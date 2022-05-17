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17 захватывающих снимков Млечного пути с разных точек планеты

17 захватывающих снимков Млечного пути с разных точек планеты

Автор:
17 мая 2022 21:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересное   космос   красивые фото   мир   млечный путь   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурсы   
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Млечный путь всегда был источником вдохновения и захватывающим предметом изучения для учёных и любителей астрономии. Пока кто-то исследует чёрные дыры, некоторые мастера астрофотографии запечатлевают Млечный путь, и не перестают удивлять своими работами. Существует даже специальный конкурс, посвящённый снимкам этой галактики - Milky Way Photographers of the Year. Посмотрим на самые интересные работы, которые сделали в разных точках планеты!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   космос   красивые фото   мир   млечный путь   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурсы   
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1  комментарий
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16k
alexis 6 часов назад
Обещали снимки…, а тут…:
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