Как выглядит крайне редкий синдром "непослушных волос"

Однажды Кейтлин прочитала чей-то комментарий в Instagram по поводу фотографии Лока, и там было сказано, что это может быть очень редкий синдром под названием UHS - "синдром нерасчёсываемых волос". Она, конечно, сразу загуглила, о чём идёт речь, но информации было крайне мало. Ведь Локлан — один из всего лишь 100 человек, у которых зафиксировано это состояние.



Кейтлин обратилась к педиатру, который признался, что за 19 лет практики сталкивался лишь с одним похожим случаем. Пришлось пройти обследование в больнице Эмори в Атланте, и там диагноз Локлана был подтверждён официально.