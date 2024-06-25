Школа в советской деревне 1964 год

635
19
Фотограф- Людмила Таболина.
Урок в начальной сельской школе 1964 года. «Ученики с первого по четвертый класс в одной комнате, — пишет автор фотографий Людмила Таболина. — Девочки с одинаковыми косичками. Круглая печка-голландка. Пальтишки и шапки на вешалке в углу…»
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Дети плавают в пакетах: тяжелый путь до школы учеников вьетнамской деревни
- Милота советского детства
- Ностальгия по СССР в дивных ретро-фото
- Как СССР помог американскому городу обзавестись собственным мостом
- Лихач на "Мазерати", убивший одного ребенка, и покалечивший другого, оказался сотрудником транспортной компании
Новости партнёров
реклама
Потом их поменяли на столы со стульями, но парты мне нравились гораздо больше.
Ты су,ка по 7-8 км по снегу в мороз в школу ходил???
Ты хоть представляешь как ребёнок "плывёт" попав в тепло класса, после 1,5-2 часов на морозе???
Ты был ограничен в полноценном питании в детстве??? Это сейчас тебе доставка всё что хочешь привозит, любые фрукты овощи круглый год, а тогда северней Москвы как жили знаешь, паскуда???