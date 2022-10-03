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Млечный Путь сияет над высохшим озером в Долине Смерти в серии завораживающих фото

Млечный Путь сияет над высохшим озером в Долине Смерти в серии завораживающих фото

Автор:
03 октября 2022 17:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Долина смерти   Калифорния   астрофотография   звездное небо   космос   млечный путь   
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Как и у многих творческих личностей, вдохновение у Пола Чейна просыпается по ночам. Когда солнце садится, он отправляется фотографировать городские и сельские пейзажи. Во время пандемии он увлекся астрофотографией и в одном из походов по пустыням Южной Калифорнии сделал первый успешный снимок в этом жанре.

На полученном снимке, сделанном на высохшем озере Рейстрек-Плайя в калифорнийской Долине Смерти, фотограф смотрит в заполненное Млечным Путем ночное небо, при этом свет от его налобного фонаря образует на земле небольшое пятно света. Сфотографировав передний план и фон по отдельности на свою беззеркальную камеру Nikon Z7, Чейн затем объединил снимки на этапе постобработки в один цельный кадр.

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Рейстрек-Плайя является идеальным местом для астрофотографов из-за его изолированного расположения. Добраться до живописного высохшего озера, расположенного в Национальном парке Долины Смерти, может быть непросто. Но тем, кому это удастся, наградой послужит свободное от светового загрязнения небо.

Первый успешный опыт вдохновил Чейна на дальнейшее погружение в астрофотографию. Недавно он начал использовать звездный трекер — моторизованное крепление для камеры, —который позволяет его камере двигаться вместе с вращением Земли. Это позволят ему делать более длинные выдержки без размытия звезд.

Чейн надеется, что его работа побудит людей также выйти на улицу и исследовать ночное небо. «Я надеюсь, что при взгляде на мою фотографию из Рейстрек-Плайя зрителю станет любопытно узнать о Вселенной и прочувствовать, насколько это потрясающе — лежать под звездами и задаваться вопросом о нашем месте в галактике», — сказал фотограф My Modern Met.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Долина смерти   Калифорния   астрофотография   звездное небо   космос   млечный путь   
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1  комментарий
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greesevold 6 часов назад
С*ка, задрали вертикальные фото, по горизонту не повернуть что-ли,блджад!
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