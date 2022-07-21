Ювелиры уместили в кольце рекордное число бриллиантов

В качестве основы для "шляпки гриба" и собственно кольца на палец была использована форма закругленной ленты, также частично усыпанной бриллиантами. Когда кольцо было готово, оно было отправлено на независимую экспертизу. "Команда квалифицированных независимых экспертов по алмазам и ювелирным изделиям оценила кольцо в лаборатории Международного геммологического института", — сказал Абдул Гафур Анадян. Они использовали микроскоп для подсчета бриллиантов, а также оценили и подтвердили чистоту, каратность, вес, тип огранки и тип используемых бриллиантов.

Всего на кольце было размещено 24 679 бриллиантов, что побило предыдущий рекорд, установленный Харшитом Бансалом в 2020 году. Готовое кольцо весит 340 граммов и, как заявляют в SWA Diamonds, стоит 95 243 доллара США (около 5 миллионов рублей).