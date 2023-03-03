Как загадочное дерево уже 400 лет выживает в аравийской пустыне

Исследователи установили возраст дерева - 400 лет. Но почему оно одно на всю пустыню, тут уже учёные не могут прийти к согласию.

С одной стороны, в корневой системе дерева много воды, но никаких источников влаги поблизости нет. Также проводили и подземное сканирование - и тоже не нашли жидкости. С другой стороны, это растение “Мескит” и может получать влагу из воздуха. Вот только никакой влагой в пустыне и не пахнет.