35 необычных находок, которые люди сделали во время ремонта

Каждое старое здание обладает историей, полной тайн и загадок, которые оставили после себя бывшие жильцы. И время от времени эти самые тайны даже удается раскрыть. Все герои этой подборки к собственному удивлению нашли в своих домах нечто неожиданное и ужасно интересное: например, запертый сейф или 100-летнюю настолку.