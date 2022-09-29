Подборка cтранных дизайнерских решений

Одна из главных задач дизайнера — сделать так, чтобы его работа радовала глаз и клиенту было комфортно. Однако порой они настолько увлекаются, что не сразу понимают, что сделали что-то не то.
В мире маркетинга все средства хороши, чтобы только украсть внимание покупателя. А если это будет дизайн упаковки или какая-то её деталь, способная взорвать мозг человека, тогда результат точно гарантирован. Ведь удивить — это одно, а вот озадачить и оставить после себя много вопросов — совершенно другое. Перед вами несколько случаев, после которых вопрос «Почему именно так?» будет неоднократно выскакивать у вас в голове.
Что делает краска для волос в коробке с хлопьями?
Неудачная упаковка создаёт иллюзию, будто хлеб в ней плесневелый
Мыльные пузыри, чья упаковка напоминает сок или детское питание
В творчестве свобода мысли и никакой математики
Дизайнер этой игрушки, кажется, забыл, что он уже добавил к туловищу единорога две ноги. Ну что ж, теперь у него их 6…
Носки с грязным принтом
Зато грязи будет не видно!
Набор для оригами, в котором бумага уже была сложена. Браво!
Принт на подошве кроссовок моего папы создаёт впечатление, будто он наступил на что-то неприятное
Слон с маленьким хоботком, но с длиннющими конечностями. Почему было не сделать всё наоборот?
Это не кондиционер или ополаскиватель для белья, это просто упаковочка сока
Не совсем удачный выбор, чем можно было бы заменить букву «O» в слове «HOME»
Теперь это «HAME».
Странный дизайн обёртки молочного шоколада
Почему они решили, что для S не хватит места рядом с остальными буквами?
Вы что-нибудь видите? Вот и я ничего!
Информация о маске для лица была напечатана белым шрифтом на пастельном цвете. Результат: неведение, чего тебе ждать от этого чудесного косметического средства.
Здесь точно никого не убили?
Они говорили, что постельное бельё будет с розами…
Источник:
АНТИФИШКИ
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