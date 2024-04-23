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Африканский тест для географов

Африканский тест для географов

Автор:
23 апреля 2024 21:38
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Африка   Тесты   географические тесты   география   тест   тесты по географии   
2206
1
Я знаю, что многие из вас обходят стороной Африку в географических тестах. Ну а чего так? Это другая планета что ли? Готовы проверить свои силы по географии Африки?

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Метки: Африка   Тесты   географические тесты   география   тест   тесты по географии   
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14  комментариев
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20k
Bill Час назад
Определенно, я - не негр.
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11k
kaboza 12 минут назад
Я не фанат африки.
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3k
Froll Полчаса назад
Из 8 вопросов ответили верно на 3. Вы неплохо справились, но чуть-чуть не дотянули до оценки "хорошо"!
Так себе результат.
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8k
rutt Полчаса назад
Дельты вольты, тёмный лес... но 5/8, частенько в последние годы Африка мелькает.
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8k
Игорь Полчаса назад
5 из 8 тоже неплохо
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2k
просто программист 48 минут назад
Двойка)
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33k
Владимир 49 минут назад
Ну неуд так неуд.
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2k
Сергей 52 минуты назад
Заслуженная двойка, штош...
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2k
Gadova 58 минут назад
"Честно заслуженная пятёрка". Правда с третьего раза
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7k
Трям Час назад
Ура! Я последний вопрос таки угадал! )))
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18k
Majul Час назад
Из 8 вопросов ответили верно на 4. Вы неплохо справились, но чуть-чуть не дотянули до оценки "хорошо"!

Тяжко. Знаний по Африке маловато.
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41k
Седой Час назад
Тоже неуд...
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1k
Opliut 2 часа назад
неуд)
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 700 постов (695 в горячем)

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