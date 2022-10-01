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Очередная подборка фотографий от Карла Карловича Буллы.
Большинство фотографий были сделаны 110-120 лет тому назад.
Приятного просмотра!
Большинство фотографий были сделаны 110-120 лет тому назад.
Приятного просмотра!
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13.
Первый Всероссийский праздник воздухоплавания, 1910 год.
Вид аэроплана Блерио, потерпевшего аварию во время второй аэронедели
16.
Дама у решетки сада Зимнего дворца, 1913 год. Нагеля Лидия Яковлевна супруга редактора журнала «Автомобиль» .
26.
Женское училище Принцессы Терезии Ольденбургской. Воспитанницы института занимаются с детьми из ползунковой группы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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