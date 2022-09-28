18 сногсшибательных фишек, которые можно увидеть только в Китае

Первая мысль, которая посещает неискушенного туриста, когда он приезжает в Китай: "Как же здесь всё необычно!" Конечно у каждой страны своя культура, но образ жизни в Поднебесной диаметрально противоположен нашему. Главная достопримечательность этой страны - это её собственные жители. Необычные, а иногда и откровенно странные привычки китайцев могут повергнуть в шок. Взгляните сами!

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Китайский фестиваль перца чили. Кульминацией праздника является соревнование по поеданию страшно жгучего овоща. Интересно знать, награда соответствует таким мучениям? 0 Источник:

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Пляжный отдых в Китае выглядит так 0 Источник:

Популярная мода в Китае : “носить" рыбку в ложбинке ключицы, чтобы доказать свою стройность 0 Источник:

Для создания прически, китайцам совсем не нужны парикмахерские инструменты и салон. Стрижка серпом или раскалёнными щипцами - обычное дело. Во время такой стрижки легко можно остаться без уха 0 Источник:

Так выглядит одна из аптек в Китае 0 Источник:

Здесь лечат поеданием муравьёв 0 Источник:

Используют лечение огнём, пчёлами, песком и ещё много интересного 0 Источник:

Коллективные занятия спортом на свежем воздухе помогают китайцам оставаться в форме 0 Источник:

Ваши упражнения на улице не вызовут особой реакции 0 Источник:

Китаянки любят сияющий маникюр, чем больше страз, тем лучше 0 Источник:

Люди могут лечь спать где угодно 0 Источник:

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Владельцы зоопарков знают, как привлечь внимание 0 Источник:

В Китае мало кто заботится о комфорте пассажиров. Можно купить билет “без места”, даже на поезд дальнего следования 0 Источник:

Пробки в Китае, отдельный вид ада на земле 0 Источник:

Китайцы всё время пьют горячую воду, они считают, что она помогает сохранить здоровье и улучшает самочувствие 0 Источник:

Здесь есть мороженое с каким угодно вкусом, да хоть с зелёным горошком 0 Источник: