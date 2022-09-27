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Фото из прошлого. "Мобилизация"

Фото из прошлого. "Мобилизация"

Автор:
27 сентября 2022 02:31
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Петроград   СССР   война   история   мобилизация   фото   фотографии   
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Как выглядела в фотографиях мобилизации в России раньше.

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Метки: Петроград   СССР   война   история   мобилизация   фото   фотографии   
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1  комментарий
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doker Час назад
В принципе, да... Ситуация похожа на мобилизацию 1914 года, первой империалистической войны.
В остальных случаях было так... Вы сегодня где-то подобное видели?
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