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Ювелиры уместили в кольце рекордное число бриллиантов

Ювелиры уместили в кольце рекордное число бриллиантов

Автор:
21 июля 2022 11:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   бриллианты   книга рекордов гиннеса   кольцо   новости   рекорд   ювелиры   
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Ювелирная компания SWA Diamonds из Индии попала в Книгу рекордов Гиннеса, установив рекорд по количеству бриллиантов в одном кольце.

Источник:

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Метки: Ynews   Индия   бриллианты   книга рекордов гиннеса   кольцо   новости   рекорд   ювелиры   
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4  комментария
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265
Uganda 2 часа назад
ну дела, в моем диске для болгарки, скорее всего, их гораздо больше.
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2k
poбт Минуту назад
в итоге и на фото, и на видео выглядит как невзрачная серая х*уета
на фианитах бы ярче блестело
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3k
Vlamir 21 минуту назад
"Кольцу ювелиры дали имя «Ами», что на санскрите означает «бессмертие»"
Достаточно пройти с таким колечком по улицам Индии и "бессмертие", тебя само найдет!

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32k
Седой 41 минуту назад
Все как всегда, кому то брюлики маленькие, кому то хлеб дорогой...
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