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В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемы

В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемы

Автор:
11 августа 2023 14:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Верка Сердючка   Видео   Крым   алушта   аниматоры   курорт   песня   танец   штраф   
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Позже они выпустили видео с извинениями, но это не помогло.

8 августа, в крымской Алуште, трое девушек-аниматоров развлекали гостей аквапарка «Миндальная роща». Один из танцев дам был под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина».

Видео с танцами выложили в тг-канал «Крымский СМЕРШ» и оно вызвало довольно бурную реакцию. Вскоре появились новые ролики: в одном из них девушки извиняются, а в другом - исполняют песню «Владимир Путин молодец».

Но руководство аквапарка всё равно отказалось от их услуг. И расторгло договор с компанией-организатором мероприятий, где и работали девушки.

Естественно, они уволены. Они не напрямую работали. Мы фирме всё объяснили, разорвали договор, и они не работают, естественно. У нас уже другая фирма нанята абсолютно, с другой фирмой аниматорской заключён договор.

Также каждую из девушек оштрафовали на 15 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооружённых сил. Основание: за танец под «тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом».


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Метки: Верка Сердючка   Видео   Крым   алушта   аниматоры   курорт   песня   танец   штраф   
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17k
Алексей Полчаса назад
паранойя уже......
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34k
Андрей Иванов 8 минут назад
Определяющее здесь - под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина».
1. Это песня, под которую укрофашисты стреляют по Донбассу. Примерно можно приравнять к "Wenn die Soldaten" в годы ВОВ. Напомню, сама песня не является профашистской, обыкновенный армейский марш.
2. Исполнение этой песни на территории России именно сейчас - ну надо либо совсем безмозглыми быть, либо провокатарами\агентами влияния. Если такое мысленно допускаете, то почему возмущаетесь "мальчиком Колей"? Или вы думаете, что он просто так появился? Отнюдь
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197
Patiot 21 минуту назад
"....по административной статье о дискредитации вооружённых сил..."
____________________
Во как!
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10k
Борис Карабанов 23 минуты назад
Блин,ну, когда уже, наконец, "огласят полный список" запрещённых песен, исполнителей, литературных произведений, цветов и графических символов, а то как-то всё зыбко.
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1k
Damvrot Hohlam 24 минуты назад
В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемыПосмотреть
В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемы
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11k
Владимир Полчаса назад
Нет мозгов, считай калека. Может их в нэньку отправлять, этих собалезнующих и ждунов?
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August

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