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25 доказательств того, что краской деревянную мебель можно только испортить

25 доказательств того, что краской деревянную мебель можно только испортить

Автор:
26 сентября 2022 15:02
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: деревянная мебель   дизайн интерьера   красота   мастерство   мебель   новая жизнь старых вещей   работы по дереву   реставрация   реставрация мебели   
1273
26
В последнее время стало модно "апгрейдить" мебель путем ее окрашивания, и все больше и больше горе-мастеров занимаются порчей прекрасных кофейных столиков, комодов и тумбочек. Однако есть и встречное движение, посвященное борьбе с вандализмом! Долой краску, возвращаем мебели ее первоначальную красоту.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: деревянная мебель   дизайн интерьера   красота   мастерство   мебель   новая жизнь старых вещей   работы по дереву   реставрация   реставрация мебели   
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5  комментариев
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5k
Copycat 2 часа назад
Лично мне тоже больше нравится сама текстура дерева, покрытая просто лаком или с приданием цвета колером типа марилки, но справедливости ради отмечу что тут больше про реставрацию
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146
Andrei 7 минут назад
Был у меня один деревянный письменный стол, все хотели выбросить, смотрелся очень массивно и депрессивно. Я стенки и ящики покрасил в белый, со столешницы снял лак и покрасил светлой морилкой, в результате стал основой стиля при ремонте в комнате(хотя, есть потёки, ну такой уж я мастер, криворукий). Моё мнение такое, самостоятельно, в отрыве от всего, чистое дерево смотрится сложнее, богаче и красивее, но, иногда таким решениям просто не место в комнате. Получается перегруженное пятно из другого стиля подчёркивающее простоту остального интерьера, ну не всегда это уместно, увы, а выкидывать такие хорошие вещи не хочется.
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2k
александр Час назад
Сейчас где-то заплакало несколько так называемых дизайнеров интерьеров с канала "Бобер"
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−81
adnnin adnnin Час назад
В СССР дешевый гробы не красили и не обивали тканью.
Просто опаливали доски горелкой и текстура древесины проявлялась в полной мере..
Прошло 35 лет и мода вернулась..
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3k
Трям 2 часа назад
А морилка типа не краска? Самый, бля, натуральный цвет!! )))
Ну-ну...
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