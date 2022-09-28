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В Москве вычислили пятерых уклонистов от мобилизации с помощью системы распознавания лиц

В Москве вычислили пятерых уклонистов от мобилизации с помощью системы распознавания лиц

Автор:
28 сентября 2022 10:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   интересное   мобилизация   система распознавания лиц   уклонисты   фото   
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Будущее уже здесь и оно нам вредит! Уклонистов в Москве смогли поймать благодаря камерам, натыканным по столице.

Telegram-канал SHOT сообщает, что В Москве вычислили пятерых уклонистов по системе распознавания лиц. Камеры поймали их в разных районах города: двоих на Красноярской улице, по одному — у Белорусского вокзала, в Гольяново и Отрадном. По нашим данным, четверых доставили в военкоматы или отделы полиции для дальнейших разбирательств. Пятого ищут.

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Как стало известно, одного из "уклонистов" уже опросили и отпустили

Александр рассказал журналистам, что не уклонялся и приходил в военкомат по повестке. Приносил справку, что не годен из-за очень плохого зрения. Там с ним побеседовали и отпустили.

Однако спустя несколько дней его снова задержали. На этот раз полицейские остановили его в районе Белорусского вокзала. Сначала разбирались на месте, потом увезли в отдел, потом поехали в военкомат. Там ещё раз всё перепроверили, сотрудник военкомата извинился, и парня снова отпустили.

Парень рассказал, что служил в ВКС, на космодроме Плесецк, после армии здоровье пошатнулось: сильно упало зрение.

Ответственность за неявку по повестке наступает после ее получения. Наказание за уклонение от мобилизации регулируется Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации, по которым уклонист наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ) или до 200 тыс. рублей и лишением свободы на срок до 2 лет (ст. 328 УК РФ). Вид ответственности определяет суд, который всесторонне рассматривает каждое конкретное дело, учитывая обстоятельства и уважительные причины, напоминает РИА Новости.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Россия   интересное   мобилизация   система распознавания лиц   уклонисты   фото   
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14  комментариев
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7k
SuperTroll 3 часа назад
Т.е. с военных комиссариатов подгрузили базу, тех кому прислали повестки. В базе/сети нашли свежие фотографии людей, загрузили в систему поиска и начали ловить на улицах? Как то слабо верится...С учетом, что с этой мобилизацией бардак полный происходит.
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
в военкоматах нет свежих данных о болезнях из государственных больниц , нет данных о рождении детей из ЗАГСов , нет свежих данных о регистации по месту жительства .
А вот свежие фото для розыска - есть.
очень тяжело в это поверить.
а вот , что просто жути нагоняют , а полиция останавливает тех кто выглядит на призывной возраст - охотно верю.
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2k
Сергей 2 часа назад
В тексте фигня написана...
Красноярская улица находится в Гольяново.
Т.е. в Гольяново - трое? Передовой микрорайон?
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16k
Поручик 2 часа назад
Интересно, а как сейчас себя ощущают хитрожопые собственники комнат коммуналок, в которых зарегистрированы "новые россияне", по полста рыл на метр квадратный?..
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13k
banzai7 2 часа назад
Налоговая всегда знает кто сколько должен государству и не забывает напоминать о долгах. Ибо деньги!
Военкоматы мало что знают о подопечных. Ибо всего лишь люди.
Пока государство будет ставить в приоритет деньги, а не людей, такой бардак и будет продолжаться.
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7k
Shtoppi 3 часа назад
В Москве вычислили пятерых уклонистов от мобилизации с помощью системы распознавания лицПосмотреть
В Москве вычислили пятерых уклонистов от мобилизации с помощью системы распознавания лиц
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2k
Старичок 3 часа назад
"Будущее уже здесь и оно нам вредит!" боишься?
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1.9M
Иван Кемеров 3 часа назад
""Будущее уже здесь и оно нам вредит"". Кому это нам?? Уклонистам?
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5k
Copycat 3 часа назад
интересно эта технология как срабатывает когда человек в маске ходит?
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