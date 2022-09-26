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АРОН
А вдруг ты не знал
Автор:
АРОН
26 сентября 2022 11:56
Сообщество :
Что? Где? Когда?
Метки:
история
научно
факты
1790
15
В основном интересные факты.
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Источник:
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Метки:
история
научно
факты
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14
комментариев
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343
дмитрий
5 часов назад
у моего соседа тоже есть рога!)))
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3 ответа
7k
Vалѣнтиныч
50 минут назад
Хотел почистить зубы морковкой... Увидел этот процесс в зеркале... Хорошо, что никто из моей семьи этого не видел!
-1
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7k
Vалѣнтиныч
53 минуты назад
Шестьсот ягод на бутылку ! Ягоды бывают разные... Ну, земляника садовая- это ложная ягода, а вот томат -ягода настоящая. Арбуз рассматривать не будем. Шестьсот ягод смородины и шестьсот ягод, даже не самого крупного винограда - это две большие разницы.
-1
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7k
Vалѣнтиныч
Час назад
А слон не может считаться лесным животным?
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9k
Izrin Maria
3 часа назад
Чисто из занудства:
Бурый медведь.
В исследовании в Южно-Камчатском заказнике отмечен крупный самец в возрасте 8 лет, масса которого составила 410 кг, длина тела 249 см, обхват груди 155 см. Учитывая то, что он был отловлен в начале июня, когда жировые запасы невелики, в осенний период данный медведь мог весить свыше 450 кг.
Зубр.
Масса современных взрослых самцов беловежского подвида колеблется от 400 до 920 кг.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚
4 часа назад
Пособие для школоты?
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♚ Мрачный Жнец ♚
4 часа назад
Или от школоты?
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19k
Вишенка Крокодилова
4 часа назад
Лось весит не меньше медведя.
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1k
Виктор Глущенко
5 часов назад
Звиздешь . в Японии очень много молочки , и она постоянно свежая , если бы она не пользовалась спросом ее не выпускали бы в таком количестве .
0
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9k
Izrin Maria
Виктор Глущенко
3 часа назад
Непереносимость лактозы наступает с возрастом.
И действительно, в Японии доля ВЗРОСЛОГО населения, не имеющего фермента лактазы приближается к 100%.
Дети, особенно до 3 лет, нормально едят молочное.
Для взрослых молоко перерабытывают. Убирают лактозу, заменяя её, кажется, глюкозой.
Есть практически вся линейка молочных родуктов "без лактозы".
-1
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817
kehlalex
Izrin Maria
Час назад
Две карты мира по цветам но без разъяснения что означают цвета. Обрезанные не обрезанные?
А вторая видимо процент вегетарианцев
1
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Бурый медведь.
В исследовании в Южно-Камчатском заказнике отмечен крупный самец в возрасте 8 лет, масса которого составила 410 кг, длина тела 249 см, обхват груди 155 см. Учитывая то, что он был отловлен в начале июня, когда жировые запасы невелики, в осенний период данный медведь мог весить свыше 450 кг.
Зубр.
Масса современных взрослых самцов беловежского подвида колеблется от 400 до 920 кг.
И действительно, в Японии доля ВЗРОСЛОГО населения, не имеющего фермента лактазы приближается к 100%.
Дети, особенно до 3 лет, нормально едят молочное.
Для взрослых молоко перерабытывают. Убирают лактозу, заменяя её, кажется, глюкозой.
Есть практически вся линейка молочных родуктов "без лактозы".
А вторая видимо процент вегетарианцев