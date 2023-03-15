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Свободолюбивый пёс эффектно удрал от хозяина

Свободолюбивый пёс эффектно удрал от хозяина

Автор:
15 марта 2023 13:45
Сообщество : Животные
Метки: Англия   Курьезы   Пёс   видео   животные   побег   собака   
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Камера наружного наблюдения, установленная на улице британского города Бридпорт, запечатлела курьёзный эпизод. Мужчина привязал поводок своего пса к скамейке и направился в кондитерскую. Однако зайти в помещение ему так и не удалось.

Пёс, которого ничто и никто не удержит.

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Метки: Англия   Курьезы   Пёс   видео   животные   побег   собака   
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5  комментариев
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18k
Александр Час назад
Таким не хитрым способом мужик ворует лавки
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4k
Денис 45 минут назад
Ёб.ануццо тягач !!!
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9k
Бритва Час назад
смешно.
а теперь жахните по ним кинжалом.
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Себастьян Перейра

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