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Самая важная и ценная заслуга арапа Петра Великого

Самая важная и ценная заслуга арапа Петра Великого

Автор:
03 октября 2022 15:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Ганнибал   Ибрагим   Император   Россия   авраам   арап   важность   изобретение   история   картофель   
5392
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Мы пользуемся этим, не задумываясь об авторстве и создателе.

Между тем им является прадед Александра Сергеевича Пушкина – тот самый арап Петра Великого. Который был человеком незаурядных способностей и вошел бы в историю и без знаменитого потомка.

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Арапчата при дворе императора не были таким уж редким явлением. На российскую землю в 1705 году вместе с Авраамом доставили еще два темнокожих мальчика. История умалчивает об их дальнейшей судьбе. Видимо, они перешли на  службу к представителям знати, что было обычным явлением в то время. А Ибрагим, продемонстрировавший высокий интеллект и расторопность, остался при дворе.

Изначально мальчик должен был служить только забавой, эдакой живой игрушкой. Но когда Ибрагим стал демонстрировать способность к разным наукам, к нему стали присматриваться и относиться как к секретарю, а не слуге.

После крещения он получил имя Абрам Петрович. Крестным стал сам император. Фамилию Петров мужчина впоследствии сменил на более звучную Ганнибал.

Арапчонок был отправлен за границу для обучения наукам. Благодаря знаниям и блестящему уму чернокожий паренек быстро добился заметных успехов на военном поприще.

После смерти Петра он неоднократно поднимался по карьерной лестнице и снова попадал в опалу. Но действительно значимых дел он после этого уже не вел.

Петр III после смерти Елизаветы отправил арапа в отставку. Тот был уже и рад отдохнуть, все-таки солидный возраст. Но вскоре к власти приходит Екатерина и вызывает Абрама ко двору.

Первые петровские начинания в части выращивания картофеля, как известно, были не особенно успешными. Но императрица решила повторить опыт. И закупленные у немцев 57 бочек «земляного яблока» разослала по губерниям с подробными рекомендациями по выращиванию. Но повторная попытка тоже оказалась провальной.

И на помощь пришел Ганнибал. Дело в том, что в своем имении он давно и вполне успешно выращивал картофель. И в голодные времена раздавал его людям. Народ убедился, что картошка не только вкусная в вареном и тушеном виде, но еще и прекрасно утоляет голод. Так началось постепенное распространение культуры, а Ганнибал занимался выведением новых сортов плоть до самой своей смерти в 1781 году.

Источник:

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Метки: Ганнибал   Ибрагим   Император   Россия   авраам   арап   важность   изобретение   история   картофель   
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26  комментариев
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24k
Bayker 6 часов назад
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293
ZeroCross.ru 2 часа назад
"если у вас дома нечего есть - возьмите топинамбур... "
Задорнов.
А то как-то про "земляное яблоко" вспомнили а про "грушу" забыли
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613
Легендарный В-ий 2 часа назад
Тоже потом небось корешам гнал, что он русский )
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20k
Dobrovit 3 часа назад
В Беларуси должны поставить ему большой памятник...
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25k
Юрий 3 часа назад

Ссылка www.youtube.com
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283
Kra 3 часа назад
чот ничего нового... все известно давно
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−5
[email protected] 4 часа назад
То чувство, когда даже 300 лет назад негры были умнее и дальновиднее жителей руси
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1k
Vadim Balabanov 5 часов назад
А картошку покажешь?
Че ее показывать? Ее сварил и ешь!
Ссылка youtu.be
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1k
КАКАнгел 5 часов назад
по поводу еще 2 негров не знаю. но был у Абрама брат, менее талантливый который прослужил музыкантом в полковом оркестре.
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870
Lexx 6 часов назад
Картоха - "земляное яблоко". А помидор искажённое французское "яблоко любви". Выращивали как цветы и как картошку долгое время считали ядовитыми.
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8k
Trenzel2003 6 часов назад
Познавательно.
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50k
Хельги 7 часов назад
Ирландцы - голод не тетка, самая картофельная страна ибо англичане вывозили все до остатка, и картошка долгие годы была чуть ли не единственным доступным продуктом для ирландцев, а забалуешь - англичане продадут в рабство, так что жри ирландец картошечку и радуйся пока свободен и жив.
Французы - картина маслом, король развел королевские плантации картофеля и делал вид, что ооооочень строго их охраняет, а потом как то раз и во время сборки урожая снял охрану на пару ночей и вуаля - вся франция начала есть картошку.
Пруссия - все прямо как и положено пруссакам.
Фридрих великий просто приказал армии сажать картошку и ей собственно столваться, а уже бюргеры подтянулись так сказать за померанскими гренадерами.
А вот у нас да, у нас картошка долго не имела успеха и даже 7-летняя война когда казалось армия в германии при Елезавете то картошечку попробовала долго не меняло дело.
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2k
Лёха 7 часов назад
Прикольно.
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