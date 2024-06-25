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Школа в советской деревне 1964 год

Школа в советской деревне 1964 год

Автор:
25 июня 2024 04:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   деревня   дети   школа   
635
19

Фотограф- Людмила Таболина.

Урок в начальной сельской школе 1964 года. «Ученики с первого по четвертый класс в одной комнате, — пишет автор фотографий Людмила Таболина. — Девочки с одинаковыми косичками. Круглая печка-голландка. Пальтишки и шапки на вешалке в углу…»

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Метки: СССР   деревня   дети   школа   
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11  комментариев
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5k
Fishki_surfer 4 часа назад
Мне довелось за такими партами поучиться, класса до шестого.
Потом их поменяли на столы со стульями, но парты мне нравились гораздо больше.
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1k
Gromkhard 3 часа назад
Не могу утверждать, но по фото этим понимаешь, как дети тянулись к знаниям. Для этих крох школа давала возможность прикоснуться ко всему миру не покидая своего села. Когда слышишь от людей рассказы, сколько им приходилось преодолевать трудностей, для того, чтобы получить знания - невольно задумываешься, что вот вам, молодежь, сейчас столько всего дано для этого, а подавляющее большинство не ценит этого...
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132
pilot52 Gromkhard 3 часа назад
Я знал одну бабушку, она рассказывала как окончив школу решила идти учиться в районный центр из колхоза. Это было в 40-х годах. Председатель колхоза наотрез отказался её отпускать - некому было работать. Так ей мать собрала немного еды и она тайком (чтобы не обнаружили и не вернули в колхоз) шла через степь 70 км - два дня и ночевала в оврагах под вой волков. В итоге закончила педагогическое училище и вернулась в колхоз учителем.
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39
*вший 4 часа назад
Какие одухотворённые лица. И даже не говорите мне, что сейчас не хуже.
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Игорь
  • Дата регистрации: 27.04.2018
  • 3643 поста (3446 в горячем)

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