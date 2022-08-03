35 необычных находок, которые люди сделали во время ремонта

Каждое старое здание обладает историей, полной тайн и загадок, которые оставили после себя бывшие жильцы. И время от времени эти самые тайны даже удается раскрыть. Все герои этой подборки к собственному удивлению нашли в своих домах нечто неожиданное и ужасно интересное: например, запертый сейф или 100-летнюю настолку.
2. "Реставрируя мой дом 1880 года в викторианском стиле, я обнаружил эту яркую плитку после частичного демонтажа фальш-камина"
3. "Я разрезал линолеум в ванной и обнаружил оригинальную плитку эдвардианской эпохи. Моя прапрабабушка была горничной здесь, в Купаре, в 1880-х годах"
6. "Мой 84-летний отец ремонтирует свой дом. За обоями он нашел эти рисунки, которые, как он думает, относятся к 1912 году"
9. "Обнаружили плитку (слева) под старым ковром, когда нам застилали лестницу. Спустя 10 месяцев после того, как мы въехали, в коридоре под ламинатом обнаружили плитку «Minton» или, возможно, «Pugin»"
10. "Делаем ремонт и нашли тайник за стеной. Внутри была детская книга с загадками 1835 года"
11. "Нашел на чердаке чемодан со старыми комиксами моего отца. Кажется, большинство из них комиксы Marvel 70-х годов"
14. "Мы сняли ковер в доме, ожидая увидеть бетон, но вместо этого нашли этот шедевр 70-х годов"
15. "Мобнаружили это сокровище, спрятанное за различными слоями штукатурки и обоев в главной спальне"
17. "В стенах дома под снос нашли его первого владельца"
19. "Во время ремонта нашел в полу сейф. Теперь пытаюсь его открыть. Апдейт: заплатил 400 долларов слесарю, он был пустым"
22. "Я сломал стену в гардеробе и нашел потайной ход. С большой, тяжелой, жуткой корзиной в нем. И она не была пустой..."
23. "Мой друг нашел приглашение на свадьбу дочери Уолта Диснея, когда ремонтировал свой дом в Лос-Анджелесе"
24. "Ремонтировали чердак нашего нового дома и нашли 500 фунтов стерлингов 1981 года, завернутые в изоляцию"
25. "Эта линейка, которую я нашел на чердаке, настолько старая, что номер телефона на ней состоит из одной цифры"
26. "Нашли в стене 130-летнего дома старые газеты, использовавшиеся в качестве изоляции"
27. "Папа ремонтирует ванную и нашел платье в отгороженном стеной потайном шкафу. Ручная работа шестидесятых годов"
29. "Во время ремонта 100-летнего дома под частью с земляным полом мы нашли нечто похожее на самурайский меч. Все еще острый и тяжелый"
30. "Нашел этого малыша на чердаке. Он окажется на стене сразу, как только я нажму «Отправить»"
32. "Мы с дедушкой нашли "Пурпурное сердце" времен Второй мировой войны, пока ремонтировали дом, который он только что купил"
34. "В 165-летней книге на латыни, которую я только что нашел на чердаке, лежал засохший цветок"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что то я не припомню у нас, чтобы взяли и запросто так замуровали скажем ванную с джакузи... Или еще какую комнату....
Это ведь реально капсулы времени...
Когда только прочитал эту подпись не глядя на то что написано под фото, подумал что нашли трупак в пластиковом мешке. Мафия и все такое, ну вы поняли.