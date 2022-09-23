5 малоизвестных войн, унесших миллионы жизней и случившихся в последние 150 лет

Конфликт, развернувшийся между Парагваем и союзом Бразилии, Аргентины и Уругвая. Ко второй половине XX века Парагвай находился на пике своего могущества. Страной управлял диктатор Антонио Лопес положивший курс на построение автаркии – автономной и закрытой от всего мира экономики.

Поначалу такая стратегия приносила плоды. Однако развитие ограничивалось отсутствием выхода в море и противодействием Бразилии и Аргентины. Последние в 1864 году оккупировали Уругвай.

Оккупацию соседа парагвайские власти посчитали угрозой и объявили Бразилии и Аргентине войну. Заодно появился повод приобрести выход к морю. Армия Лопеса имела численное и технологическое преимущество. Однако она была вынуждена воевать на нескольких фронтах и имела в десятки раз меньше резервистов, чем противники, в результате потерпела поражение.