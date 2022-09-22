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В Китае открылась дорога в ад - но местных жителей это не огорчило

В Китае открылась дорога в ад - но местных жителей это не огорчило

Автор:
22 сентября 2022 15:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   ад   аньхой   грузовик   мост   преисподняя   провинция   селфи   
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Наоборот, они с удовольствием делали селфи на фоне бушующего пламени и столпов дыма.

В провинции Аньхой случился приличный шухер: автомобиль врезался в грузовик в силиконовым маслом. И моментально вспыхнул пожар.

Дело было на мосту и он превратился в местный филиал преисподней:

Хотя китайцы не стали унывать и бросились фотографироваться на фоне этого апокалипсиса.

Источник:

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Метки: Китай   ад   аньхой   грузовик   мост   преисподняя   провинция   селфи   
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2  комментария
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15k
Александр 2 часа назад
Интересное зрелище, почему бы и не посмотреть местным.
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25k
SerGProS 2 часа назад
лучшие фотографы были награждены отдельной палатой (черный питерский юмор)
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August

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