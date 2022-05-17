17 захватывающих снимков Млечного пути с разных точек планеты

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Млечный путь всегда был источником вдохновения и захватывающим предметом изучения для учёных и любителей астрономии. Пока кто-то исследует чёрные дыры, некоторые мастера астрофотографии запечатлевают Млечный путь, и не перестают удивлять своими работами. Существует даже специальный конкурс, посвящённый снимкам этой галактики - Milky Way Photographers of the Year. Посмотрим на самые интересные работы, которые сделали в разных точках планеты!
Метеорный поток Персеиды (ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея). Седло Мангарта, Юлийские Альпы, Словения. Фотограф Uroš Fink
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Млечный путь и вулкан Таранаки в Новой Зеландии (его высота - 2518 метров). Фотограф Evan McKay
Фото сделано в деревне Винчина, в провинции Ла-Риоха на северо-западе Аргентины. Фотограф Gonzalo Javier Santile
Вид на Млечный путь с Пикос-де-Эуропа, горного хребета на севере Испании. Фотограф Rubén Vela
Невероятный вид в пустыне Те-Пиннаклс, в национальном парке Намбунг, Австралия. Фотограф Trevor Dobson
Снимок сделан в регионе Экстемадура на юго-западе Испании. Фотограф Jose Manuel Galvan Rangel
Остров Пальма, входящий в Канарский архипелаг, Испания. Вид с вершины Пико ла Крус. Фотограф Его Горячев
Панорама Млечного пути и вид на горный хребет Пикос-де-Эуропа, Испания. Фотограф Daniel Viñé
Источник: — переведено специально для fishki.net
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