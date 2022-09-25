По ту сторону экрана: 20 интересных кадров со съёмочных площадок советских фильмов!

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Интересные фотографии со съёмочных площадок советских фильмов.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
Актер и режиссер Леонид Быков на съемках своего фильма «Аты-баты, шли солдаты...», 1976 год
Фото: РИА «Новости»
Завтрак — пшено, обед — пшено, ужин — пшено... узбек вам птичка, что ли?!
Завтрак — пшено, обед — пшено, ужин — пшено... узбек вам птичка, что ли?!
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3.
Борис Щербаков, Владимир Наумов и Наталья Белохвостикова отдыхают в перерыве между съемками фильма «Берег», 1983 год
Фото Г. Кмит / РИА Новости
4.
Режиссер Леонид Гайдай и Евгений Леонов работают над фильмом «За спичками», 1979 год
Фото: РИА «Новости»
— Третий день глотка кофе во рту не было!..
— Взяла бы да пожевала кофейные зёрна, а потом сахаром бы их заела.
— Третий день глотка кофе во рту не было!..
— Взяла бы да пожевала кофейные зёрна, а потом сахаром бы их заела.
5.
Марина Влади на съемках фильма «Сюжет для небольшого рассказа», 1968 год
Фото Пищальникова / РИА Новости
6.
Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1972 год
Фото: МАММ / МДФ (Игорь Гневашев)
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если они, конечно, у вас есть…
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если они, конечно, у вас есть…
7.
Режиссер Григорий Рошаль дает указания актерам во время съемок кинофильма «Год как жизнь», 1964 год
Фото: РИА «Новости»
Слева - артист Игорь Кваша, исполняющий роль Карла Маркса, справа - Сергей Столяров.
Слева - артист Игорь Кваша, исполняющий роль Карла Маркса, справа - Сергей Столяров.
8.
Ролан Быков дает последние указания юным актерам на съемках фильма «Внимание, черепаха!», 1970 год
Фото А. Виханского / РИА Новости
9.
Леонид Куравлев в роли Пашки Колокольникова на съемках кинофильма «Живёт такой парень», 1964 год
Фото: РИА «Новости»
— По-французски говорите?
— По-французски? Не говорю.
— Жалко, поболтали бы.
— А Вы говорите по-французски?
— А как же? Манжерокиньг.
— Ну и что это значит?
— То есть, «говорю».
— А по-моему, это название данной деревни — Манжерок.
— По-французски говорите?
— По-французски? Не говорю.
— Жалко, поболтали бы.
— А Вы говорите по-французски?
— А как же? Манжерокиньг.
— Ну и что это значит?
— То есть, «говорю».
— А по-моему, это название данной деревни — Манжерок.
10.
Наталия Белохвостикова и Андрей Мягков на съемках фильма «Надежда», 1972 год
Фото: МАММ / МДФ (Игорь Гневашев)
12.
Сергей Юрский на съемках фильма «Золотой теленок», 1967 год
Фото: РИА «Новости»
Я идейный борец за денежные знаки!
Я идейный борец за денежные знаки!
14.
Фото: МАММ / МДФ (Игорь Гневашев)
— Разрешите?
— Занято, дядя! Дамы приглашают кавалеров.
— А ты сам, дама, что ли?
— А это моё дело, персональное.
— Разрешите?
— Занято, дядя! Дамы приглашают кавалеров.
— А ты сам, дама, что ли?
— А это моё дело, персональное.
15.
Армен Джигарханян, Людмила Савельева, Александр Збруев отдыхают в кафе в перерыве между съемками фильма «Чайка», 1970 год
Фото Ю. Абрамочкина / РИА Новости
16.
Гример поправляет прическу актеру Юрию Богатыреву во время съемок фильма «Несколько дней из жизни Обломова», 1979 год
Фото В. Барановского / РИА Новости
17.
Евгений Леонов, Олег Басилашвили и Норберт Кухинке на съемках фильма «Осенний марафон», 1979 год
Фото: РИА «Новости»
— Андрей, дом, где я спал, как называется? Трезвеватель?
— Вытрезвитель.
— Андрей, дом, где я спал, как называется? Трезвеватель?
— Вытрезвитель.
18.
Наталья Климова в роли Снежной королевы на съемках фильма «Снежная королева», 1966 год
Фото: РИА «Новости»
19.
Алексей Баталов, Вера Глаголева и Никита Михайловский на съемках фильма «Зонтик для новобрачных», 1986 год
Фото Г. Кмит / РИА Новости
Источник:
АНТИФИШКИ
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