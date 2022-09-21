Отдыхавший после сытного обеда на подоконнике кухонного окна крупный кот Дым-Дымыч, похожий на большую серую скалу, проснулся и возмущенно вытаращил глаза.



Знаменитый на всю округу отъявленный драчун сделал боевую стойку, зарычал и зашипел, готовясь дать отпор наглецу, потревожившему его сладкий сон.



“Ну совсем уже обнаглели, посреди белого дня в дом ломятся - безобразие!”



Светлана, услышав, как возмущается Дым-Дымыч, подошла к окну и увидела плачущего кутенка. Не успела она открыть дверь, как кот налетел на щенка. Малыш был очень слаб и не сопротивлялся, только истошно визжал, крепко зажмурив глаза.



Молодая женщина быстро закрыла домашнего воина на веранде и принялась рассматривать незваного гостя. Выглядел он очень печально. С первого взгляда было видно, что о нем никто не заботился.



Худой, блохастый и забитый бродяга, грязный до такой степени, что невозможно было понять какого цвета его шерсть. Прогнать такого со двора рука не поднялась.



Через неделю чистенький рыжеватый щенок по имени Митька приободрился и деловито расхаживал по двору. Он не играл, как некоторые там другие бездельники, он вовсю старался помогать своей хозяйке. А как же по-другому? На нем теперь все хозяйство! Его приняли, помыли, кормят и не бьют, ему доверили, и он не подведет, не таковский парень Митька!



Дым-Дымычу было строго запрещено обижать Митьку. Кот, проходя мимо, демонстративно отворачивался, выказывая тем самым всё свое кошачье презрение этому нескладному малявке, возомнившему себя крутым охранником.



И всё было бы хорошо, но у соседа в инкубаторе вывелись цыплята и, на Митькину беду, почти все, как на грех, петушки. Было их два десятка, да такие воинственные, что даже бывалый уличный боец Дым-Дымыч предпочитал не связываться с ними.



Они научились перелетать через забор и делали это в отсутствие хозяина с завидной регулярностью. С другой стороны соседей не было, и крылатая банда бесчинствовала во дворе Светланы.



Был у них командир по прозвищу Полководец. Это громкое имя ему было дано не зря. Петух был прирожденный военачальник со всеми необходимыми качествами и способностями.



Пока хозяева были на работе, распоясавшаяся гвардия перелетала через ограждения и так трепала Митьку, что только визг стоял. Хорошо, если щенок успевал спрятаться, заползая под крыльцо, если нет, то доставалось малышу по первое число.



Молодые петушки под руководством Полководца, слегка тюкали клювами, трепали за большие висячие уши и хвост, щипали за шерстку, пытаясь разозлить этого пушистого дворового обитателя. Их возмущало то, что щенок даже не давал им отпор, а только прятался и тихонечко плакал - трусов они не уважали.



Дым-Дымыч, прищурившись, задумчиво наблюдал за происходящим. Он никак не мог понять этого недотепу.



“Почему он не дает им сдачи, чего церемонится, зубы-то, пусть еще и небольшие, но есть. Уж я бы не потерпел, - думал кот. - Дал бы им так, чтобы только пух и перья полетели!”



Закаленного в уличных схватках кота огорчал сам факт того, что он живет в одном доме с трусом.



Петушки, постепенно подрастая, “воспитывали” Митьку, пытаясь вселить в него боевой дух. Щенок тоже рос, но продолжал бояться этих летающих бандитов, а особенно Полководца, старающегося больше всех.



Митька научился охранять двор, лая на подозрительных личностей и шум, отличать из-за забора шаги любимой хозяйки от множества других, гонять соседских котов с грядок. Ему было очень обидно, что кроме Светланы у него не было больше друзей и он частенько грустил в одиночестве.



Так и продолжалось, пока в один воскресный день не сорвался с цепи большой злой пес Буян, живший на другом конце улицы. Годами сидевший прикованным к будке, дворовый пес, срываясь, пытался выместить на ком бы то ни было злобу за свое однообразное безрадостное существование.



Примечательно то, что его объектами для мщения становились только более маленькие и слабые существа. Так случилось и в этот раз.



Проносясь мимо забора, Буян услышал щенячий лай Митьки и, с силой толкнув калитку, влетел во двор. Как бык на красную тряпку налетел он на маленького, растерявшегося от его грозного облика защитника двора.



Митька хотел было улизнуть, нырнув под крыльцо, но Буян успел схватить его за заднюю лапу и живо вытянул назад. Щенок истошно взвыл. Извиваясь всем телом, он безуспешно пытался вырваться из пасти агрессора, приготовившись в душе к самому худшему.



За забором поднялся шум. Полководец по тревоге поднял в небо свою крылатую эскадрилью.



- Вперед! Наших бьют!! - орал командир.



Секунда, и петушиное войско, воспарив, как горные орлы, прилетело на помощь. Первым, прямо на большую голову Буяна приземлился отважный Полководец и начал работать крепким клювом. Сверху на подмогу сыпался его крылатый десант. Что тут началось!



Откуда не возьмись, подскочил Дым-Дымыч и саданул когтистой лапой по большому носу оскаленного пса. Буян пробовал было огрызаться, но куда там. Только шерсть злого обидчика летела во все стороны.



Выскочил хозяин петухов, чтобы спасти Митьку. Прибежала с огорода испуганная Светлана. Только их помощь уже не требовалась. Митьку спасли его друзья, навалившись всем миром.



В панике Буян бросился бежать к своему дому. Вся толпа защитников устремилась за ним. Поднялся невообразимый шум. Удивленные жители наблюдали, как по улице в страхе бежал злобный Буян, на холке которого сидел, победоносно расправив крылья, Полководец.



За ним бежал рассвирепевший кот Дым-Дымыч и летела пестрая стая петухов. В хвосте необычной “процессии”, слегка прихрамывая, бежал маленький Митька, норовя тоже тяпнуть обидчика за лапу. Каждый из них орал, что было мочи.



Так они дружно “проводили” злого пса до самого дома, отбив наперед охоту обижать маленьких и слабых. Знай наших!



Время летит быстро. Полководца хозяин оставил для племени, подрезав крылья, и теперь он командует курами. Под забором Митька тайком проделал лаз и частенько навещает своего “воспитателя”.



Буян с тех пор стал вести себя приличнее, за что хозяин вечерами водит его гулять на большое поле. Урок не прошел для него даром, и каждый раз, заслышав петушиный крик, большой и грозный охранник убегает прятаться в будку.



Митька вырос большим, сильным и смелым. Никакие буяны ему уже не страшны. Теперь Митька сам защищает свою хозяйку, старого Дым-Дымыча, а заодно и Полководца с его подопечными. Потому что настоящие друзья добра не забывают.



Настоящие друзья познаются в беде!



Автор НАТАЛИЯ С.