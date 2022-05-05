Потеря потерь: боевой трансгендер Никита не сменил отметку в паспорте и получил повестку в военкомат

И хотя сторонники всего нетрадиционного Никиту по-прежнему поддерживают, сам он горюет. В армии, чай, не сахар. Ни тебе платьев, ни помады, ни трепетного отношения к инакомыслящим.

В соцсетях призывника пожалели - не звери ж всё-таки.