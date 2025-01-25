«Уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами»: афганские власти запретили студентам ехать на учёбу в Россию

По данным издания, недавно афганское министерство высшего образования в очередной раз запретило 500 студентам выезд в Россию. Претенденты на получение российской стипендии рассказали, что зарегистрировались для получения стипендий ещё в 2023 году и выполнили все административные процедуры после успешной сдачи экзаменов в 2024 году. Но талибы отказывают им в разрешении на поездку в Россию. Они также пожаловались, что несмотря на нищету и безработицу им удалось найти и заплатить от 100 до 150 долларов за получение документов и проведение медобследования, необходимых для приезда в РФ.

«По словам студентов, после нескольких месяцев ожидания и многочисленных встреч российский посол и глава Российского дома науки и культуры в Кабуле на днях проинформировали их о том, что проблемы чинит не Россия. По словам представителей российского посольства, именно министерство высшего образования препятствует получению этих стипендий и распорядилось, чтобы ни один студент не имел к ним доступа», - сообщает "Хашт-е Собх".

Отмечается, что студенты хотят, чтобы в ситуацию вмешались российские власти. Они напомнили, что ранее при аналогичной ситуации Россия оформляла афганским студентам учебные визы через Иран, а затем они приезжали в РФ.

*«Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещен в России.