Самые смешные мемы. Выпуск № 50

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Источник:
АНТИФИШКИ
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Идет италянское кино
На экране обнаженная женщина лежащая на кровати,а рядом - смущенный быстроодевающейся мужчина.
Женщина:
- Инвалидо! Импотенто! Кастрато!
Перевод за кадром:
- Уходи, я тебя не люблю больше...