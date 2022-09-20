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Самые смешные мемы. Выпуск № 50

Самые смешные мемы. Выпуск № 50

Автор:
20 сентября 2022 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Текст в картинках   Это смешно   Юмор   веселые картинки   
967
20

Самые смешные мемы за день!

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Источник:

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Метки: Мемы   Текст в картинках   Это смешно   Юмор   веселые картинки   
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4  комментария
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32k
ACU900 Час назад
Анекдот:
Идет италянское кино
На экране обнаженная женщина лежащая на кровати,а рядом - смущенный быстроодевающейся мужчина.
Женщина:
- Инвалидо! Импотенто! Кастрато!
Перевод за кадром:
- Уходи, я тебя не люблю больше...
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48k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
а у бабушки одна одежда чтоль была всего?)
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48k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
тонировка, вот решение ваших проблем)
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7k
hairov Час назад
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