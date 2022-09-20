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30 атмосферных снимков для тех, кто любит дождь

30 атмосферных снимков для тех, кто любит дождь

Автор:
20 сентября 2022 11:40
Метки: дождливая погода   дождливый вечер   дождь   настроение   осенние снимки   осенняя погода   погода   уютные места   фотографии   
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Сабреддит r/Raining объединяет более 400 тысяч плювиофилов. Это люди, которые находят особую радость и обретают душевный покой в дождливые дни. Их фотографии расслабляют, исцеляют и успокаивают.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дождливая погода   дождливый вечер   дождь   настроение   осенние снимки   осенняя погода   погода   уютные места   фотографии   
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2  комментария
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Ivan 57 минут назад
30 атмосферных снимков для тех, кто любит дождьПосмотреть
30 атмосферных снимков для тех, кто любит дождь
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8k
Mowgley Z ⚔ 42 минуты назад
Душевный покой во время дождя я не обретаю, зато спать хочу пздц.
Наверное, я плювиосып
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