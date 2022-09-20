«Талибан»* запретил в Афганистане популярную игру из-за «пропаганды насилия»

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Радикальная исламистская группировка «Талибан» (*запрещена в России) запретила в Афганистане мобильную версию популярной видеоигры в жанре королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Новые власти сочли игру излишне жестокой и пропагандирующей насилие.
О том, что движение «Талибан»* запретит в Афганистане PUBG Mobile и приложение TikTok, сообщило информационное агентство Khaama Press.
Местные власти решили заблокировать «королевскую битву» из-за «пропаганды насилия» среди населения. Приложение TikTok запретят из-за того, что в нём публикуют «аморальный контент».
Местные власти решили заблокировать «королевскую битву» из-за «пропаганды насилия» среди населения. Приложение TikTok запретят из-за того, что в нём публикуют «аморальный контент».
Правительство объявило, что запретит PUBG Mobile в течение трёх месяцев, а TikTok — в течение месяца. Афганистан станет третьей страной после Пакистана и Индии, где запретят PUBG Mobile.
В августе 2022 года «Талибан»* заблокировал 23,4 миллиона сайтов, которые власти посчитали «неэтичными».
*террористическая организация, запрещённая в РФ
*террористическая организация, запрещённая в РФ
Источник:
АНТИФИШКИ
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