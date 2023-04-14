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Осторожно, чёрный юмор: 17 эпитафий, которые вызывают много вопросов

Осторожно, чёрный юмор: 17 эпитафий, которые вызывают много вопросов

Автор:
14 апреля 2023 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: кладбище   надгробия   надгробная надпись   погребальный бизнес   родственники   фото   эпитафия   
2646
18

Эпитафия - это надгробная надпись. Иногда их придумывают заранее, а чаще всего эти занимаются родственники умершего. Перед вами странные и оригинальные эпитафии, которые порой вызывают много вопросов.

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Метки: кладбище   надгробия   надгробная надпись   погребальный бизнес   родственники   фото   эпитафия   
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6  комментариев
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74k
Доктор Джонс 58 минут назад
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leo3621 7 минут назад
СПб, Большеохтинское кладбище. Надпись видно сквозь ограду, с правой стороны, если идти по проспекту Энергетиков от Б. Пороховской в сторону Ладожской.
Один из известных в городе преподавателей дзюдо. В. В. Путин у него занимался.
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6k
Roman 21 минуту назад
Кажется, половина надписей прифотошоплена безграмотным школьником.
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8k
KonstantinLeirov Полчаса назад
9. Вася - Василиса скорее всего.
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6k
yahaomsk 36 минут назад
а правда ли ,что будка сторожа на кладбище называется "живой уголок"?...
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23k
SolomonA Час назад
Юмор где?
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