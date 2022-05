17 захватывающих снимков Млечного пути с разных точек планеты

Млечный путь всегда был источником вдохновения и захватывающим предметом изучения для учёных и любителей астрономии. Пока кто-то исследует чёрные дыры, некоторые мастера астрофотографии запечатлевают Млечный путь, и не перестают удивлять своими работами. Существует даже специальный конкурс, посвящённый снимкам этой галактики - Milky Way Photographers of the Year. Посмотрим на самые интересные работы, которые сделали в разных точках планеты!

0

Метеорный поток Персеиды (ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея). Седло Мангарта, Юлийские Альпы, Словения. Фотограф Uroš Fink 0 Источник:

×

×

Млечный путь над замёрзшим озером в Тибете. Фотограф Alvin Wu 0 Источник:

Млечный путь и вулкан Таранаки в Новой Зеландии (его высота - 2518 метров). Фотограф Evan McKay 0 Источник:

Остров Мотукиекие, Новая Зеландия. Фотограф Rachel Roberts 0 Источник:

Низкие Татры, горный массив в Словакии. Фотограф Tomáš Slovinský 0 Источник:

Млечный путь над озером Бонни Риверленд, Австралия. Фотограф Will Godward 0 Источник:

Фото сделано в деревне Винчина, в провинции Ла-Риоха на северо-западе Аргентины. Фотограф Gonzalo Javier Santile 0 Источник:

Эта фотография была сделана в пустыне Дахайдао, в Синьцзяне, Китай. Фотограф Jinyi He 0 Источник:

Снимок из одной из прибрежных пещер острова Тенерифе, Испания. Фотограф Efrén Yanes 0 Источник:

Вид на Млечный путь с Пикос-де-Эуропа, горного хребета на севере Испании. Фотограф Rubén Vela 0 Источник:

Невероятный вид в пустыне Те-Пиннаклс, в национальном парке Намбунг, Австралия. Фотограф Trevor Dobson 0 Источник:

Снимок сделан в регионе Экстемадура на юго-западе Испании. Фотограф Jose Manuel Galvan Rangel 0 Источник:

Остров Пальма, входящий в Канарский архипелаг, Испания. Вид с вершины Пико ла Крус. Фотограф Его Горячев 0 Источник:

Пустыня Атакама в Чили, пейзажи которой выглядят как инопланетные. Фотограф Alexis Trigo 0 Источник:

Касл Хилл, Новая Зеландия - уединённый рай для астрофотографов. Фотограф Nick Faulkner 0 Источник:

Панорама Млечного пути и вид на горный хребет Пикос-де-Эуропа, Испания. Фотограф Daniel Viñé 0 Источник: