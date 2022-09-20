30 атмосферных снимков для тех, кто любит дождь

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Сабреддит r/Raining объединяет более 400 тысяч плювиофилов. Это люди, которые находят особую радость и обретают душевный покой в дождливые дни. Их фотографии расслабляют, исцеляют и успокаивают.
Все относятся к дождливым дням по-разному. Но нужно признать: мерно барабанящие по крыше капли успокаивают и оказывают терапевтический эффект почти на всех. Особенно если свернуться калачиком в кресло, накрывшись клетчатым пледом, и взять хорошую книгу.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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