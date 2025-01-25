«Уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами»: афганские власти запретили студентам ехать на учёбу в Россию

Афганские студенты призывают российские власти вмешаться в ситуацию.
Талибы* препятствуют афганским студентам выезжать на учёбу в Россию из-за опасения, что «их убеждения могут быть там искажены». Об этом пишет оппозиционная режиму талибов газета «Хашт-е Собх». Как пишет издание, за последнее время талибы не только ограничили афганских девочек и женщин в социальных и образовательных аспекта, но также ввели ограничения для мужчин.
«Группировка помешала сотням студентов выехать в Россию, утверждая, что студенты "уезжают в Россию мусульманами, а возвращаются домой коммунистами», — пишет газета.
По данным издания, недавно афганское министерство высшего образования в очередной раз запретило 500 студентам выезд в Россию. Претенденты на получение российской стипендии рассказали, что зарегистрировались для получения стипендий ещё в 2023 году и выполнили все административные процедуры после успешной сдачи экзаменов в 2024 году. Но талибы отказывают им в разрешении на поездку в Россию. Они также пожаловались, что несмотря на нищету и безработицу им удалось найти и заплатить от 100 до 150 долларов за получение документов и проведение медобследования, необходимых для приезда в РФ.
«По словам студентов, после нескольких месяцев ожидания и многочисленных встреч российский посол и глава Российского дома науки и культуры в Кабуле на днях проинформировали их о том, что проблемы чинит не Россия. По словам представителей российского посольства, именно министерство высшего образования препятствует получению этих стипендий и распорядилось, чтобы ни один студент не имел к ним доступа», - сообщает "Хашт-е Собх".
Отмечается, что студенты хотят, чтобы в ситуацию вмешались российские власти. Они напомнили, что ранее при аналогичной ситуации Россия оформляла афганским студентам учебные визы через Иран, а затем они приезжали в РФ.
*«Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещен в России.
Источник:
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Мы уже как-то раз вмешались.
Кончилось йухёво для всех.
Раз у них самих мозгов не хватает свергнуть власть "духовных лидеров" , призывающих оставаться "жить" 14-м веке , то так им и надо.
А чем больше ты образован, чем больше понимаешь как работает экономика, как строится общество, как развивалось человечество и что больше всего мешает людям жить и прогрессировать - тем больше ты становишься коммунистом, это неизбежно.
Пыпа-то даже на своем президентском штанадрте кресты на ромбики на своей инаугурации поменял.
Ну а быдлоте что ???- работайте на благо аллаха и себя
Интерено почему в Афганистане это "группировка", а в других странах (особенно западных и прозападных) свои подобные группы называют "правящей партией"?
из мусульманских стран (алкоголь, табак, разврат, нгасилие)=
Не очень то они видно веру имеют в своей башке.
А то что бухаются на колени и молятся все напропалую и орут "аллах велик"- это не показатель веры.
дикий и тупой народ