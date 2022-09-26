25 доказательств того, что краской деревянную мебель можно только испортить

В последнее время стало модно "апгрейдить" мебель путем ее окрашивания, и все больше и больше горе-мастеров занимаются порчей прекрасных кофейных столиков, комодов и тумбочек. Однако есть и встречное движение, посвященное борьбе с вандализмом! Долой краску, возвращаем мебели ее первоначальную красоту.

0 Этой теме посвящено интернет-сообщество ReversePinterest . Вот несколько ярких работ тамошних мастеров. Для подавляющего большинства из них реставрация мебели - не основная работа, а хобби.

1. "Купил на распродаже сундук из кедра, снял несколько слоев потрескавшейся краски и восстановил его былое величие" 0 Источник:

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2. "Я не знаю, смогу ли я сделать что-то лучше этого. Полностью отреставрированный буфет Brasilia II Petite" 0 Источник:

3. "Как же приятно возвращать красоту" 0 Источник:

4. "Кое-что, что я сделал несколько недель назад" 0 Источник:

5. "Отреставрировал старинную каминную полку. Она полностью преобразилась!" 0 Источник:

6. "Мои любимые фотографии "до" и "после" 0 Источник:

7. "Снял краску и привел этот прекрасный комод к первозданному виду" 0 Источник:

8. "Чудесный приставной столик был спрятан под зеленой краской" 0 Источник:

9. "Антикварная тумба, с которой пришлось снять белое платье" 0 Источник:

10. "Оцените мои усилия!" 0 Источник:

11. "Некогда совершенный акт вандализма наконец-то исправлен" 0 Источник:

12. "Я трудился два месяца в свободное время - после работы и в выходные, - чтобы удалить ужасную краску с этого великолепного стола из датского тикового дерева" 0 Источник:

13. "Согласитесь: стало гораздо лучше" 0 Источник:

14. "До и после. Я очень доволен" 0 Источник:

15. "Я зарабатываю на жизнь реставрацией мебели. Терпеть не могу покрашенную мебель! И тем сильнее моя гордость за эти вещи, которые я вернул к жизни" 0 Источник:

16. "Под тремя слоями белой краски и одним слоем зеленой оказалась красивая древесина" 0 Источник:

17. "Реставрация до и после" 0 Источник:

18. "Антикварные стулья Thonet. Как новенькие" 0 Источник:

19. "Чувствуете разницу?" 0 Источник:

20. "Удаление краски - сущий кошмар. Три недели убил на это" 0 Источник:

21. "Увидел этот стол на распродаже и поехал за ним в другой город. Американский дуб и черный лак, совсем другое дело" 0 Источник:

22. "Эти тумбочки - моя гордость" 0 Источник:

23. "Моя первая работа по реставрации мебели" 0 Источник:

24. "Внешний вид этой тумбы причинял мне огромную боль. И я решил это исправить" 0 Источник: