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По ту сторону экрана: 20 интересных кадров со съёмочных площадок советских фильмов!

По ту сторону экрана: 20 интересных кадров со съёмочных площадок советских фильмов!

Автор:
25 сентября 2022 22:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Режиссёры   СССР   актёры   интересно   кино   фотографии   
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Интересные фотографии со съёмочных площадок советских фильмов.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Режиссёры   СССР   актёры   интересно   кино   фотографии   
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