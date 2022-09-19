45 победителей фотошоп-битв, которые делают Интернет гораздо веселее

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Сабреддит Photoshopbattles — одно из лучших мест в Интернете. Это огромное сообщество (более 18 млн участников), в котором идут постоянные фотошоп-битвы. Вот коллекция самых весёлых результатов этих баталий. Наслаждайтесь!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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