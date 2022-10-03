Инфографика за сентябрь

Инфографика на разные темы: Страны-лидеры по золотодобыче в мире, Самые многочисленные животные на планете, Камуфляж в мешке: что город приготовил для уезжающих в военную часть, Поставки газа в ЕС в 2022-м по сравнению с 2021-м, Утечки на «Северном потоке» после аварии, Какие социальные льготы и выплаты положены мобилизованным и.т.д
Камуфляж в мешке: что город приготовил для уезжающих в военную часть
Все горожане, мобилизованные в столице, теперь получают подарок от города. Он состоит из двух частей. Первая — универсальная, туда входят предметы личной гигиены. А вот вторую часть подарочного комплекта подбирают индивидуально для каждого мобилизованного. Одежду и обувь обязательно меряют, белье выдается по размерам.
Утечки на «Северном потоке» после аварии
26 сентября произошла серия необычных утечек в двух газопроводах, идущих из России по дну Балтийского моря в Германию. Утечки газа были обнаружены в газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. По данным сейсмологического центра Швеции, в районе нахождения трубопроводов были зафиксированы взрывы. Оператор газопровода сообщил о внезапном падении давления, после чего последовало заявление Управления энергетики Дании о том, что утечка, вероятно, произошла в одном из двух трубопроводов «Северного потока-2», проходящих в датских водах. Через несколько часов Nord Stream AG, оператор другого подводного газопровода из России в Германию, заявил, что падение давления произошло и в «Северном потоке-1».
Европейские страны и Россия считают вероятной причиной диверсию. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Также пока неизвестно о сроках восстановления газопроводов. Восстановление может занять месяцы или даже годы, что исключает возможность использования газопроводов для поставок в Европу этой зимой.
Планы по извлечению ядерного топлива на АЭС «Фукусима-1»
Авария на «Фукусиме-1» случилась в марте 2011 года. Удар цунами после землетрясения вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения атомной станции. В трёх реакторах из шести произошёл перегрев – он привёл к тому, что ядерное топливо расплавилось и прожгло защитные оболочки энергоблоков.
В первом энергоблоке АЭС насчитывалось 392 тепловыделяющих сборки (ТВС), во втором – 615, в третьем – 566. В каждой из них находилось ядерное топливо в виде сотен «таблеток». Расплавившись, оно смешалось с бетоном, металлом и другими материалами внутри установок. В общей сложности в трёх реакторах осталось около 880 тонн отходов.
Перед японцами стоит сложнейшая задача – изъять из аварийных энергоблоков расплавившееся топливо и отправить его на захоронение. Изначально планировалось достать его «сухим» способом с помощью роботизированных механизмов. Теперь это хотят сделать, соорудив «водный» саркофаг. Операция по его строительству считается самой сложной частью работ по ликвидации последствий аварии. Смета на ликвидационные работы, которая сейчас составляет 57,5 миллиардов долларов, значительно возрастёт.
Как выглядит военный билет и что в нем написано?
Военный билет выдается гражданам РФ призывного возраста перед прохождением службы в рядах Вооруженных Сил (ВС) или же в других ведомственных организациях, например МЧС или Росгвардии, где также предусмотрена военная служба. Документ получают и призывники, освобожденные от службы, а также те, кто отслужил в армии и уволился в запас.
У обычного военного билета (красная обложка) есть три основные функции. Во-первых, «военник» можно использовать для удостоверения личности военнообязанного на весь период прохождения службы. Во-вторых, в военном билете собрана подробнейшая информация о человеке (его знания, военные умения и навыки, состояние здоровья и даже размер обуви). В-третьих, военный билет подтверждает данные воинского учета и необходим при мобилизации военнообязанного.
Магистральный газопровод «Сила Сибири»
Россия возобновила поставки газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в «Газпроме».
«Плановые профилактические работы на газопроводе “Сила Сибири” завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — заявили в компании.
В период с 22 по 29 сентября на газопроводе проводились профилактические работы, согласованные с Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC).
Договор между Газпромом и китайской компанией CNPC заключен в 2014 году сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м российского газа в год.
Для реализации поставленных задач Россия построила магистральный газопровод «Сила Сибири», который проходит по трем субъектам РФ: Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Амурской области.
