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В ОАЭ научились вызывать осадки с помощью новой технологии

В ОАЭ научились вызывать осадки с помощью новой технологии (6 фото + 2 видео)

Автор:
22 июля 2021 10:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   вызов осадков   дождь   дубай   жизнь в ОАЭ   искусственный дождь   новая технология   оаэ   погода   
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В Объединенных Арабских Эмиратах на фоне 50-градусной жары и засухи неожиданно начались ливни, которые в некоторых районах привели чуть ли не к затоплению. А разгадка проста: там проводятся испытания по засеиванию облаков и вызову дождя. Проводит их академия SANAD в Дубае совместно с учеными британского Университета Рединга.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   вызов осадков   дождь   дубай   жизнь в ОАЭ   искусственный дождь   новая технология   оаэ   погода   
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parallax 14 минут назад
Погода и так стала сходить с ума, теперь климат совсем свихнётся.
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11k
Bill 16 минут назад
Dailymail со ссылкой на BBC - это британский аналог нашей panorama.pub
В оригинале новость выглядит так:
"ОАЭ закупили в Британии несколько дронов на сумму $1,4 миллиона, чтобы проверить, можно ли вызывать дождь с помощью электричества. Эксперимент намерены провести в этом году в Дубаях"
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doker Полчаса назад
Лишь бы облака мстить не начали... Обидно же "за будь здоров" разряд получить.

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Eltiftel 37 минут назад
пффф... у нас столько же ежегодно выделяется на разгон облаков на 9 мая.... и них...я не помогает!
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