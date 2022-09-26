Жизнь матери в обмен на свободу

Но когда изучили камеры наблюдения в учебном заведении, то выяснилось, что они появились там только в середине дня. Где были и что делали? Раздельный допрос тоже ничего не дал. Сестеер вернули под опеку прабабушки.

Пока Джасмия и Тасмия вели обычную жизнь, посещали школу и веселились на выпускном, полиция продолжала расследование. Стоматологические слепки показали, что отпечаток на руке Тасмии совпал с зубной картой матери. А между зубов жертвы остался волосок с руки ее дочери.

Целых четыре года девушки отрицали свою причастность к убийству матери. Но потом все же признались, что их достала чрезмерная опека. И бесконечные нравоучения. Последней каплей стал скандал после позднего возвращения с вечеринки. И девушки разработали план избавления от матери, мешавшей их свободе. Вели записи в общем дневнике, который обнаружили в доме прабабушки.

Самое ужасное, что от черного входа к дому соседей вел кровавый след. То есть женщина, истекающая кровью, пыталась убежать. Но юные душегубки втащили мать обратно и хладнокровно добили. Сосед подтвердил, что слышал какой-то шум в то утро. Но не обратил на него особого внимания, поскольку лег спать после смены.