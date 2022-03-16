Как выглядит крайне редкий синдром "непослушных волос"

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Познакомьтесь с Локланом Сэмплсом, мальчиком с необычной прической. К сожалению, это не специальный начёс, сделанный ради забавной фотосессии. Его волосы всегда выглядят так и происходит это в результате редкого генетического заболевания.
Локлану 17 месяцев. Он родился в Розуэлле, штат Джорджия: обычный ребенок, здоровый, счастливый, с копной угольно-черных волос, как у его мамы Кейтлин.
Однако к тому времени, когда ему исполнилось 6 месяцев, темные волосы заменились тонким и лёгким пушком, и чем больше они отрастали, тем заметнее становилась их необычная текстура.
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В семье есть ещё один ребёнок, у него тоже светлые волосы. И постепенно различие между шевелюрами сыновей стало беспокоить родителей: они начали понимать, что с младшим что-то не так.
К тому моменту, как Локлану исполнилось 9 месяцев, его волосы отросли ещё длиннее, они были очень мягкими, но топорщились над головой и их никак нельзя было аккуратно причесать и уложить.
Однажды Кейтлин прочитала чей-то комментарий в Instagram по поводу фотографии Лока, и там было сказано, что это может быть очень редкий синдром под названием UHS - "синдром нерасчёсываемых волос". Она, конечно, сразу загуглила, о чём идёт речь, но информации было крайне мало. Ведь Локлан — один из всего лишь 100 человек, у которых зафиксировано это состояние.
Кейтлин обратилась к педиатру, который признался, что за 19 лет практики сталкивался лишь с одним похожим случаем. Пришлось пройти обследование в больнице Эмори в Атланте, и там диагноз Локлана был подтверждён официально.
Кейтлин обратилась к педиатру, который признался, что за 19 лет практики сталкивался лишь с одним похожим случаем. Пришлось пройти обследование в больнице Эмори в Атланте, и там диагноз Локлана был подтверждён официально.
По данным Информационного центра по генетическим и редким заболеваниям (GARD), UHS представляет собой редкое заболевание стержней волос, обычно характеризующееся серебристо-светлыми или соломенными волосами, которые беспорядочны, выделяются на коже головы и не могут быть причёсаны. Впервые может проявиться в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. Синдром вызван мутациями в генах, участвующих в формировании стержня волоса.
Если посмотреть под микроскопом, то можно увидеть, что при UHS стержень волоса имеет не цилиндрическую форму, а скорее треугольную. Это является причиной того, что волосы невозможно причесать, поскольку бороздки внутри них не позволяют их как-то упорядочить.
Неудивительно, что диагноз вызвал у родителей страх за сына, тем более, что этот синдром не лечится. К счастью, на данный момент это состояние влияет только на волосы Лока.
Родителей заверили, что, учитывая, что общее развитие малыша совершенно нормально и беспокоиться не о чем.
Так что любящие родители просто позволяют волосам Лока "расти как попало". Эту шевелюру даже мыть часто не приходится, потому что она почти не пачкается (волосы не становятся жирными).
После того, как Локлану поставили диагноз, Кейтлин последовала совету своего мужа и запустила @uncombable_locks, аккаунт в Instagram с фотографиями Локлана и его необычной причёски.
С тех пор Локлан стал маленькой рок-звездой в Интернете, вызывающей улыбки на лицах людей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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