Млечный Путь сияет над высохшим озером в Долине Смерти в серии завораживающих фото

Рейстрек-Плайя является идеальным местом для астрофотографов из-за его изолированного расположения. Добраться до живописного высохшего озера, расположенного в Национальном парке Долины Смерти, может быть непросто. Но тем, кому это удастся, наградой послужит свободное от светового загрязнения небо.

Первый успешный опыт вдохновил Чейна на дальнейшее погружение в астрофотографию. Недавно он начал использовать звездный трекер — моторизованное крепление для камеры, —который позволяет его камере двигаться вместе с вращением Земли. Это позволят ему делать более длинные выдержки без размытия звезд.