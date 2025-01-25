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«Уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами»: афганские власти запретили студентам ехать на учёбу в Россию

«Уезжают мусульманами, а возвращаются коммунистами»: афганские власти запретили студентам ехать на учёбу в Россию

Автор:
25 января 2025 18:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Афганистан   въезд в Россию   запрет   стипендии   студенты   талибан   
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Афганские студенты призывают российские власти вмешаться в ситуацию.

Талибы* препятствуют афганским студентам выезжать на учёбу в Россию из-за опасения, что «их убеждения могут быть там искажены». Об этом пишет оппозиционная режиму талибов газета «Хашт-е Собх». Как пишет издание, за последнее время талибы не только ограничили афганских девочек и женщин в социальных и образовательных аспекта, но также ввели ограничения для мужчин.



«Группировка помешала сотням студентов выехать в Россию, утверждая, что студенты "уезжают в Россию мусульманами, а возвращаются домой коммунистами», — пишет газета.

По данным издания, недавно афганское министерство высшего образования в очередной раз запретило 500 студентам выезд в Россию. Претенденты на получение российской стипендии рассказали, что зарегистрировались для получения стипендий ещё в 2023 году и выполнили все административные процедуры после успешной сдачи экзаменов в 2024 году. Но талибы отказывают им в разрешении на поездку в Россию. Они также пожаловались, что несмотря на нищету и безработицу им удалось найти и заплатить от 100 до 150 долларов за получение документов и проведение медобследования, необходимых для приезда в РФ.



«По словам студентов, после нескольких месяцев ожидания и многочисленных встреч российский посол и глава Российского дома науки и культуры в Кабуле на днях проинформировали их о том, что проблемы чинит не Россия. По словам представителей российского посольства, именно министерство высшего образования препятствует получению этих стипендий и распорядилось, чтобы ни один студент не имел к ним доступа», - сообщает "Хашт-е Собх".



Отмечается, что студенты хотят, чтобы в ситуацию вмешались российские власти. Они напомнили, что ранее при аналогичной ситуации Россия оформляла афганским студентам учебные визы через Иран, а затем они приезжали в РФ.



*«Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещен в России.

Источник:

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Метки: Афганистан   въезд в Россию   запрет   стипендии   студенты   талибан   
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103  комментария
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1k
Антон 8 часов назад
Все очень просто. Муслимам не нужны умные люди. Неумными управлять проще...
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26k
Валерий 2 часа назад
в 12 веке грамотные не нужны.
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43k
Бабай 2 часа назад
Так, стоп. Их планируют учить бесплатно, предоставить им жильё, платить им стипендию, а потом они свалят на родину? А почему не своих опять? Я когда там служил, лидером в Герате был Туран Исмаил, военный, окончил академию генштаба ВС СССР по спецподготовке "партизанская война в горах".
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573
ya da 4 часа назад
Не нужны они тут,пусть силят у себя
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73k
turyst 5 часов назад
Эх... Вот бы наши студенты, тоже, после учёбы, становились настоящими коммунистами.
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2k
Ганс 5 часов назад
Не надо российским властям вмешаться !!!
Мы уже как-то раз вмешались.
Кончилось йухёво для всех.
Раз у них самих мозгов не хватает свергнуть власть "духовных лидеров" , призывающих оставаться "жить" 14-м веке , то так им и надо.
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8k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 5 часов назад
В свое время ребята из Сомали заканчивали Каспийское высшее военно-морское Краснознамённое училище имени С. М. Кирова, что в Баку.............а потом стали во главе сомалийских пиратов.
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128
Валерий Beerbelly МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 5 часов назад
Ну так, Советское образование лучшее в мире! Я без иронии, карьера более чем успешная
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325
Йож ДонеццкиЙ 5 часов назад

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45k
Example 6.2.6 5 часов назад
Образование оно такое, недаром всю историю человечества, жрецы, шаманы, попы, священники, гуру, имамы и прочие проповедники, которые якобы трактуют божью волю - очень негативно относились ко всяким выскочкам, которые не да нет, то на гору залезут выше облаков и скажут что там деда нет никакого, то в телескоп глядеть начинают, то вдруг находят объяснение солнечному затмению итд.. и чаще всего старались таких умников физически уничтожить, но не просто приморить в подворотне, а публично казнить, за богохульство и ересь. Чтоб остальным неповадно было.

А чем больше ты образован, чем больше понимаешь как работает экономика, как строится общество, как развивалось человечество и что больше всего мешает людям жить и прогрессировать - тем больше ты становишься коммунистом, это неизбежно.
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3k
Константин 5 часов назад
Ну хоть талибы работают во благо России и противятся ее исламизации.
Пыпа-то даже на своем президентском штанадрте кресты на ромбики на своей инаугурации поменял.
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16k
Алан 6 часов назад
На самом деле Талибан боится, что студенты радикализуются в России и устроют газават в Афгане
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6k
sergonly 6 часов назад
Молодым падаванам нельзя подвергаться таким испытаниям. Только умудренные джидаи устоят
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359k
Cтeпaн Cтeпaныч 6 часов назад
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1k
Alexander Sar 7 часов назад
Один вопрос - а РФ это зачем? Она что-то из Афганистана кроме наркоты получает?
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9k
x3matic 7 часов назад
В ядерной войне они выживут.
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38
Лёха 7 часов назад
Смотрите,что обнаружил только что.Как бы не удивляет.Но есть нюанс.Обратите внимание на последнее предложение в описании.Так что есть сдвиги,есть.От овец они уже отказались.Машина по изменению мирового порядка и замещению русских работает на полную мощность.
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38
Лёха 3zo672nyb9t0 5 часов назад
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38
Лёха 3zo672nyb9t0 5 часов назад
Выбрось телефон.Купи экран побольше.Зачем мне ставить по два пробела?
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10k
Maddy8 7 часов назад
всех забирайте.
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38k
Axel 7 часов назад
"Группировка помешала"

Интерено почему в Афганистане это "группировка", а в других странах (особенно западных и прозападных) свои подобные группы называют "правящей партией"?
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883
Александр Поляков 7 часов назад
Вот беда так беда. Потеря потерь. Обезьяна мусульманская не сможет в России на учёбу приехать.
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21k
a_komolow 7 часов назад
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10k
Евгений 7 часов назад
Судя по тому как в РФ ведут себя мигранты
из мусульманских стран (алкоголь, табак, разврат, нгасилие)=
Не очень то они видно веру имеют в своей башке.
А то что бухаются на колени и молятся все напропалую и орут "аллах велик"- это не показатель веры.
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Burzum
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