15 близняшек, которых похожи друг на друга, как отражения в зеркале

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Близняшками обычно называют детей одного пола и похожих внешне. Девушки из нашей подборки выглядят, как отражения друг друга. Их родные мама с папой отличить не могут!
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У близняшек порой не только один стиль, привычки, но и схожие проблемы со здоровьем, например, плохое зрение
А вы когда-нибудь путали близнецов?
Источник:
АНТИФИШКИ
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эскортницы. Даже слегка оскандалиться успели в этом плане (кинули кого-то на бабки)