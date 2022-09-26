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"Как новые": вьетнамский майнер моет видеокарты перед продажей

"Как новые": вьетнамский майнер моет видеокарты перед продажей

Автор:
26 сентября 2022 08:16
Метки: Вьетнам   видеокарты   интересно   люди   майнеры   новости   
837
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В сети появилось несколько видео, на которых неизвестный майнер из Вьетнама моет свои старые комплекты видеокарт. Утверждается, что это происходит перед их дальнейшей перепродажей на вторичном рынке.

  • Несколько видео, на которых майнер из Вьетнама моет стойку с видеокартами NVIDIA, опубликовал блогер под ником I_Leak_VN. На находку обратил внимание ряд изданий, включая Tom's Hardware.

  • На роликах видно, что майнер поливает видеокарты водой из шланга. Судя по грязной воде, графические ускорители действительно находились в использовании.

  • В сети также появилось видео, на котором показан другой метод очистки видеокарт с применением озонированной воды.
  • Блогер заявил, что автор ролика очищал видеокарты перед продажей на вторичном рынке. I_Leak_VN посоветовал своим подписчикам быть бдительными перед покупкой графических ускорителей с рук.

Некоторые майнеры стали избавляться от видеокарт после того, как майнинг стал гораздо менее выгоден после перехода Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вьетнам   видеокарты   интересно   люди   майнеры   новости   
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6  комментариев
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818
Lexx 48 минут назад
По уму их надо не водой мыть, а жидкостью для ультразвуковых ванн.
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Kostick 36 минут назад
если дистиллированная вода, или спирт - то ничего страшного им не будет.
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