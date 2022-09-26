"Как новые": вьетнамский майнер моет видеокарты перед продажей

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В сети появилось несколько видео, на которых неизвестный майнер из Вьетнама моет свои старые комплекты видеокарт. Утверждается, что это происходит перед их дальнейшей перепродажей на вторичном рынке.
- Несколько видео, на которых майнер из Вьетнама моет стойку с видеокартами NVIDIA, опубликовал блогер под ником I_Leak_VN. На находку обратил внимание ряд изданий, включая Tom's Hardware.
- На роликах видно, что майнер поливает видеокарты водой из шланга. Судя по грязной воде, графические ускорители действительно находились в использовании.
- В сети также появилось видео, на котором показан другой метод очистки видеокарт с применением озонированной воды.
- Блогер заявил, что автор ролика очищал видеокарты перед продажей на вторичном рынке. I_Leak_VN посоветовал своим подписчикам быть бдительными перед покупкой графических ускорителей с рук.
Некоторые майнеры стали избавляться от видеокарт после того, как майнинг стал гораздо менее выгоден после перехода Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake.
Источник:
АНТИФИШКИ
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