Самая важная и ценная заслуга арапа Петра Великого

Арапчата при дворе императора не были таким уж редким явлением. На российскую землю в 1705 году вместе с Авраамом доставили еще два темнокожих мальчика. История умалчивает об их дальнейшей судьбе. Видимо, они перешли на службу к представителям знати, что было обычным явлением в то время. А Ибрагим, продемонстрировавший высокий интеллект и расторопность, остался при дворе.

Изначально мальчик должен был служить только забавой, эдакой живой игрушкой. Но когда Ибрагим стал демонстрировать способность к разным наукам, к нему стали присматриваться и относиться как к секретарю, а не слуге.