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Потеря потерь: боевой трансгендер Никита не сменил отметку в паспорте и получил повестку в военкомат

Потеря потерь: боевой трансгендер Никита не сменил отметку в паспорте и получил повестку в военкомат

Автор:
05 мая 2022 08:44
Сообщество : Истории из жизни
Метки: transgender   армия   военкомат   паспорт   повестка   полный попадос   потеря потерь   
5756
4

Потому что в соцсетях ты можешь быть Машей, Глашей и бородатой Наташей, а если в паспорте стоит "м", то иди и служи!

Удивительной и неприятной историей поделился товарищ по имени Никита. Юноша внезапно осознал себя девушкой, что и регулярно демонстрировал в соцсетях, появляясь в платьицах и юбочках. Зрелище еще то, но сторонники всего нетрадиционного Никиту поддерживали.


×

А после пришла беда, откуда не ждали - человек получил повестку в военкомат. Возраст подошел, отсрочки нет - значит, пора снимать платье и надевать армейские сапоги.


И хотя сторонники всего нетрадиционного Никиту по-прежнему поддерживают, сам он горюет. В армии, чай, не сахар. Ни тебе платьев, ни помады, ни трепетного отношения к инакомыслящим.

В соцсетях призывника пожалели - не звери ж всё-таки.



Но, похоже, участь боевого Никиты решена. Либо перевоспитается, либо нет. Каковы ваши прогнозы, уважаемые фишкяне?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: transgender   армия   военкомат   паспорт   повестка   полный попадос   потеря потерь   
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35  комментариев
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11k
Dihydrogen Monoxide 3 часа назад
ну и накуя нам это знать? какая то никита с усами пошла в армию! Бомба, а не новость.
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5k
hhwost 7 минут назад
скорее нет. Моисеев и Зверев не перевоспитались.
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9k
Maddy8 20 минут назад
Только вот те кто сделал тату на лицо в армию не берут. Так что Никита может сделать партак и гулять. Надо отдельное подразделение сделать куда таких свозить будут.
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702
Николай 41 минуту назад
Повестку все в 18 получают, если нет отсрочки. Это все равно психиатра не пройдет.
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7k
Sergey 51 минуту назад
так там в ВСУ одни пид...сы, пусть и идет к ним...
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23k
Андрей Час назад
Боевой петух ёпта!
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68
Товарищ Петров Час назад
не берут геев и людей считающих себя людьми другого пола в армию РФ.
так что для него эта повестка - породит лишь походы по психиатрам.

зато мы теперь знаем кто из наших авторов склонность имеет к просмотру мальчиков наряжающихся в девочек ;-)
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14k
эмосурикат прямоползающий Час назад
два друга разговаривают:
- а ты бы вые.ал Машу один раз или Петю, но два раза
- ну Маша это Маша, но два раза, это два раза
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2k
Pill Час назад
Зачем такое рекламировать-постить?
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926
Koshak 2 часа назад
Ух солдатам какая забава придёт. Фраза "можно машку за ляжку" заиграет новыми красками
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25k
Ваня 2 часа назад
настоящий боевой питарас...
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1k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
кастрюля
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4k
Ivan 2 часа назад
На передок, к хохлам, на самое сложно направление!
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30k
Юр21 2 часа назад
Какие там прогнозы, утилизировать накуй!
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76
Grif 2 часа назад
Не надо его в армию, на зону волонтером
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1k
The Graff 2 часа назад
Уж очень на "Иллинойса" похож!
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46k
Олег 2 часа назад
мерзкое зрелище... не хочу я быть толерантным и видеть ЭТО. Оно оскорбляет мои представления о мужчинах
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475
HalloFreeSpace 2 часа назад
Да на самом деле , что ему там делать ? Год люлей отгребать ?
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475
HalloFreeSpace Александр Ломовицкий 52 минуты назад
Ну может он гениальным музыкантом станет , или врачом ...
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44k
Прораб 2 часа назад
В поликлинику, на опыты!
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2k
perekrestok 2 часа назад
Для таких как он вся служба пройдет в нарядах!
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956
КАКАнгел 2 часа назад
Это не усики, а билет в мужские трусики ??
вот это я трансом признать не могу - просто ЧМО !!!
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