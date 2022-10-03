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15 близняшек, которых похожи друг на друга, как отражения в зеркале

15 близняшек, которых похожи друг на друга, как отражения в зеркале

Автор:
03 октября 2022 16:15
Метки: близнецы   близняшки   дети   одинаковки   похожие   прикольно   фото   
8907
16

Близняшками обычно называют детей одного пола и похожих внешне. Девушки из нашей подборки выглядят, как отражения друг друга. Их родные мама с папой отличить не могут!

×

А вы когда-нибудь путали близнецов?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: близнецы   близняшки   дети   одинаковки   похожие   прикольно   фото   
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31  комментарий
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9k
antonium 7 часов назад
Алина и Аделина из Казани
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352
Антон 2 часа назад
Есть и более похожие красавицы.
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21
Вадим 2 часа назад
Алина и Аделина из Казани Старые шллю.....ки.
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7k
Serjio 2 часа назад
Наверно все так и 15 пар близняшек и того 30 близняшек. А то не понятно у какой из 15ти близняшек нет близняшки?
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19k
Mexanik79 3 часа назад
Ссылка coub.com
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133
Гугенот 4 часа назад
Алина и Аделина из Казани... и "я его маму барабан вращал"
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18k
anpetrof 4 часа назад
У нас в классе были две девчонки-близняшки - различить можно было только по очень маленькому шраму на лбу у одной. До сих пор помню - Ира с чёрточкой, Таня без чёрточки
...
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283
Kra 5 часов назад
Когда начинаешь общаться невозможно перепутать. Они все равно разные
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−9
Чугайкинд 5 часов назад
Я так подозреваю, шо это рык-рык-рыкляма млятей из Казани
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142
tolyashka 5 часов назад
В далёкой юности,у нас в отряде, в пионерском лагере, были два близнеца.В самом начале я не мог понять, как их отличить. Спустя 2 месяца я не мог понять, как их можно спутать
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4k
Компьютер DELL монитором 5 часов назад
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3k
cnob7 5 часов назад
фото 1и 2 ох...еные шлюхи
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2k
Replicant 6 часов назад
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663
Александр Зотов 6 часов назад
Алина и Аделина из Казани
-----
эскортницы. Даже слегка оскандалиться успели в этом плане (кинули кого-то на бабки)
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24k
Bayker 6 часов назад
Как отличить? да запросто.
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19k
Corvus Corax 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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118
Obrval 6 часов назад
Как отличить? Ну, отпечатки пальцев точно разные.
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1k
ViktorSikret 6 часов назад
особенно оценил близняшек со спины
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118
Obrval 6 часов назад
Комментарий к фото
Пластическая операция делает людей близнецами?
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