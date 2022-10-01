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Санкт-Петербург начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете

Санкт-Петербург начала 20 века. Удивительные снимки немецкого фотографа в цвете

Автор:
01 октября 2022 22:07
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
6742
29
Очередная подборка фотографий от Карла Карловича Буллы.
Большинство фотографий были сделаны 110-120 лет тому назад.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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27  комментариев
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597
Lvbnhbq 19 часов назад
Ну, Юганск, реально море позитива.
Замечательная подборка фото родного города.
Но тыж понимаешь, что это только первая часть..?
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70
urrib 13 минут назад
Как погано и не понятно зачем раскрашены фото
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1k
vijilante 3 часа назад
Эх !
Погулять бы там хотя бы пару часов !!!
Снять номер в Большой московсой гостинице.
Пройтись по Тверской в пепельно сером цилиндре, сером же сюртуке и перламутровом галстуке с жемчужной заколкой.
Неспешной походкой,мерно отстукивая тростью из палисандра с серебряным наболдашником.
Неприменно заглянуть к "Филиппову" за чудесными пирожными.
После , преодевшись в бедного мещанина пройтись по Хитро вке,Сухаревке,Грачёвке...
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6k
HUBLOT 3 часа назад
Так и представил себе - Петербург, 2022 год, крестный ход в Апрашке... Вы там крещёных видели?
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1k
steveboyer 4 часа назад
на фото 12 нет Медного Всадника
на фото 16 похоже на электромобиль
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7k
soar 8 часов назад
Непитерским читателям фишек, возможно, будет любопытно узнать, что это конь-мутант с человеческой ногой)
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74
шрек soar 4 часа назад
а когда его поставили современный постамент.еще говорят,это памятник Македоскому.А выдают за Петра
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−48
есть_кто-дома? 9 часов назад
Людей много. Машин мало. Сейчас наоборот.
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6k
Андрей Крылов 11 часов назад
Есть интересные фото. Но вот насчет "в цвете".... Все черно-белые, часто очен плохо раскрашенные. Ни одного реально цветного фото нет. Хотя, тогда уже реально были технологии цветного фотографирования. Классический пример:
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420
Rom 12 часов назад
На фото 16, возможно, электромобиль. Лень углубляться в поиски технических деталей и моделей, но похож.
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5k
Котэ 13 часов назад
Булла РУССКИЙ фотограф!!!
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5k
Котэ 14 часов назад
к этим "коннопрогульщикам" относились так же, как к электросамокатчикам на тротуарах сейчас. как к 3,14дорасам

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90
Igor Grishaev 14 часов назад
Центр города вполне узнаваем..
Не всё большевики троцкие, зиновьевы и каменевы успели порушить
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674
Olufsen 15 часов назад
[мат]еца оставалось совсем немного...
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−11
Золотцев Михаил 16 часов назад
"есть кто с Питера?" Есть, есть, пол города таких, остальные Из Петербурга. )
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27k
koleos72 17 часов назад
Есть кто с Питера? Ну что, сильно поменялся город или всё по старому?
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1k
Змей Горыныч 18 часов назад
Крейсер "Жемчуг" знатно в ПМВ в Индии прощёлкали.
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0
Nicolas Lee Змей Горыныч 16 часов назад
Очевидно был предатель, рассказавший, что находится крейсер на ремонте и небоеспособен
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18
Человече Z Змей Горыныч 15 часов назад
Это перед походом Второй Тихоокеанской эскадры. Императорский смотр. Закончилось все Цусимой. Они смогли вырваться из того ада вместе с Олегом и Авророй. Интернировались...

Единственный крейсер, дошедший до Владивостока - Алмаз.
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Юганск

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