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А вдруг ты не знал

А вдруг ты не знал

Автор:
26 сентября 2022 11:56
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: история   научно   факты   
1790
15
В основном интересные факты.
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Источник:

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Метки: история   научно   факты   
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14  комментариев
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343
дмитрий 5 часов назад
у моего соседа тоже есть рога!)))
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7k
Vалѣнтиныч 50 минут назад
Хотел почистить зубы морковкой... Увидел этот процесс в зеркале... Хорошо, что никто из моей семьи этого не видел!
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7k
Vалѣнтиныч 53 минуты назад
Шестьсот ягод на бутылку ! Ягоды бывают разные... Ну, земляника садовая- это ложная ягода, а вот томат -ягода настоящая. Арбуз рассматривать не будем. Шестьсот ягод смородины и шестьсот ягод, даже не самого крупного винограда - это две большие разницы.
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7k
Vалѣнтиныч Час назад
А слон не может считаться лесным животным?
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9k
Izrin Maria 3 часа назад
Чисто из занудства:
Бурый медведь.
В исследовании в Южно-Камчатском заказнике отмечен крупный самец в возрасте 8 лет, масса которого составила 410 кг, длина тела 249 см, обхват груди 155 см. Учитывая то, что он был отловлен в начале июня, когда жировые запасы невелики, в осенний период данный медведь мог весить свыше 450 кг.
Зубр.
Масса современных взрослых самцов беловежского подвида колеблется от 400 до 920 кг.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 4 часа назад
Пособие для школоты?
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19k
Вишенка Крокодилова 4 часа назад
Лось весит не меньше медведя.
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1k
Виктор Глущенко 5 часов назад
Звиздешь . в Японии очень много молочки , и она постоянно свежая , если бы она не пользовалась спросом ее не выпускали бы в таком количестве .
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