Покупки, которые обернулись настоящим провалом

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Иногда в магазинах продают такие товары, что диву даешься, зачем они вообще нужны. Производители реально удивляют своей фантазией. Собрали ТОП странных товаров, которые были найдены на полках супермаркетов и в онлайн-магазинах.
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А как часто вы натыкаетесь на странные товары? Покупали себе когда-нибудь что-то бесполезное?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вполне неплохая идея для теплого климата.
А вот Кусачки для ногтей для пожилых это жесть конечно. Плохое зрение + трясущиеся руки = минус палец, ну или кровища)))
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А как часто вы натыкаетесь на странные товары? Покупали себе когда-нибудь что-то бесполезное?