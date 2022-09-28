18 сногсшибательных фишек, которые можно увидеть только в Китае

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Первая мысль, которая посещает неискушенного туриста, когда он приезжает в Китай: "Как же здесь всё необычно!" Конечно у каждой страны своя культура, но образ жизни в Поднебесной диаметрально противоположен нашему. Главная достопримечательность этой страны - это её собственные жители. Необычные, а иногда и откровенно странные привычки китайцев могут повергнуть в шок. Взгляните сами!
Китайский фестиваль перца чили. Кульминацией праздника является соревнование по поеданию страшно жгучего овоща. Интересно знать, награда соответствует таким мучениям?
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Популярная мода в Китае : “носить" рыбку в ложбинке ключицы, чтобы доказать свою стройность
Для создания прически, китайцам совсем не нужны парикмахерские инструменты и салон. Стрижка серпом или раскалёнными щипцами - обычное дело. Во время такой стрижки легко можно остаться без уха
В Китае мало кто заботится о комфорте пассажиров. Можно купить билет “без места”, даже на поезд дальнего следования
Китайцы всё время пьют горячую воду, они считают, что она помогает сохранить здоровье и улучшает самочувствие
Источник:
АНТИФИШКИ
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