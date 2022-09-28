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18 сногсшибательных фишек, которые можно увидеть только в Китае

18 сногсшибательных фишек, которые можно увидеть только в Китае

Автор:
28 сентября 2022 22:51
Сообщество : Путешествия
Метки: Китай   Культура   Сногсшибательные   жизни   жители   образ   привычки   фишки   
600
19
Первая мысль, которая посещает неискушенного туриста, когда он приезжает в Китай: "Как же здесь всё необычно!" Конечно у каждой страны своя культура, но образ жизни в Поднебесной диаметрально противоположен нашему. Главная достопримечательность этой страны - это её собственные жители. Необычные, а иногда и откровенно странные привычки китайцев могут повергнуть в шок. Взгляните сами!
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Источник:

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Метки: Китай   Культура   Сногсшибательные   жизни   жители   образ   привычки   фишки   
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12  комментариев
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7k
serega57_ 4 часа назад
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Mamin Sibiriak 3 часа назад
А как ведётся подсчёт съеденного перца? И для чего они его в воде жрут - чтобы жопа не загорелась?
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8k
JeanLuk 4 часа назад
Комментарий к фото
Он не сильно страшно жгучий, всего 2500-5000 сковилей
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27k
Квантовый переход 4 часа назад
Их там дохуа.Им простительно.
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27k
Квантовый переход 4 часа назад
А почему тогда три бабы смотрят на него,как на иплана.
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175
Johnny Espoleto Квантовый переход 36 минут назад
А вы каждый день видите на улице человека, обсасывающего свою обувь?
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27k
Квантовый переход 4 часа назад
А двое сбоку наверно врачи.Считают после какого больной сдохнет.С интересом так смотрят.Наверно диссертацию пишут.
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27k
Квантовый переход 4 часа назад
Некоторым китаянкам рыбка не нужна.
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16k
Поручик 5 часов назад
Интересно, а унитазы и труселя у "спортсменов" после соревнований - не прогорают?
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