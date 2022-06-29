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25 слэбов, которые поразят вас особой атмосферой интерьера

25 слэбов, которые поразят вас особой атмосферой интерьера

Автор:
29 июня 2022 18:36
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дерево   интерьер   красота   креатив   мебель   слэб   
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Их никогда не бывает двух одинаковых. Они всегда индивидуальны, красивы, мощны и брутальны. Что же такое слэб и как им пользоваться?

Слэб (плита) изначально применялось лишь к каменным плитам, а позже стали применять к срезам дерева из которых сегодня делают совершенно замечательные вещи.

Такие стили интерьера, как лофт, скандинавский, кантри, не обходятся без элементов из деревянного слэба.

Источник:

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Метки: Фабрика идей   дерево   интерьер   красота   креатив   мебель   слэб   
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7  комментариев
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1k
Палыч 21 минуту назад
слэбов из дерева ©
============
А из чего ещё они бывают?!
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4k
Frank Borman 18 минут назад
Что такое слаб? Это такой распиленный лог, который сделает ваш хоум кульным, комфи и креативным. Все россияненские хаузы должны иметь слаб в своем интерьере.
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149
Gigantes Полчаса назад
О, очередной англицизм - слэбов, блин
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2k
poбт 36 минут назад
пока есть придурки на свете, то и на гнилых корягах кто то заработает
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3k
SandMANn Час назад
Эти спилы дерева (пардон, слэбы) своей атмосферой как-то поразили от слова не совсем. Наверное, из-за отсутствия прайс-листа. Но за старание – пилюс.
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14k
Александр Час назад
Раньше такие коряги в отходы или на дрова пускали, потом придумали для хомячков слово слэб и стали впаривать в три дорого.
Дороже чем нормальная древесина.
Слеб по русски это необрезная доска.
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