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Тяжёлые времена настали, пора расчехлять архивы со старыми мемами

Тяжёлые времена настали, пора расчехлять архивы со старыми мемами

Автор:
05 октября 2022 18:09
Сообщество : Юмор
Метки: 2022   Жизнь   интересное   кризис   подборка   тяжёлые времена   
3781
17
Интересно, в следующем году будет ещё "интереснее", и мы будем вспоминать 2022-й с радостью? Во время экономического кризиса думаешь: "Может ли быть ещё хуже?!". Потом начинается мировая пандемия. Мысли те же... А потом наступает 2022 год. И боишься, что дальше будет ещё хуже.
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Источник:

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Метки: 2022   Жизнь   интересное   кризис   подборка   тяжёлые времена   
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9  комментариев
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4k
[email protected]@bux 2 часа назад
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russger 12 минут назад
Однотипно и сопливо. Как говорили знакомые ветераны " не 41-ый год, прорвёмся"
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7k
Погулять вышел 18 минут назад
Если молод то лучше валить а деревню, да не от мобилизации, от наступающего экономического песца. Т.е. покупаешь "Ниву", дизель-генератор, бензопилу, мотоцикл, охотничье ружье и валишь в заброшенную деревню, каких пока еще довольно много. Там разводишь кур, баранов, кроликов и т.д., сажаешь огород. Живешь исключительно тем что есть - животноводством, продуктами с огорода, охотой, рыбалкой, грибами и ягодами.
Да погоди ты херачить минусы и ржать над этим моим камментом, мол, парень, ты ж дурак. Это сейчас, может быть, тебе и смешно, посмотрим что будет потом. Время понтов прошло.
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7k
Shtoppi 22 минуты назад
Это он после того, как послушал что городила лиз трасс

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−9
imho 23 минуты назад
Год еще не закончился
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70k
Пётровыч 44 минуты назад
В следующем году всё наладиться и будет всё хорошо.
Когда я так говорю, тогда всё происходит наоборот.
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444
Миха 46 минут назад
" то ли ещё будет, ой-ё-ёй ...!"
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