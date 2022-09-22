В Китае открылась дорога в ад - но местных жителей это не огорчило

Наоборот, они с удовольствием делали селфи на фоне бушующего пламени и столпов дыма.
В провинции Аньхой случился приличный шухер: автомобиль врезался в грузовик в силиконовым маслом. И моментально вспыхнул пожар.
Дело было на мосту и он превратился в местный филиал преисподней:
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Хотя китайцы не стали унывать и бросились фотографироваться на фоне этого апокалипсиса.
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АНТИФИШКИ
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