В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемы

Но руководство аквапарка всё равно отказалось от их услуг. И расторгло договор с компанией-организатором мероприятий, где и работали девушки.

Естественно, они уволены. Они не напрямую работали. Мы фирме всё объяснили, разорвали договор, и они не работают, естественно. У нас уже другая фирма нанята абсолютно, с другой фирмой аниматорской заключён договор.

Также каждую из девушек оштрафовали на 15 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооружённых сил. Основание: за танец под «тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом».

