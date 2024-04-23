Африканский тест для географов

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Я знаю, что многие из вас обходят стороной Африку в географических тестах. Ну а чего так? Это другая планета что ли? Готовы проверить свои силы по географии Африки?
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Так себе результат.
Тяжко. Знаний по Африке маловато.