FISHKINET
Сообщество RealFishki 1269 постов • 123 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Как загадочное дерево уже 400 лет выживает в аравийской пустыне

Как загадочное дерево уже 400 лет выживает в аравийской пустыне

Автор:
03 марта 2023 00:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Загадка   аравийская пустыня   бахрейн   вода   дерево   корни   мескит   ученые   
1120
5

Некоторые считают его остатком Эдемского сада и проводят рядом с ним религиозные обряды.

Средняя температура в Аравийской пустыне - 41 градус по Цельсию. Нередко доходит и до 50 градусов. Километры выжженного песка, а посреди этой бесплодной земли - зелёное дерево с раскидистой кроной.

×
×

Это местная достопримечательность, каждый год к дереву приезжают сотни туристов. Часть из них всерьёз считают его последним растением, оставшимся от Эдемского сада.

Исследователи установили возраст дерева - 400 лет. Но почему оно одно на всю пустыню, тут уже учёные не могут прийти к согласию.

С одной стороны, в корневой системе дерева много воды, но никаких источников влаги поблизости нет. Также проводили и подземное сканирование - и тоже не нашли жидкости. С другой стороны, это растение “Мескит” и может получать влагу из воздуха. Вот только никакой влагой в пустыне и не пахнет.

Поэтому учёные могут лишь предполагать, что у дерева огромная корневая система, которая опускается под землю чуть ли не на сотню метров и собирает крупицы влаги оттуда. Но почему тогда в пустыне нет других таких деревьев - загадка.

Но всё это теория. А древо жизни, наперекор всем законам природы, упорно стоит посреди жаркой пустыни и не собирается засыхать.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Загадка   аравийская пустыня   бахрейн   вода   дерево   корни   мескит   ученые   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23026



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную волчицу, а весной она удивила мужчину
Лесник услышал под окнами жалобный плач. Это оказалась волчица. Лесник спас истощенную...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Не тяните с первым поцелуем. Лучше сразу понять, подходите вы друг другу или нет
Не тяните с первым поцелуем. Лучше сразу понять, подходите вы друг другу или нет
У чиновницы Евгении Васильевой изъяли 5 чемоданов драгоценностей. Как сейчас живет "опальная" госслужащая?
У чиновницы Евгении Васильевой изъяли 5 чемоданов драгоценностей. Как сейчас живет...
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Теперь не отвертится

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#Жизнь#дтп#аварии#познавательно#новости#США#Китай
#интересно#Прикол#факты#история#авто аварии#шоу бизнес#подборка#Приколы#природа#СССР
#Юмор#животные#забавно#интересное#Россия#удивительно#дом#Прошлое#картинки#Ynews
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки Почему в океане столько соли, если в него впадают пресные реки Ученых озадачили странные следы раскопок на дне океана Ученых озадачили странные следы раскопок на дне океана "Невкусная": учёные выпили воду, которой миллиарды лет, и рассказали о своих ощущениях "Невкусная": учёные выпили воду, которой миллиарды лет, и рассказали о своих ощущениях "Прадедушка": учёные нашли самое старое дерево в мире "Прадедушка": учёные нашли самое старое дерево в мире Куда девается вода из миннесотского «Чайника дьявола»? Куда девается вода из миннесотского «Чайника дьявола»?

На что жалуетесь?

Вернуться