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Как выглядит крайне редкий синдром "непослушных волос"

Как выглядит крайне редкий синдром "непослушных волос" (14 фото)

Автор:
16 марта 2022 14:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Редкое заболевание   дети   забавный малыш   ну и ну   прикольный малыш   синдромы   шевелюра   
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Познакомьтесь с Локланом Сэмплсом, мальчиком с необычной прической. К сожалению, это не специальный начёс, сделанный ради забавной фотосессии. Его волосы всегда выглядят так и происходит это в результате редкого генетического заболевания.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Редкое заболевание   дети   забавный малыш   ну и ну   прикольный малыш   синдромы   шевелюра   
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5  комментариев
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ЮрГен Час назад
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Элитный тигр Минуту назад
Скоро повзрослеет, заведет свой блог в инстаграмме и станет миллионером.
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Hunson Abadeer 17 минут назад
малышу здоровья, выглядит забавно!
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39k
Сергей Час назад
Был у нас такой , его звали Шомпол, настоящее имя даже не помню!
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6k
ValdemarNaftulievich Час назад
Солнышко
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