Самая важная и ценная заслуга арапа Петра Великого

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Между тем им является прадед Александра Сергеевича Пушкина – тот самый арап Петра Великого. Который был человеком незаурядных способностей и вошел бы в историю и без знаменитого потомка.
Арапчата при дворе императора не были таким уж редким явлением. На российскую землю в 1705 году вместе с Авраамом доставили еще два темнокожих мальчика. История умалчивает об их дальнейшей судьбе. Видимо, они перешли на службу к представителям знати, что было обычным явлением в то время. А Ибрагим, продемонстрировавший высокий интеллект и расторопность, остался при дворе.
Изначально мальчик должен был служить только забавой, эдакой живой игрушкой. Но когда Ибрагим стал демонстрировать способность к разным наукам, к нему стали присматриваться и относиться как к секретарю, а не слуге.
После крещения он получил имя Абрам Петрович. Крестным стал сам император. Фамилию Петров мужчина впоследствии сменил на более звучную Ганнибал.
Арапчонок был отправлен за границу для обучения наукам. Благодаря знаниям и блестящему уму чернокожий паренек быстро добился заметных успехов на военном поприще.
После смерти Петра он неоднократно поднимался по карьерной лестнице и снова попадал в опалу. Но действительно значимых дел он после этого уже не вел.
Петр III после смерти Елизаветы отправил арапа в отставку. Тот был уже и рад отдохнуть, все-таки солидный возраст. Но вскоре к власти приходит Екатерина и вызывает Абрама ко двору.
Первые петровские начинания в части выращивания картофеля, как известно, были не особенно успешными. Но императрица решила повторить опыт. И закупленные у немцев 57 бочек «земляного яблока» разослала по губерниям с подробными рекомендациями по выращиванию. Но повторная попытка тоже оказалась провальной.
И на помощь пришел Ганнибал. Дело в том, что в своем имении он давно и вполне успешно выращивал картофель. И в голодные времена раздавал его людям. Народ убедился, что картошка не только вкусная в вареном и тушеном виде, но еще и прекрасно утоляет голод. Так началось постепенное распространение культуры, а Ганнибал занимался выведением новых сортов плоть до самой своей смерти в 1781 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Задорнов.
А то как-то про "земляное яблоко" вспомнили а про "грушу" забыли
Че ее показывать? Ее сварил и ешь!
Французы - картина маслом, король развел королевские плантации картофеля и делал вид, что ооооочень строго их охраняет, а потом как то раз и во время сборки урожая снял охрану на пару ночей и вуаля - вся франция начала есть картошку.
Пруссия - все прямо как и положено пруссакам.
Фридрих великий просто приказал армии сажать картошку и ей собственно столваться, а уже бюргеры подтянулись так сказать за померанскими гренадерами.
А вот у нас да, у нас картошка долго не имела успеха и даже 7-летняя война когда казалось армия в германии при Елезавете то картошечку попробовала долго не меняло дело.