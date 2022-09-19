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45 победителей фотошоп-битв, которые делают Интернет гораздо веселее

45 победителей фотошоп-битв, которые делают Интернет гораздо веселее

Автор:
19 сентября 2022 16:50
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Фотожаба   Юмор   магия фотошопа   мемы и фотожабы   смешно   фотожабы   фотомемы   фотошоп баттлы   цифровое искусство   
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Сабреддит Photoshopbattles — одно из лучших мест в Интернете. Это огромное сообщество (более 18 млн участников), в котором идут постоянные фотошоп-битвы. Вот коллекция самых весёлых результатов этих баталий. Наслаждайтесь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Фотожаба   Юмор   магия фотошопа   мемы и фотожабы   смешно   фотожабы   фотомемы   фотошоп баттлы   цифровое искусство   
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