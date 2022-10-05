Тяжёлые времена настали, пора расчехлять архивы со старыми мемами

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Интересно, в следующем году будет ещё "интереснее", и мы будем вспоминать 2022-й с радостью? Во время экономического кризиса думаешь: "Может ли быть ещё хуже?!". Потом начинается мировая пандемия. Мысли те же... А потом наступает 2022 год. И боишься, что дальше будет ещё хуже.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: 2022 Жизнь интересное кризис подборка тяжёлые времена
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Да погоди ты херачить минусы и ржать над этим моим камментом, мол, парень, ты ж дурак. Это сейчас, может быть, тебе и смешно, посмотрим что будет потом. Время понтов прошло.
Когда я так говорю, тогда всё происходит наоборот.