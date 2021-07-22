В ОАЭ научились вызывать осадки с помощью новой технологии

ОАЭ - одна из самых засушливых стран. Искусственный дождь нужен не только для того, чтобы справиться с жарой и засухой, он также считается намного более дешевым, чем альтернативные методы получения воды путем опреснения.



Исследования показывают, что засев облаков может увеличить количество дождя от 5 до 70 процентов, в зависимости от качества облаков. В ОАЭ строят плотины и водохранилища для сбора воды - в стране около 130 плотин и дамб с объемом хранения около 120 миллионов кубических метров. Видимо, для того, чтобы быть наготове и не потерять ни капли драгоценной воды.