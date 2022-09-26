25 доказательств того, что краской деревянную мебель можно только испортить

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В последнее время стало модно "апгрейдить" мебель путем ее окрашивания, и все больше и больше горе-мастеров занимаются порчей прекрасных кофейных столиков, комодов и тумбочек. Однако есть и встречное движение, посвященное борьбе с вандализмом! Долой краску, возвращаем мебели ее первоначальную красоту.
Этой теме посвящено интернет-сообщество ReversePinterest. Вот несколько ярких работ тамошних мастеров. Для подавляющего большинства из них реставрация мебели - не основная работа, а хобби.
1. "Купил на распродаже сундук из кедра, снял несколько слоев потрескавшейся краски и восстановил его былое величие"
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2. "Я не знаю, смогу ли я сделать что-то лучше этого. Полностью отреставрированный буфет Brasilia II Petite"
12. "Я трудился два месяца в свободное время - после работы и в выходные, - чтобы удалить ужасную краску с этого великолепного стола из датского тикового дерева"
15. "Я зарабатываю на жизнь реставрацией мебели. Терпеть не могу покрашенную мебель! И тем сильнее моя гордость за эти вещи, которые я вернул к жизни"
21. "Увидел этот стол на распродаже и поехал за ним в другой город. Американский дуб и черный лак, совсем другое дело"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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