Тяжёлые времена настали, пора расчехлять архивы со старыми мемами

Интересно, в следующем году будет ещё "интереснее", и мы будем вспоминать 2022-й с радостью? Во время экономического кризиса думаешь: "Может ли быть ещё хуже?!". Потом начинается мировая пандемия. Мысли те же... А потом наступает 2022 год. И боишься, что дальше будет ещё хуже.

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2. Даже придумывать ничего не надо 0

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3. Вот у кого настоящий кошмар 0

4. Ахаха 0

5. ^_^ 0

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9. Кстати, Яндекс, ты чего? 0

10. Оказывается, в 2019-м было ничего так... совсем неплохо даже 0

11. Теперь уже не так смешно 0 Источник:

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13. Мем в тему 0 Источник:

14. И смешно, и грустно 0 Источник:

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