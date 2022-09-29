Подборка cтранных дизайнерских решений

В мире маркетинга все средства хороши, чтобы только украсть внимание покупателя. А если это будет дизайн упаковки или какая-то её деталь, способная взорвать мозг человека, тогда результат точно гарантирован. Ведь удивить — это одно, а вот озадачить и оставить после себя много вопросов — совершенно другое. Перед вами несколько случаев, после которых вопрос «Почему именно так?» будет неоднократно выскакивать у вас в голове.

Что делает краска для волос в коробке с хлопьями?