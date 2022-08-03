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35 необычных находок, которые люди сделали во время ремонта

35 необычных находок, которые люди сделали во время ремонта

Автор:
03 августа 2022 23:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: клад   находки   ремонт   сокровища   старый дом   удивительное рядом   
736
36

Каждое старое здание обладает историей, полной тайн и загадок, которые оставили после себя бывшие жильцы. И время от времени эти самые тайны даже удается раскрыть. Все герои этой подборки к собственному удивлению нашли в своих домах нечто неожиданное и ужасно интересное: например, запертый сейф или 100-летнюю настолку.

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9. "Обнаружили плитку (слева) под старым ковром, когда нам застилали лестницу. Спустя 10 месяцев после того, как мы въехали, в коридоре под ламинатом обнаружили плитку «Minton» или, возможно, «Pugin»"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: клад   находки   ремонт   сокровища   старый дом   удивительное рядом   
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6  комментариев
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5k
Allmaster 2 часа назад
Завидую. ВДома из говна и палок, как мы полагаем. А они стоят десятилетиями. И там хранится история.
Что то я не припомню у нас, чтобы взяли и запросто так замуровали скажем ванную с джакузи... Или еще какую комнату....
Это ведь реально капсулы времени...
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7k
Погулять вышел Полчаса назад
Сигареты "Друг", собачка на этикетке, тридцать копеек пачка.
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15k
Bill 53 минуты назад
Лайфак: будете продавать свою квартиру или дом - замуруйте что-нибудь на радость новым владельцам.
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6k
Shtoppi 53 минуты назад
<<17. "В стенах дома под снос нашли его первого владельца">>
Когда только прочитал эту подпись не глядя на то что написано под фото, подумал что нашли трупак в пластиковом мешке. Мафия и все такое, ну вы поняли.
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750
Arti 57 минут назад
Ех хорошо жили и живут. У нас за стеной не джакузю находят а засохшую кучу дерьма
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