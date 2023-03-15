Свободолюбивый пёс эффектно удрал от хозяина

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Камера наружного наблюдения, установленная на улице британского города Бридпорт, запечатлела курьёзный эпизод. Мужчина привязал поводок своего пса к скамейке и направился в кондитерскую. Однако зайти в помещение ему так и не удалось.
Пёс, которого ничто и никто не удержит.
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