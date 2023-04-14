Осторожно, чёрный юмор: 17 эпитафий, которые вызывают много вопросов

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Эпитафия - это надгробная надпись. Иногда их придумывают заранее, а чаще всего эти занимаются родственники умершего. Перед вами странные и оригинальные эпитафии, которые порой вызывают много вопросов.
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