Инфографика за сентябрь

Магистральный газопровод «Сила Сибири»

Россия возобновила поставки газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в «Газпроме».

«Плановые профилактические работы на газопроводе “Сила Сибири” завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — заявили в компании.

В период с 22 по 29 сентября на газопроводе проводились профилактические работы, согласованные с Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC).

Договор между Газпромом и китайской компанией CNPC заключен в 2014 году сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м российского газа в год.

Для реализации поставленных задач Россия построила магистральный газопровод «Сила Сибири», который проходит по трем субъектам РФ: Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Амурской области.

Первые поставки газа в Китай начались в 2019 году. Газ транспортируется в КНР из крупнейшего месторождения Якутии, открытого в 1983 году — Чаяндинского. Его проектная производительность — 25 млрд куб. м газа в год.

В конце 2022 года подача газа в «Силу Сибири» начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского, открытого в 1987 году на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области. Его проектная мощность, по данным Газпрома, составляет 27 млрд куб. м газа в год.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по состоянию на сентябрь 2022 года «линейная часть газопровода от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения в Якутии построена уже почти на 100%».

«Как и было запланировано, до конца текущего года газ Ковыктинского месторождения начнет поступать в “Силу Сибири”. Таким образом, будет обеспечено выполнение контрактных обязательств Газпрома по увеличению объемов поставок газа в Китай в 2023 году», — сказал Миллер.

«Сила Сибири» — это не только первый газопровод из России в Китай, но еще и уникальный объект с технологической точки зрения. Он построен в экстремальных природно-климатических условиях. Трасса проходит по участкам вечной мерзлоты, заболоченным, горным и сейсмоактивным территориям. А зимой метеорологи фиксируют сильнейшие морозы. Местами они могут достигать до минус 62 градусов.