Первые поставки газа в Китай начались в 2019 году. Газ транспортируется в КНР из крупнейшего месторождения Якутии, открытого в 1983 году — Чаяндинского. Его проектная производительность — 25 млрд куб. м газа в год.
В конце 2022 года подача газа в «Силу Сибири» начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского, открытого в 1987 году на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области. Его проектная мощность, по данным Газпрома, составляет 27 млрд куб. м газа в год.
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по состоянию на сентябрь 2022 года «линейная часть газопровода от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения в Якутии построена уже почти на 100%».
«Как и было запланировано, до конца текущего года газ Ковыктинского месторождения начнет поступать в “Силу Сибири”. Таким образом, будет обеспечено выполнение контрактных обязательств Газпрома по увеличению объемов поставок газа в Китай в 2023 году», — сказал Миллер.
«Сила Сибири» — это не только первый газопровод из России в Китай, но еще и уникальный объект с технологической точки зрения. Он построен в экстремальных природно-климатических условиях. Трасса проходит по участкам вечной мерзлоты, заболоченным, горным и сейсмоактивным территориям. А зимой метеорологи фиксируют сильнейшие морозы. Местами они могут достигать до минус 62 градусов.
Как правильно подавать документы на детские пособия?
Раньше россияне, имеющие детей, могли рассчитывать на господдержку, только пока ребенку не исполнится три года. Сейчас для этой категории граждан работают самые разные варианты финансовой помощи в зависимости от финансового положения, возраста ребенка и других критериев. Разнообразие пособий и выплат сопряжено с некоторой путаницей в процедурах их назначения и продления.
Куда отправиться в этом сезоне?
Туристическая инфраструктура в Крыму активно развивается в ходе реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В частности, предприниматели, получая грантовую поддержку Ростуризма, обустраивают пляжи, создают кемпинги, глэмпинги и другие объекты. Например, в 2023 году Республика Крым получит грант в размере 165 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры и поддержку событийных мероприятий.
Как узнать будущую пенсию и сделать её больше.
В этом году ПФР начал рассылать уведомления о предполагаемом размере пенсии женщинам с 40 лет, мужчинам – с 45. «Письма счастья» будут приходить в личный кабинет на госуслугах раз в три года.
Династия монархов Великобритании
У королевы Великобритании Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября, было четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков. Некоторые из них получили новые титулы автоматически после смерти монарха, кому-то же из членов королевской семьи они будут присвоены новым королем.
Так, принц Уэльский Чарльз стал королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также других стран Содружества. Его супруга Камилла отныне королева-консорт.
Уильям, герцог Кембриджский, стал герцогом Корнуолльским и Кембриджским. По аналогии изменились титулы его детей и супруги Кэтрин. В дальнейшем король присвоит Уильяму титул принца Уэльского.
Не поменялись и в дальнейшем останутся без изменений титулы детей королевы — принцессы Анны и принца Эндрю, а также внуков — герцога Сассекского Гарри, принцесс Евгении и Беатрис.
Расписание школьных каникул на 2022/2023 учебный год.
Средние тарифы на электричество в странах Европы
29 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что власти ЕС готовят экстренные меры для сдерживания цен на электричество в Европе.
Для решения проблемы резкого роста цен в ЕС планируют отделить цены на электричество от цен на газ и установить верхнюю границу стоимости газа, который используется для производства электроэнергии.
Как сообщает Financial Times, Брюссель рекомендовал государствам-членам направлять часть завышенной прибыли, полученной энергетическими компаниями, потребителям в рамках плана по смягчению резкого роста оптовых цен на электроэнергию в Европе. Из-за ограничения поставок российского газа, а также остановки нескольких атомных реакторов во Франции оптовая цена электроэнергии перевалила отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час — это на 1 000% больше, чем год назад.
Стоимость электроэнергии в Европе может значительно вырасти к концу нынешнего года. В Великобритании национальный регулятор объявил, что в октябре коммунальные платежи вырастут на 80%. В Литве до конца декабря минимальный тариф на электричество составит 24 цт/кВтч, жителям при этом компенсируют всего 9 цт/кВтч. В целях снижения финансовой нагрузки некоторые законодатели согласовали денежную помощь необеспеченным слоям населения. Так, датское правительство приняло решение о так называемом «тепловом чеке», согласно которому субсидии в размере 2 млрд крон (243 млн фунтов стерлингов) будут выплачены примерно 419 000 домохозяйствам, наиболее пострадавшим от роста счетов за электроэнергию. А в Ирландии до 31 марта 2023 года продлили запрет на отключение домохозяйств, если они не вносят платежи за электричество.
