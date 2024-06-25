Школа в советской деревне 1964 год

Фотограф- Людмила Таболина.

Урок в начальной сельской школе 1964 года. «Ученики с первого по четвертый класс в одной комнате, — пишет автор фотографий Людмила Таболина. — Девочки с одинаковыми косичками. Круглая печка-голландка. Пальтишки и шапки на вешалке в углу…»