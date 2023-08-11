В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемы

Позже они выпустили видео с извинениями, но это не помогло.
8 августа, в крымской Алуште, трое девушек-аниматоров развлекали гостей аквапарка «Миндальная роща». Один из танцев дам был под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина».
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Видео с танцами выложили в тг-канал «Крымский СМЕРШ» и оно вызвало довольно бурную реакцию. Вскоре появились новые ролики: в одном из них девушки извиняются, а в другом - исполняют песню «Владимир Путин молодец».
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Но руководство аквапарка всё равно отказалось от их услуг. И расторгло договор с компанией-организатором мероприятий, где и работали девушки.
Естественно, они уволены. Они не напрямую работали. Мы фирме всё объяснили, разорвали договор, и они не работают, естественно. У нас уже другая фирма нанята абсолютно, с другой фирмой аниматорской заключён договор.
Также каждую из девушек оштрафовали на 15 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооружённых сил. Основание: за танец под «тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом».
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Ну и проверить стоит - просто по дури или специально. Минимум - депортация, нахрена трудоустраивать пятую колонну?
1. Это песня, под которую укрофашисты стреляют по Донбассу. Примерно можно приравнять к "Wenn die Soldaten" в годы ВОВ. Напомню, сама песня не является профашистской, обыкновенный армейский марш.
2. Исполнение этой песни на территории России именно сейчас - ну надо либо совсем безмозглыми быть, либо провокатарами\агентами влияния. Если такое мысленно допускаете, то почему возмущаетесь "мальчиком Колей"? Или вы думаете, что он просто так появился? Отнюдь
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Во как!