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«Талибан»* запретил в Афганистане популярную игру из-за «пропаганды насилия»

«Талибан»* запретил в Афганистане популярную игру из-за «пропаганды насилия»

Автор:
20 сентября 2022 08:18
Сообщество : Игромир
Метки: PUBG   в мире   запрет   новости   талибан   тикток   юморАфганистан   
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Радикальная исламистская группировка «Талибан» (*запрещена в России) запретила в Афганистане мобильную версию популярной видеоигры в жанре королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Новые власти сочли игру излишне жестокой и пропагандирующей насилие.

Источник:

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Метки: PUBG   в мире   запрет   новости   талибан   тикток   юморАфганистан   
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5  комментариев
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14k
ss Час назад
Сама статья уже ни к чему. Достаточно одного названия. Звучит как короткий анекдот.
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Godwine Æþelræd 9 минут назад
Талибан против насилия, это как мыши против сыра.
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10k
Ivan 18 минут назад
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3k
Natural Selection 24 минуты назад
у них пздюки уже с калашами там ходят с детства. пабг они запретили, того рот наоборот
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8k
Александр Час назад
Талибан берёт заказы на рекламу?
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