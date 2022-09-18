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Жизнь в СССР. Старые душевные фотографии Советского Союза

Жизнь в СССР. Старые душевные фотографии Советского Союза

Автор:
18 сентября 2022 21:50
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
643
30
Работы фотографа Николая Боброва сделанные в разные десятилетия Советского Союза. Он был членом Союза журналистов, и его работы публиковались во многих советских журналах.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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5  комментариев
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5k
GROMOZEKA 3 часа назад
Кобу, прям как с Батьки рисовали

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406
Rolly 10 минут назад
Город Ухта находится примерно в восьми тысячах километров от реки Амур
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408
AmaN 52 минуты назад
Если Сталину 100 лет, то это 1978 год.
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12k
Мистер Фикс 2 часа назад
Ну, коммуналка-то образцово-постановочная
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