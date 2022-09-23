5 малоизвестных войн, унесших миллионы жизней и случившихся в последние 150 лет

Эти конфликты не изучаются на уроках истории, о них мало писали СМИ.
Каждая такая война оказалась фатальной для своего региона, но она осталась незамеченной в остальном мире. В этой статье мы подобрали 5 наиболее кровопролитных военных кампаний, произошедших в последние 150 лет и оставшихся малозаметными.
Парагвайская война (1864 – 1870 гг)
Конфликт, развернувшийся между Парагваем и союзом Бразилии, Аргентины и Уругвая. Ко второй половине XX века Парагвай находился на пике своего могущества. Страной управлял диктатор Антонио Лопес положивший курс на построение автаркии – автономной и закрытой от всего мира экономики.
Поначалу такая стратегия приносила плоды. Однако развитие ограничивалось отсутствием выхода в море и противодействием Бразилии и Аргентины. Последние в 1864 году оккупировали Уругвай.
Оккупацию соседа парагвайские власти посчитали угрозой и объявили Бразилии и Аргентине войну. Заодно появился повод приобрести выход к морю. Армия Лопеса имела численное и технологическое преимущество. Однако она была вынуждена воевать на нескольких фронтах и имела в десятки раз меньше резервистов, чем противники, в результате потерпела поражение.
В боях погибло 90% мужского населения Парагвая. Общие потери государств составили до 1 млн человек. Парагвай потерял до 70% жителей страны. Нация оказалась почти уничтожена. Страна потеряла половину своей территории и до сегодняшнего дня остается одним из беднейших государств Латинской Америки.
Война за независимость Биафры (1967 – 1970 гг)
Биафра – самопровозглашенная республика на юго-востоке Нигерии, нефтяная житница и некогда наиболее экономически развитый регион страны.
Корни конфликта относят к английскому колониальному наследству, когда европейцы сложили в Нигерии искусственные административные границы штатов, несмотря на культурные и религиозные различия. По итогу, сразу после получения независимости по всей стране начались межэтнические конфликты, которые переросли в сепаратистскую войну.
Уступая федеральным войскам в численности и, не получив мировое признание, армия Биафры была разбита. Республика была оккупирована, а население подвергнуто жесточайшим репрессиям. Потери сепаратистов составили от 1 до 3 млн человек. Армия Нигерии недосчиталась 200 тысяч человек. В стране до сих пор идут протесты региона против центральных властей
Гражданская война в Руанде (1990 – 1994 гг)
Руанда – бывшая немецкая и бельгийская колония, где подавляющими народностями стали племена тутси и хуту. В колониальную эпоху тутси пользовались привилегиями и возглавляли руандийское самоуправление.
Хуту копили обиду и, после обретения независимости, принялись бороться за равенство в стране. К концу XX века между племенами развернулась гражданская война.
Сначала инициатива была на стороне хуту, которые перебили до 1 млн соперников. Тутси бежали в Конго, там перегруппировались и отвоевали страну. Теперь уже хуту были вынуждены спасаться в Конго, который взял на себя роль посредника в конфликте. По итогу Руанда потеряла 20% своего населения.
Великая Африканская война (1998 – 2002 гг)
О ней мало кто знает, но этот конфликт случился всего 24 года назад. В нём приняло участие 9 стран, но при маленьких армиях в 50 тысяч солдат на каждой стороне война унесла от 4 до 5,5 млн жизней. Мирных жителей вырезали по расовому и этническому признаку, многих добили голод и болезни.
Конфликт начался на фоне гражданской войны в Руанде и геноцида тутси. Беженцы хлынули в соседнее Конго, где начали набегать на руандийскую армию. В итоге Конго, где также шли постоянные межэтнические стычки, погрузилось в гражданскую войну.
В конфликт вмешалось ещё 9 соседних африканских стран и 20 вооружённых групп, каждая со своими интересами. Вмешались также и мировые державы – Китай, США, Франция, Великобритания, страны бывшего СССР.
Одни хотели прекратить поток беженцев, другие – решить «национальный вопрос», третьи – прийти к власти, четвёртые – контролировать месторождения Конго. Событие признаётся крупнейшей войной в истории Африки и самым кровопролитным конфликтом после Второй Мировой войны.
В конфликте не было победителя. Из-за голода, геноцида и эпидемий погибло 5 млн человек. И хотя мирное соглашение подписано, по факту война идёт до сих пор: сформировались новые повстанческие группы, борющиеся за власть в Конго и устраивающие кровавые бои с правительством.
Ирано-иракская война (1980 года – 1988 гг)
Последняя «тотальная война» XX века, унесшая более 500 тысяч иранских солдат и столько же с иракской стороны.Погибло свыше 100 тысяч гражданских, около 1,5 млн. получили ранения.
Поводом к войне стала Исламская революция в Иране. Садам Хусейн, опасаясь распространения революционных настроений на собственную страну, а также имея претензии на спорные нефтеносные районы, объявил соседям войну.
Инициатива в конфликте несколько раз переходила из рук в руки. Обе стороны применяли химическое оружие, бомбили города противника и мобилизовывали в армию детей.
В конце концов, война приняла затяжной характер и пришла в тупик. Участники конфликта понесли колоссальные материальные и человеческие потери. Несмотря на провал военных целей, Ирак провозгласил себя победителем. Так же поступил Иран.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну дело было так. К Саддаму пришла делегация от одной миролюбивой страны которую не задолго до этого персы опустили ниже плинтуса .
Ну и говорят Саддам ты великий воин ,мы будум поставлять тебе оружие и вообще ты самый крутой а у Ирана ничего нет иди воюй.
Ну Саддам и пошел Вот только Ирак изначально был раза в 4 меньше по кол-во солдат не говоря о мотивации арабов ,они то хотели иудеев мочить а не персов. Короче несмотря на некоторые сложности Иран потихоньку начал давить Ирак .Стороны вернулись к тому что было.
Потом Саддам хотел было повторить фокус с более мелким противников в виде Кувейта но тот исправно поставлял нефть в штаты, и штаты восприняли это как покушение на их деньги ,а свои деньги США никому отдавать ,никогда не собирались .
А то у тебя "Ко второй половине XX века Парагвай находился на пике своего могущества". А потом в ДЕВЯТНАДЦАТОМ веке (в 1864) был оккупирован.
У Парагвая нет общей границы с Уругваем.
.
Ни чего не напоминает ?)))