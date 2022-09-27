Фото из прошлого. "Мобилизация"

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Как выглядела в фотографиях мобилизации в России раньше.
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С. Сивинь Краснослободского уезда Пензенской губернии. Молебен у волостного правления по случаю мобилизации перед объявлением Германией войны 1914 г.
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Мобилизация во время майского наступления Юденича на Петроград. Приемка лошадей для Красной Армии 1919 г.
6.
В одном из мобилизационных пунктов Дзержинского района. Перед будущими бойцами выступает Заслуженная артистка В.А. Овчаренко. Июль 1942 г.
8.
Группа девушек - сандружинниц , мобилизованных в первые дни войны, перед отправкой на фронт. Саратов 1941 г.
9.
Отправка на фронт мобилизованных из деревни Чудово. Костромская губерния, Макарьевский уезд 1914 г.
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Метки: Петроград СССР война история мобилизация фото фотографии
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