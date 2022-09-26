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Жизнь матери в обмен на свободу

Жизнь матери в обмен на свободу

Автор:
26 сентября 2022 14:02
Сообщество : Криминал
Метки: Джасмия   Тасмия   близнецы Уайтхед   дочери   история   мать   убийство   
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Большинство подростков демонстрирует бунтарский дух и считает, что взрослые ничего не смыслят в этой жизни. Но черту морали и закона в стремлении это доказать и вырваться на свободу переступают единицы.

Джармекки Ивонн «Никки» Уайтхед родилась в тюрьме, где ее мать отбывала срок за хранение наркотиков. Малышку взяла к себе бабушка Делла Фрейзер. В 17-летнем возрасте Никки родила девочек-близнецов, заботу о которых взяла на себя прабабушка. Ведь юной матери хотелось получить от жизни все, что она не успела. Да и детей банально нужно было кормить и одевать.

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В 2000 году женщина познакомилась с Робертом Хедом, который, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, показался ей надежным мужчиной и подходящим на роль отца. Пара уехала в Коньерс, штат Джорджия. Вскоре мать забрала и близнецов.

Поначалу все шло хорошо, девочки пошли в школу, посещали уроки танцев, стали скаутами. Но постепенно обстановка стала накаляться. Проблемы усилились после того, как мать попросила Деллу вернуть ей опеку над детьми. Девочки стали демонстрировать характер, агрессию, а когда женщина попыталась отобрать у Тасмии телефон, то произошла уже настоящая драка.

13 января 2010 года в службу спасения поступил звонок от девочек Уайтхед. Джасмия и Тасмия сообщили, что обнаружили мать без признаков жизни в ванне, когда вернулись из школы.

34-летнюю женщину лишили жизни жутким способом: оглушили тяжелым предметом и нанесли в общей сложности 80 ножевых ранений. Близнецы охарактеризовали погибшую мать как ведущую асоциальный образ жизни: выпивка, наркотики, беспорядочные связи. Девочки считали, что мать убил Роберт, узнав о постоянном  любовнике – неком мужчине по имени Джо. Но у Хеда оказалось 100% алиби.

Когда девушек забрали в участок для дачи показаний, они отказались снимать верхнюю одежду и перчатки. Полицейские настояли и увидели, что руки Джасмии и Тасмии исцарапаны до крови. Сестры сказали, что повздорили в школе, и между ними случилась потасовка.

Удивляло и отсутствие эмпатии: девушки только делали вид, что переживают. А вели себя совершенно спокойно. После детального осмотра места происшествия полиция обнаружила одежду подростков, испачканную в крови. А под кроватью была спрятана коробка с окровавленной обувью. Сестры продолжали настаивать, что подрались в школе.

Но когда изучили камеры наблюдения в учебном заведении, то выяснилось, что они появились там только в середине дня. Где были и что делали? Раздельный допрос тоже ничего не дал. Сестеер вернули под опеку прабабушки.

Пока Джасмия и Тасмия вели обычную жизнь, посещали школу и веселились на выпускном, полиция продолжала расследование. Стоматологические слепки показали, что отпечаток на руке Тасмии совпал с зубной картой матери. А между зубов жертвы остался волосок с руки ее дочери.

Целых четыре года девушки отрицали свою причастность к убийству матери. Но потом все же признались, что их достала чрезмерная опека. И бесконечные нравоучения. Последней каплей стал скандал после позднего возвращения с вечеринки. И девушки разработали план избавления от матери, мешавшей их свободе. Вели записи в общем дневнике, который обнаружили в доме прабабушки.

Самое ужасное, что от черного входа к дому соседей вел кровавый след. То есть женщина, истекающая кровью, пыталась убежать. Но юные душегубки втащили мать обратно и хладнокровно добили. Сосед подтвердил, что слышал какой-то шум в то утро. Но не обратил на него особого внимания, поскольку лег спать после смены.

Близнецам Уайтхед дали по 30 лет каждой. Женщины отбывают наказание в разных тюрьмах. И благодаря нюансам закона у убийц собственной матери даже есть шансы выйти на свободу по УДО.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джасмия   Тасмия   близнецы Уайтхед   дочери   история   мать   убийство   
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6  комментариев
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8k
Григорий Бабкин 2 часа назад
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10k
*Сергей* 21 минуту назад
Где то я подобное видел?
Только там отца замочили. Не помню как фамилия.
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28k
Григорий 49 минут назад
Вот у них мощные сроки за убийство. А то что такое у нас? Дадут 12, посчитают 1,5 года тюрьмы за 2,5 и выпустят через 7 на свободу.
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13
Артём 2 часа назад
Фигасе семейство биомусора...
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14k
K7OO 3 часа назад
В данном случае проблему нужно было решать заранее
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