенном между 724 и 743 годами н.э. в городе Иерихоне на Западном берегу Иордана состоит из 38 панелей с геометрическим и цветочным орнаментом
Деликкемер является одним из первых римских гидрологических инженерных сооружений в Анатолии. Он был построен для удовлетворения потребностей в воде Патары, столицы древнего ликийского региона
Нефритовая брошь с ажурным узором в виде птиц в оправе из золота, украшенная рубинами, сапфирами и нефритом. Китай, поздняя династия Цзинь или ранняя династия Юань, XIII-XIV век
Кольцо эпохи викингов со словами «Ради Аллаха», найденное в могиле женщины, похороненной 1200 лет назад в Бирке, в 25 км к западу от современного Стокгольма
Римская дорога обнаружена во время раскопок на месте строительства нового Макдональдса в Марино, Италия. Впоследствии в ресторане сделали стеклянный пол с видом на место раскопок
Строительство металлических зажимов, которые скрепляют гигантские каменные блоки. Некоторые постройки на таких креплениях простояли тысячи лет, все еще стоят
Источник: — переведено специально для fishki.net
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