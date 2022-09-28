В Москве вычислили пятерых уклонистов от мобилизации с помощью системы распознавания лиц

Будущее уже здесь и оно нам вредит! Уклонистов в Москве смогли поймать благодаря камерам, натыканным по столице.
Telegram-канал SHOT сообщает, что В Москве вычислили пятерых уклонистов по системе распознавания лиц. Камеры поймали их в разных районах города: двоих на Красноярской улице, по одному — у Белорусского вокзала, в Гольяново и Отрадном. По нашим данным, четверых доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейших разбирательств. Пятого ищут.
Как стало известно, одного из "уклонистов" уже опросили и отпустили
Александр рассказал журналистам, что не уклонялся и приходил в военкомат по повестке. Приносил справку, что не годен из-за очень плохого зрения. Там с ним побеседовали и отпустили.
Однако спустя несколько дней его снова задержали. На этот раз полицейские остановили его в районе Белорусского вокзала. Сначала разбирались на месте, потом увезли в отдел, потом поехали в военкомат. Там ещё раз всё перепроверили, сотрудник военкомата извинился, и парня снова отпустили.
Парень рассказал, что служил в ВКС, на космодроме Плесецк, после армии здоровье пошатнулось: сильно упало зрение.
Ответственность за неявку по повестке наступает после ее получения. Наказание за уклонение от мобилизации регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации, по которым уклонист наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ) или до 200 тыс. рублей и лишением свободы на срок до 2 лет (ст. 328 УК РФ). Вид ответственности определяет суд, который всесторонне рассматривает каждое конкретное дело, учитывая обстоятельства и уважительные причины, напоминает РИА Новости.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот свежие фото для розыска - есть.
очень тяжело в это поверить.
а вот , что просто жути нагоняют , а полиция останавливает тех кто выглядит на призывной возраст - охотно верю.
Всё остальные вопросы со здоровьем решаю в тех учреждениях, где лечат.
Потому для государства я совершенно здоров.
Красноярская улица находится в Гольяново.
Т.е. в Гольяново - трое? Передовой микрорайон?
Военкоматы мало что знают о подопечных. Ибо всего лишь люди.
Пока государство будет ставить в приоритет деньги, а не людей, такой бардак и будет продолжаться.