Как загадочное дерево уже 400 лет выживает в аравийской пустыне

Некоторые считают его остатком Эдемского сада и проводят рядом с ним религиозные обряды.
Средняя температура в Аравийской пустыне - 41 градус по Цельсию. Нередко доходит и до 50 градусов. Километры выжженного песка, а посреди этой бесплодной земли - зелёное дерево с раскидистой кроной.
Это местная достопримечательность, каждый год к дереву приезжают сотни туристов. Часть из них всерьёз считают его последним растением, оставшимся от Эдемского сада.
Исследователи установили возраст дерева - 400 лет. Но почему оно одно на всю пустыню, тут уже учёные не могут прийти к согласию.
С одной стороны, в корневой системе дерева много воды, но никаких источников влаги поблизости нет. Также проводили и подземное сканирование - и тоже не нашли жидкости. С другой стороны, это растение “Мескит” и может получать влагу из воздуха. Вот только никакой влагой в пустыне и не пахнет.
Поэтому учёные могут лишь предполагать, что у дерева огромная корневая система, которая опускается под землю чуть ли не на сотню метров и собирает крупицы влаги оттуда. Но почему тогда в пустыне нет других таких деревьев - загадка.
Но всё это теория. А древо жизни, наперекор всем законам природы, упорно стоит посреди жаркой пустыни и не собирается засыхать.
Источник:
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