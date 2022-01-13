Златовласки викторианской эпохи: женщины, которые никогда не стриглись

Длинные волосы были необходимы для того, чтобы соорудить высокие и пышные дамские прически. Хотя шиньоны и накладки из волос все равно оставались в ходу.



Точно можно сказать, что в общественных местах респектабельные дамы никогда не носили волосы распущенными, только тщательно уложенными в прически и покрытые шляпами. Распустить волосы и расслабиться они могли только дома, в спальне, когда вынимали сотню шпилек и расчесывали свою гриву. Такие интимные моменты могли наблюдать только муж или горничная.



С распущенными длинными волосами на публике могли появляться только девочки до 15-16 лет, а также модели и актрисы, игравшие романтичные образы.