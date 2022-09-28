В Москве вычислили пятерых уклонистов от мобилизации с помощью системы распознавания лиц

Александр рассказал журналистам, что не уклонялся и приходил в военкомат по повестке. Приносил справку, что не годен из-за очень плохого зрения. Там с ним побеседовали и отпустили.

Однако спустя несколько дней его снова задержали. На этот раз полицейские остановили его в районе Белорусского вокзала. Сначала разбирались на месте, потом увезли в отдел, потом поехали в военкомат. Там ещё раз всё перепроверили, сотрудник военкомата извинился, и парня снова отпустили.

Парень рассказал, что служил в ВКС, на космодроме Плесецк, после армии здоровье пошатнулось: сильно упало зрение.