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Покупки, которые обернулись настоящим провалом

Покупки, которые обернулись настоящим провалом

Автор:
21 сентября 2022 20:43
Сообщество : Юмор
Метки: идиоты   неудачные покупки   покупки идиотские   продукты   смешно   странные товары   товары   
4492
15

Иногда в магазинах продают такие товары, что диву даешься, зачем они вообще нужны. Производители реально удивляют своей фантазией. Собрали ТОП странных товаров, которые были найдены на полках супермаркетов и в онлайн-магазинах.

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А как часто вы натыкаетесь на странные товары? Покупали себе когда-нибудь что-то бесполезное?

Источник:

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Метки: идиоты   неудачные покупки   покупки идиотские   продукты   смешно   странные товары   товары   
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18  комментариев
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3k
avz-07 2 часа назад
А шорты с сеткой чем не угодили? Клещей на себе ни разу не ловили?
Вполне неплохая идея для теплого климата.
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6k
Tim_G 7 минут назад
Псто, название которого абсолютно не соответствует содержанию...
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7k
Артём 42 минуты назад
Чипсы со вкусом сырных кукурузных палочек, а не чипсов. В качестве ограниченного выпуска, почему бы и нет?
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44k
Соломей 45 минут назад
И что не так с сумкой из джинсов?этому явлению уже не один год и считается модным
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11k
Василий Сургайло 53 минуты назад
Перчатки прикольные)))

А вот Кусачки для ногтей для пожилых это жесть конечно. Плохое зрение + трясущиеся руки = минус палец, ну или кровища)))
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Лично меня бесят подобные вопросы в конце поста.
--------
А как часто вы натыкаетесь на странные товары? Покупали себе когда-нибудь что-то бесполезное?
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6k
Dictator 2 часа назад
Для мужчин игрушка, однозначно!
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14k
ss 2 часа назад
Так надо было из упаковки достать!


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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
где можно приобресть???
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179
Murrkin 2 часа назад
Вроде чипсы со вкусом сыра
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Спелая кукурузинка

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