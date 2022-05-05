Потеря потерь: боевой трансгендер Никита не сменил отметку в паспорте и получил повестку в военкомат

Потому что в соцсетях ты можешь быть Машей, Глашей и бородатой Наташей, а если в паспорте стоит "м", то иди и служи!
Удивительной и неприятной историей поделился товарищ по имени Никита. Юноша внезапно осознал себя девушкой, что и регулярно демонстрировал в соцсетях, появляясь в платьицах и юбочках. Зрелище еще то, но сторонники всего нетрадиционного Никиту поддерживали.
А после пришла беда, откуда не ждали - человек получил повестку в военкомат. Возраст подошел, отсрочки нет - значит, пора снимать платье и надевать армейские сапоги.
И хотя сторонники всего нетрадиционного Никиту по-прежнему поддерживают, сам он горюет. В армии, чай, не сахар. Ни тебе платьев, ни помады, ни трепетного отношения к инакомыслящим.
В соцсетях призывника пожалели - не звери ж всё-таки.
Но, похоже, участь боевого Никиты решена. Либо перевоспитается, либо нет. Каковы ваши прогнозы, уважаемые фишкяне?
Источник:
АНТИФИШКИ
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так что для него эта повестка - породит лишь походы по психиатрам.
зато мы теперь знаем кто из наших авторов склонность имеет к просмотру мальчиков наряжающихся в девочек ;-)
- а ты бы вые.ал Машу один раз или Петю, но два раза
- ну Маша это Маша, но два раза, это два раза
вот это я трансом признать не могу - просто ЧМО !!!