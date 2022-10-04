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Кулинарный тест для тех, кто любит поесть

Кулинарный тест для тех, кто любит поесть

Автор:
04 октября 2022 19:40
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Еда   Тесты   блюда   кулинарный тест   рецепты   тест   
6544
1
Если вы разбираетесь в ингредиентах, традиционных блюдах, то обязательно пройдите данный тест. От корейской кухни до итальянской (и обратно).

Источник:

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Метки: Еда   Тесты   блюда   кулинарный тест   рецепты   тест   
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41  комментарий
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28k
Владимир 5 часов назад
"Кимчхи"..

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−144
.. 23 минуты назад
8 из 10
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2k
Leonid Час назад
Из 10 вопросов ответили верно на 10
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−13
imho 2 часа назад
9/10... Макароны подвели
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2k
Pill 2 часа назад
"Неплохо, неплохо". Половину просто угадал. Кимчхи искал Грузию. Мой рацион - это пельмени и макары или гречка с сосисками. Супы варить работа не позволяет - только покупные или дошик с БигМази(несс)
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108
Разрушитель твоей мечты 2 часа назад
бешамель - французский соус, а не итальянский
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2k
Pioner76 2 часа назад
8/10
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3k
Наблюдатель 2 часа назад
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0
grats 2 часа назад
6 из 10
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9k
Dabus 3 часа назад
Из 10 вопросов ответили верно на 10. Видимо, вы часто пробуете блюда иностранной кухни?!
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5k
Leonid 3 часа назад
Бобы с чечевицей перепутаны.
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504
Protoss13 3 часа назад
с каких х***в бешамель итальянским стал?
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168
Юрий Владимирович Protoss13 3 часа назад
Луи Де Бешамель тоже [мат] от такого расклада ))
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35k
Опаньки 3 часа назад
попробовал тут ким-чи, не понравился. В первую очередь тем, что капуста как размазня
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9k
Nero 3 часа назад
Интересно девки пляшут.
Соус бешамель изобрёл Франсуа Пьер де Ла Варенн - француз.
Который служил королевским поваром в Версале - Франция.
Служил Людовику XIV - королю Франции.
А соус с какого то хрена вдруг стал итальянским!
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11k
Dihydrogen Monoxide 3 часа назад
Бешамель - французский соус. Создан на основе сливочного соуса основателем высокой кухни в Версале королевским поваром Франсуа де Ла Варенном, и посвящён гофмейстеру при дворе Людовика XIV Луи де Бешамелю.
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85
Blane Mono 3 часа назад
Бешамель, итальянский соус!! Это пздц!
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2k
Andrey G 3 часа назад
А бешамель разве не французский?
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23k
Тигран Саркисян 4 часа назад
Слыщь бешамель не италия а франция удот
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−13
Александра С 4 часа назад
Прямь в десятку. Я же повар )))
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284
1izbrain 4 часа назад
10/10. А бешамель - французский соус.
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0
Alex 4 часа назад
Это тест для детского сада?
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