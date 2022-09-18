Жизнь в СССР. Старые душевные фотографии Советского Союза

Автор:
18 сентября 2022 21:50
Работы фотографа Николая Боброва сделанные в разные десятилетия Советского Союза. Он был членом Союза журналистов, и его работы публиковались во многих советских журналах.
Интересного просмотра!
1.
Семейный пикник, Псковская область 1964 год.
2.
Предприятие «Надежда Таймыра», Норильск 1979 год.
3.
Милая девушка на хлебозаводе, Мироновка 1970 год.
4.
Вид на Енисей, 1959 год.
5.
Коммунальная квартира. Москва, 1956 год.
6.
Дом, в котором жил Ленин. Село Шушенское, 1959 год.
7.
Производство велосипедов, Львов 1959 год.
8.
Мастер плетения Александр Погодин. Ярославль, 1984 год.
9.
Украшенный к празднику Невский проспект, Ленинград 1968 год.
10.
Пустые магазины Москвы, 1991 год.
11.
Портрет Иосифа Сталина на каменной породе, Осетия 1980 год.
12.
Ритм города. Москва, 1975 год.
13.
Маленький помощник. Иваново, 1956 год.
14.
Детские игры, Горький 1959 год.
15.
Чайные плантации в Грузии, Аджария 1962 год.
16.
Зимняя сказка в Карелии. Колхоз Святозерский,1980 год.
17.
Школа юных автомобилистов. Москва,1956 год.
18.
«На полевые работы», Тверская область, 1954.
19.
Эксперимент в лаборатории высоких температур, 1961 год.
20.
Серноводск, Чечено-Ингушская АССР 1955 год.
21.
Амур в районе поселка Ухта, 1965 год.
22.
В деревне. Тамбовская область 1950 год.
23.
Рабочая окраина Норильска, 1959 год.
24.
Красноярский край, Дудинка, 1959 год.
25.
Заседание на автозаводе в Ульяновске, 1960 год.
26.
Икея того времени. Латвия, 1961 год
27.
В магазине. Йошкар-Ола, 1967 год.
28.
1964. Сыновья горняков (Павел Гладилин, Станислав Щукин, Михаил Тимофеев, Владимир Подшивалин) — наследники отцов. Макеевка
29.
Улица Горького в ночи (Тверская). Москва, 1959 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!