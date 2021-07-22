В ОАЭ научились вызывать осадки с помощью новой технологии

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В Объединенных Арабских Эмиратах на фоне 50-градусной жары и засухи неожиданно начались ливни, которые в некоторых районах привели чуть ли не к затоплению. А разгадка проста: там проводятся испытания по засеиванию облаков и вызову дождя. Проводит их академия SANAD в Дубае совместно с учеными британского Университета Рединга.
Ученые провели эксперимент по увеличению объема осадков с помощью специальных дронов, которые создавали в облаках электрические разряды. В отличие от традиционных технологий по засеиванию облаков, химикаты не применялись.
Первые эксперименты новой технологии начались весной текущего года. Проект осуществляется совместно учеными ОАЭ и Великобритании. ОАЭ - одна из самых засушливых стран на Земле, и ученые надеются, что этот метод поможет увеличить скудное годовое количество осадков.
И новая технология действительно работает. На видеозаписи, опубликованной Национальным центром метеорологии ОАЭ, показаны муссонные ливни по всей стране, создающие полосу дождя на автомагистралях.
Дождь создается с помощью беспилотных летательных аппаратов, бомбардирующих облаками электрическими зарядами
В результате происходит конденсация водяных капель, которые потом выпадают в виде осадков
В 2017 году правительство ОАЭ выделило 15 миллионов долларов на девять различных проектов по вызову осадков
Помимо уже упомянутой технологии бомбардировки электрическими зарядами, есть технология засева облаков с помощью соляных ракет, запускаемых с самолетов, и она также прошла тестирование.
Синоптики из Абу-Даби следят за метеорологическими радарами, чтобы сообщать пилотам, летящим на официальных правительственных самолетах, когда им следует взлететь для выполнения миссий, вызывающих дождь. В ОАЭ достаточно облаков, чтобы создать условия, позволяющие выпадать осадкам. Облакам нужно только немного "помочь".
Синоптики из Абу-Даби следят за метеорологическими радарами, чтобы сообщать пилотам, летящим на официальных правительственных самолетах, когда им следует взлететь для выполнения миссий, вызывающих дождь. В ОАЭ достаточно облаков, чтобы создать условия, позволяющие выпадать осадкам. Облакам нужно только немного "помочь".
Соляные ракеты (факелы) для засеивания облаков
Дискуссия о том, эффективен ли засев облаков для увеличения количества осадков, все еще ведется. Многие ученые сомневаются в том, что это оказывает заметное влияние на уровень осадков.
Однако, как сообщается, на американских горнолыжных курортах в Колорадо этот метод используется для увеличения количества снегопадов. Его также использовали перед церемонией открытия Олимпийских игр 2008 года в Пекине, чтобы вызвать ливень в других местах и сохранить стадион сухим (там запускали ракеты с кристаллами йодида серебра).
Однако, как сообщается, на американских горнолыжных курортах в Колорадо этот метод используется для увеличения количества снегопадов. Его также использовали перед церемонией открытия Олимпийских игр 2008 года в Пекине, чтобы вызвать ливень в других местах и сохранить стадион сухим (там запускали ракеты с кристаллами йодида серебра).
ОАЭ - одна из самых засушливых стран. Искусственный дождь нужен не только для того, чтобы справиться с жарой и засухой, он также считается намного более дешевым, чем альтернативные методы получения воды путем опреснения.
Исследования показывают, что засев облаков может увеличить количество дождя от 5 до 70 процентов, в зависимости от качества облаков. В ОАЭ строят плотины и водохранилища для сбора воды - в стране около 130 плотин и дамб с объемом хранения около 120 миллионов кубических метров. Видимо, для того, чтобы быть наготове и не потерять ни капли драгоценной воды.
Исследования показывают, что засев облаков может увеличить количество дождя от 5 до 70 процентов, в зависимости от качества облаков. В ОАЭ строят плотины и водохранилища для сбора воды - в стране около 130 плотин и дамб с объемом хранения около 120 миллионов кубических метров. Видимо, для того, чтобы быть наготове и не потерять ни капли драгоценной воды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В оригинале новость выглядит так:
"ОАЭ закупили в Британии несколько дронов на сумму $1,4 миллиона, чтобы проверить, можно ли вызывать дождь с помощью электричества. Эксперимент намерены провести в этом году в Дубаях"