Ювелиры уместили в кольце рекордное число бриллиантов

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Ювелирная компания SWA Diamonds из Индии попала в Книгу рекордов Гиннеса, установив рекорд по количеству бриллиантов в одном кольце.
Команда ювелиров компании SWA Diamonds (Индия) побила отмеченный в Книге рекордов Гиннеса мировой рекорд по количеству бриллиантов в одном кольце. Создание уникального кольца началось с его дизайна, за основу которого команда решила взять розовую вешенку. «Гриб олицетворяет бессмертие и долголетие», — пояснил Абдул Гафур Анадьян, управляющий директор SWA Diamonds.
Готовому кольцу ювелиры дали имя «Ами», что на санскрите означает «бессмертие».
Индийский ритейлер специализируется на ювелирных изделиях с бриллиантами по относительно невысоким ценам. Кольцо-рекордсмен было создано, чтобы привлечь внимание к их бренду и повысить узнаваемость их работ.
Готовому кольцу ювелиры дали имя «Ами», что на санскрите означает «бессмертие».
Индийский ритейлер специализируется на ювелирных изделиях с бриллиантами по относительно невысоким ценам. Кольцо-рекордсмен было создано, чтобы привлечь внимание к их бренду и повысить узнаваемость их работ.
Прототип кольца был сначала создан с использованием пластиковой формы, а затем воссоздан в цифровом виде. Поскольку кольцо было единственным в своем роде с точки зрения дизайна, SWA Diamonds потребовалось почти три месяца для завершения автоматизированного проектирования в CAD. После 3D-печати жидкое золото заливали в форму, охлаждали и формировали в виде 41 лепестка гриба. После того, как основание было готово, каждый бриллиант аккуратно помещался вручную на каждую сторону лепестков гриба. Для кольца использовались только натуральные алмазы сертифицированные по схеме сертификации Кимберлийского процесса (KPCS), которая предотвращает попадание на мировой рынок алмазов с воюющих территорий, добытых нелегально или в ходе недопустимой эксплуатации труда.
В качестве основы для "шляпки гриба" и собственно кольца на палец была использована форма закругленной ленты, также частично усыпанной бриллиантами. Когда кольцо было готово, оно было отправлено на независимую экспертизу. "Команда квалифицированных независимых экспертов по алмазам и ювелирным изделиям оценила кольцо в лаборатории Международного геммологического института", — сказал Абдул Гафур Анадян. Они использовали микроскоп для подсчета бриллиантов, а также оценили и подтвердили чистоту, каратность, вес, тип огранки и тип используемых бриллиантов.
Всего на кольце было размещено 24 679 бриллиантов, что побило предыдущий рекорд, установленный Харшитом Бансалом в 2020 году. Готовое кольцо весит 340 граммов и, как заявляют в SWA Diamonds, стоит 95 243 доллара США (около 5 миллионов рублей).
Всего на кольце было размещено 24 679 бриллиантов, что побило предыдущий рекорд, установленный Харшитом Бансалом в 2020 году. Готовое кольцо весит 340 граммов и, как заявляют в SWA Diamonds, стоит 95 243 доллара США (около 5 миллионов рублей).
Источник:
АНТИФИШКИ
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