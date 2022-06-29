25 слэбов, которые поразят вас особой атмосферой интерьера

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Их никогда не бывает двух одинаковых. Они всегда индивидуальны, красивы, мощны и брутальны. Что же такое слэб и как им пользоваться?
Слэб (плита) изначально применялось лишь к каменным плитам, а позже стали применять к срезам дерева из которых сегодня делают совершенно замечательные вещи.
Такие стили интерьера, как лофт, скандинавский, кантри, не обходятся без элементов из деревянного слэба.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А из чего ещё они бывают?!
И устанавливают их не в доме!
Дороже чем нормальная древесина.
Слеб по русски это необрезная доска.