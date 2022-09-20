Поющие гориллы, собаки аллергики и другие удивительные вещи из животного мира

На сегодняшний день планета насчитывает свыше 8,7 млн различных видов животных, каждый из которых наделён своими уникальными привычками и особенностями. Несмотря на то, что некоторые из видов можно спокойно сравнивать с человеком, в царстве природы хватает тайн, способных нас удивить.
Именно им и посвящена следующая небольшая подборка.
Может показаться, что животные ходят в туалет где угодно. Но точно не барсуки, в норах которых есть «комнаты», служащие неким подобием уборных.
Не секрет, что выдры любят лакомиться моллюсками, которые открыть не так-то и просто. Однако у них есть специальный кармашек, в котором хранится камень предназначенный для этих самых целей.
Многие бы позавидовали навыку, которым обладают альбатросы, ведь они могут спать прямо во время полёта. В то время, как одна половина мозга следит, чтобы птица не упала вниз, вторая его часть отдыхает.
По такому же принципу проходит и сон дельфинов. Они спят с одним открытым глазом,
свидетельствующим о том, что одно полушарие мозга в данный момент активничает.
Кто умеет по-настоящему веселиться, так это японские макаки, которые обожают купаться в горячих источниках и играть в снежки. А вот гориллы развлекаются по-другому: они радостно напевают, когда едят. Причём, приматы будут делать это громче, если это окажется их любимая пища.
Может показаться, что снежному барсу не бывает холодно, однако у него вполне себе может мёрзнуть нос. Именно поэтому эти животные носят во рту свой хвост, защищаясь от холода.
Оказывается, что взрослые суслики те ещё позеры. Они целуются больше, если за ними наблюдают люди. Молодые же особи в этот момент, наоборот, начинают вести себя агрессивно.
Ошибочно полагать, что все фламинго розовые, ведь на самом деле эти птицы рождаются с перьями серого цвета. Привычный же нам окрас они получают из-за частого питания креветками.
К слову о последних, оказывается, что их сердце находится в голове.
Не стоит обижать ворон, ведь они не только способны запоминать лицо обидчика, но и мстить. Причём эту информацию их мозг способен хранить аж до пяти лет.
Если у вас есть аллергия на кошек или собак, то знайте, что и у них она может оказаться на вас. Причём чаще всего подобная реакция возникает, если у человека есть перхоть.
Никто не может так наслаждаться вкусом, как бабочки. Не секрет, что рецепторы у них размещаются на лапках, но мало кому известно, что они в 200 раз сильнее человеческих.
Если вы выпили алкоголь – остерегайтесь комаров. С большой долей вероятности они вас укусят, потому что этих насекомых очень привлекает запах октанола.
Поговорим немного о натренированности животных. Оказывается, что голубей можно обучить различать живопись Пикассо и Клода Моне. Непонятно для чего, но был проведен соответствующий эксперимент, в ходе которого выяснилось, что мозг этих птиц способен обобщать информацию. Благодаря этому они способны различить картины, увиденные впервые.
А вот грачей можно обучить порядку. В 2018 году в одном из развлекательных парков Франции этих птиц научили убирать мусор и окурки. Когда они приносили всё это «добро» в специальный ящик, устройство автоматически выдавало им корм.
А вот крыс можно научить находить химические соединения во взрывчатых веществах. Благодаря этому они смогут игнорировать сам металл, позволяя сапёрам быстрее находить мины. Как известно, подобному уже научили крыс в Африке.
Ну и закончим ответом на вопрос, куда же улетают птицы зимой? Несколько тысячелетий никто не знал, пока в 1882 году частично не раскрыли загадку. Один немецкий охотник подстрелил аиста, в шее которого был обнаружен осколок африканского копья. Именно это послужило свидетельством того, что, по крайней мере, часть птиц мигрирует на зимовку в Африку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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