Жизнь матери в обмен на свободу

Большинство подростков демонстрирует бунтарский дух и считает, что взрослые ничего не смыслят в этой жизни. Но черту морали и закона в стремлении это доказать и вырваться на свободу переступают единицы.
Джармекки Ивонн «Никки» Уайтхед родилась в тюрьме, где ее мать отбывала срок за хранение наркотиков. Малышку взяла к себе бабушка Делла Фрейзер. В 17-летнем возрасте Никки родила девочек-близнецов, заботу о которых взяла на себя прабабушка. Ведь юной матери хотелось получить от жизни все, что она не успела. Да и детей банально нужно было кормить и одевать.
В 2000 году женщина познакомилась с Робертом Хедом, который, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, показался ей надежным мужчиной и подходящим на роль отца. Пара уехала в Коньерс, штат Джорджия. Вскоре мать забрала и близнецов.
Поначалу все шло хорошо, девочки пошли в школу, посещали уроки танцев, стали скаутами. Но постепенно обстановка стала накаляться. Проблемы усилились после того, как мать попросила Деллу вернуть ей опеку над детьми. Девочки стали демонстрировать характер, агрессию, а когда женщина попыталась отобрать у Тасмии телефон, то произошла уже настоящая драка.
13 января 2010 года в службу спасения поступил звонок от девочек Уайтхед. Джасмия и Тасмия сообщили, что обнаружили мать без признаков жизни в ванне, когда вернулись из школы.
34-летнюю женщину лишили жизни жутким способом: оглушили тяжелым предметом и нанесли в общей сложности 80 ножевых ранений. Близнецы охарактеризовали погибшую мать как ведущую асоциальный образ жизни: выпивка, наркотики, беспорядочные связи. Девочки считали, что мать убил Роберт, узнав о постоянном любовнике – неком мужчине по имени Джо. Но у Хеда оказалось 100% алиби.
Когда девушек забрали в участок для дачи показаний, они отказались снимать верхнюю одежду и перчатки. Полицейские настояли и увидели, что руки Джасмии и Тасмии исцарапаны до крови. Сестры сказали, что повздорили в школе, и между ними случилась потасовка.
Удивляло и отсутствие эмпатии: девушки только делали вид, что переживают. А вели себя совершенно спокойно. После детального осмотра места происшествия полиция обнаружила одежду подростков, испачканную в крови. А под кроватью была спрятана коробка с окровавленной обувью. Сестры продолжали настаивать, что подрались в школе.
Но когда изучили камеры наблюдения в учебном заведении, то выяснилось, что они появились там только в середине дня. Где были и что делали? Раздельный допрос тоже ничего не дал. Сестеер вернули под опеку прабабушки.
Пока Джасмия и Тасмия вели обычную жизнь, посещали школу и веселились на выпускном, полиция продолжала расследование. Стоматологические слепки показали, что отпечаток на руке Тасмии совпал с зубной картой матери. А между зубов жертвы остался волосок с руки ее дочери.
Целых четыре года девушки отрицали свою причастность к убийству матери. Но потом все же признались, что их достала чрезмерная опека. И бесконечные нравоучения. Последней каплей стал скандал после позднего возвращения с вечеринки. И девушки разработали план избавления от матери, мешавшей их свободе. Вели записи в общем дневнике, который обнаружили в доме прабабушки.
Самое ужасное, что от черного входа к дому соседей вел кровавый след. То есть женщина, истекающая кровью, пыталась убежать. Но юные душегубки втащили мать обратно и хладнокровно добили. Сосед подтвердил, что слышал какой-то шум в то утро. Но не обратил на него особого внимания, поскольку лег спать после смены.
Близнецам Уайтхед дали по 30 лет каждой. Женщины отбывают наказание в разных тюрьмах. И благодаря нюансам закона у убийц собственной матери даже есть шансы выйти на свободу по УДО.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Только там отца замочили. Не помню как фамилия.