По оценкам аналитиков, цены на электроэнергию продолжат расти ближе к зиме при условии, что ситуация с поставками из России не улучшится.
Сколько сэкономишь бензина, если отключишь ряд систем в машине?
Системы комфорта и безопасности в автомобиле потребляют электроэнергию, на выработку которой генератору требуется дополнительный бензин. Блок управления двигателем (ЭБУ) дает дополнительную нагрузку на генератор, что приводит к повышенному расходу топлива. А какой экономии можно добиться, если водитель намеренно отключит все системы? Насколько обоснованны такие эксперименты?
Как будем работать и отдыхать в 2023 году.
В Правительстве РФ утвердили календарь праздников и выходных дней на 2023 год. Соответствующее постановление о переносе выходных дней подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.
Как следует из сообщения, новогодние и рождественские каникулы начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года включительно. Первым рабочим днем нового года будет понедельник, 9 января.
Поскольку 1 и 8 января выпадают на воскресенье, нерабочие праздничные дни будут перенесены на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.
Кроме того, россияне будут отдыхать с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также в периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.
Снижение цен на бензин в странах Европы и США.
Розничные цены на бензин в США и странах Европы продолжают снижаться. Средняя цена бензина в США уже ниже, чем в начале июня.
Топливо дешевеет уже семь недель подряд. По данным аналитической компания OPIS, последний максимум в $5,02 за галлон был зафиксирован 14 июня. С того момента средняя стоимость галлона упала на 17%. Как отмечают эксперты, в последнее время глобальный спрос на нефть упал из-за замедления темпов экономического роста во всем мире. Это привело к улучшению поставок нефти и снижению оптовых цен на топливо.
По мнению аналитиков, стоимость бензина в США может снижаться и дальше, если не будет серьезных перебоев с поставками. Стоимость топлива также может упасть, если в Соединенных Штатах начнется рецессия, похожая на экономический спад в 2007-2009 гг. Эксперты отмечают: снижению способствует то, что владельцы автомобилей стали меньше времени проводить за рулем. Согласно опросу Американской автомобильной ассоциации (AAA), опубликованному в конце июля, почти две трети взрослых американцев изменили свои привычки вождения, когда цены на бензин начали повышаться.
Какие страны и сколько поставили оружия на Украину?
24 августа президент США Джо Байден сообщил о выделении нового крупного пакета военной помощи Украине, по приблизительным подсчетам, на $2,9 млрд. В него вошли зенитные ракетные комплексы NASAMS, 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что общий объем военной помощи Киеву со стороны США превысил $10 млрд. Он пообещал, что Соединенные штаты продолжат поставлять на Украину дополнительные системы и вооружения.
Помимо США, Украина получает оружие и финансовую помощь со стороны десятков государств. 2 марта 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что 19 стран поставляют Киеву оружие, 10 стран — предоставляют макрофинансовую помощь, 22 страны предоставляют гуманитарную помощь. 8 марта 2022 года официальный представитель Пентагона Джон Кёрби отметил, что украинская армия получает вооружение не только от США, но и еще от 14 стран.
26 апреля в Германии на авиабазе Рамштайн прошла встреча министров обороны из более чем 40 стран, в том числе участников НАТО. На ней обсуждалась возможность оказания военной помощи Киеву. Результатом встречи стало создание Центра управления военной помощью Украине в немецком Штутгарте.
Между тем, многие союзники Украины начали заявлять о сокращении финансовых и военных ресурсов. В частности, 28 августа The Times со ссылкой на источники в Минобороны Великобритании писал, что у страны до конца года закончатся средства на военную помощь Украине.
Ранее 22 августа журнал Spiegel сообщал, что Минобороны ФРГ не поддержало призыв депутатов увеличить поставки оружия Украине. «Что касается поставок от бундесвера, мы подошли к допустимому пределу», — заявила изданию представитель министра обороны Кристине Ламбрехт.
Источник:
АНТИФИШКИ
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вот за это спасибо