Златовласки викторианской эпохи: женщины, которые никогда не стриглись

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На этих снимках 1860—1900 годов вы увидите девушек и женщин, живших в Англии в эпоху правления королевы Виктории. В то время считалось, что чем длиннее волосы, тем дама женственнее и тем выше ее статус. Поэтому многие красавицы навсегда забыли о ножницах и вооружились расческами и средствами для ухода за волосами.
Длинные волосы были необходимы для того, чтобы соорудить высокие и пышные дамские прически. Хотя шиньоны и накладки из волос все равно оставались в ходу.
Точно можно сказать, что в общественных местах респектабельные дамы никогда не носили волосы распущенными, только тщательно уложенными в прически и покрытые шляпами. Распустить волосы и расслабиться они могли только дома, в спальне, когда вынимали сотню шпилек и расчесывали свою гриву. Такие интимные моменты могли наблюдать только муж или горничная.
С распущенными длинными волосами на публике могли появляться только девочки до 15-16 лет, а также модели и актрисы, игравшие романтичные образы.
Точно можно сказать, что в общественных местах респектабельные дамы никогда не носили волосы распущенными, только тщательно уложенными в прически и покрытые шляпами. Распустить волосы и расслабиться они могли только дома, в спальне, когда вынимали сотню шпилек и расчесывали свою гриву. Такие интимные моменты могли наблюдать только муж или горничная.
С распущенными длинными волосами на публике могли появляться только девочки до 15-16 лет, а также модели и актрисы, игравшие романтичные образы.
Среди представителей среднего и высшего классов викторианского общества женские волосы стали фокусом сексуального интереса, основным выражением женственности.
Женщины из более бедных классов просто не имели возможности как следует ухаживать за длинными локонами. Они могли их отрастить и продать - что многие и делали.
Женщины из более бедных классов просто не имели возможности как следует ухаживать за длинными локонами. Они могли их отрастить и продать - что многие и делали.
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Одним из наиболее важных аспектов прически викторианской эпохи была опрятность. Независимо от стиля, волосы должны были быть чистыми и блестящими.
В центре внимания причесок в этот период был общий силуэт человеческого тела. В викторианскую эпоху волосы должны были быть уложены таким образом, чтобы тело выглядело сбалансированным.
В центре внимания причесок в этот период был общий силуэт человеческого тела. В викторианскую эпоху волосы должны были быть уложены таким образом, чтобы тело выглядело сбалансированным.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: викторианская Англия викторианская эпоха викторианский стиль волосы; Рапунцель длинные волосы рапунцель шевелюра
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