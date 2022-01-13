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Златовласки викторианской эпохи: женщины, которые никогда не стриглись

Златовласки викторианской эпохи: женщины, которые никогда не стриглись (25 фото)

Автор:
13 января 2022 13:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: викторианская Англия   викторианская эпоха   викторианский стиль   волосы; Рапунцель   длинные волосы   рапунцель   шевелюра   
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На этих снимках 1860—1900 годов вы увидите девушек и женщин, живших в Англии в эпоху правления королевы Виктории. В то время считалось, что чем длиннее волосы, тем дама женственнее и тем выше ее статус. Поэтому многие красавицы навсегда забыли о ножницах и вооружились расческами и средствами для ухода за волосами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: викторианская Англия   викторианская эпоха   викторианский стиль   волосы; Рапунцель   длинные волосы   рапунцель   шевелюра   
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734
Paltry Час назад
>С распущенными длинными волосами на публике могли появляться только девочки до 15-16 лет

C 1823-го года устанавливался брачный возврат для женщин в 12 лет, т.е. 15-ти, или 16-ти летняя уже явно не считалась девочкой...
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2k
Frank Borman Час назад
Волос длинный - ум короткий.
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6k
Максим 2 часа назад
Златовласки викторианской эпохи: женщины, которые никогда не стриглисьПосмотреть
Златовласки викторианской эпохи: женщины, которые никогда не стриглись
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
А там... тоже не стриглись?
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23k
Сибиряк 2 часа назад
Тогда это называлось не мисс- забитый водосток, а мадам -засранная баня.
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