Поющие гориллы, собаки аллергики и другие удивительные вещи из животного мира

Если вы выпили алкоголь – остерегайтесь комаров. С большой долей вероятности они вас укусят, потому что этих насекомых очень привлекает запах октанола.

Поговорим немного о натренированности животных. Оказывается, что голубей можно обучить различать живопись Пикассо и Клода Моне. Непонятно для чего, но был проведен соответствующий эксперимент, в ходе которого выяснилось, что мозг этих птиц способен обобщать информацию. Благодаря этому они способны различить картины, увиденные впервые.