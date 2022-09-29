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Подборка cтранных дизайнерских решений

Подборка cтранных дизайнерских решений

Автор:
29 сентября 2022 08:35
Метки: Вещи   дизайн   дизайнерские решения   люди   неудача   подборка   
695
15

Одна из главных задач дизайнера — сделать так, чтобы его работа радовала глаз и клиенту было комфортно. Однако порой они настолько увлекаются, что не сразу понимают, что сделали что-то не то.

В мире маркетинга все средства хороши, чтобы только украсть внимание покупателя. А если это будет дизайн упаковки или какая-то её деталь, способная взорвать мозг человека, тогда результат точно гарантирован. Ведь удивить — это одно, а вот озадачить и оставить после себя много вопросов — совершенно другое. Перед вами несколько случаев, после которых вопрос «Почему именно так?» будет неоднократно выскакивать у вас в голове.


Что делает краска для волос в коробке с хлопьями?

×
×

Неудачная упаковка создаёт иллюзию, будто хлеб в ней плесневелый


Мыльные пузыри, чья упаковка напоминает сок или детское питание


В творчестве свобода мысли и никакой математики

Дизайнер этой игрушки, кажется, забыл, что он уже добавил к туловищу единорога две ноги. Ну что ж, теперь у него их 6…


Носки с грязным принтом

Зато грязи будет не видно!


Набор для оригами, в котором бумага уже была сложена. Браво!


Принт на подошве кроссовок моего папы создаёт впечатление, будто он наступил на что-то неприятное


Слон с маленьким хоботком, но с длиннющими конечностями. Почему было не сделать всё наоборот?


Это не кондиционер или ополаскиватель для белья, это просто упаковочка сока


Не совсем удачный выбор, чем можно было бы заменить букву «O» в слове «HOME»

Теперь это «HAME».


Странный дизайн обёртки молочного шоколада


Почему они решили, что для S не хватит места рядом с остальными буквами?


Вы что-нибудь видите? Вот и я ничего!

Информация о маске для лица была напечатана белым шрифтом на пастельном цвете. Результат: неведение, чего тебе ждать от этого чудесного косметического средства.


Здесь точно никого не убили?

Они говорили, что постельное бельё будет с розами…


Источник:

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Метки: Вещи   дизайн   дизайнерские решения   люди   неудача   подборка   
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