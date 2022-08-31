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«Он верил в гласность (glasnost) и перестройку (perestroika)»: как в мире отреагировали на смерть Михаила Горбачёва

«Он верил в гласность (glasnost) и перестройку (perestroika)»: как в мире отреагировали на смерть Михаила Горбачёва

Автор:
31 августа 2022 14:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Реакция   гласность   мировые лидеры   михаил горбачев   перестройка   политики   смерть   сми   
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Первые полосы мировых СМИ пестрят сообщениями о кончине первого и последнего президента СССР. Главы государств тоже не остались в стороне.

Вчера умер Михаил Горбачёв. Единственный глава СССР, которого старались не критиковать на западе.

После известий о его смерти, реакция в мировых СМИ была примерно такая же:

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О смерти Горбачева также высказались главы государств и известные политики:

Президент США Джо Байден:

«Он верил в гласность (glasnost) и перестройку (perestroika) не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений. Это были действия редкого лидера — человека с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стали более безопасный мир и свобода для миллионов людей».

Президент Франции Эмманюэль Макрон:

«Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю».

Канцлер Австрии Карл Нехаммер:

«Михаил Горбачев, как никто другой, содействовал сближению между Востоком и Западом после падения «железного занавеса» в Европе и окончания холодной войны. Покойся с миром».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш:

«Михаил Горбачев был уникальным государственным деятелем, изменившим ход истории. Мир потерял выдающегося лидера и неутомимого борца за мир».

Глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен:

«Михаил Горбачёв был надежным и уважаемым лидером. Первый и единственный президент СССР сыграл решающую роль в прекращении холодной войны, что открыло путь к свободной Европе».

Арнольд Шварценеггер:

«Представьте, что вы поднялись на самый верх любой организации, а затем у вас хватило мудрости и мужества оглянуться вокруг и сказать: “Это не работает на людей, кто-то должен это исправить. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?”»

Ну а на Родине, у многих совсем не такое однозначное отношение к perestroika и glasnost.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   гласность   мировые лидеры   михаил горбачев   перестройка   политики   смерть   сми   
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46  комментариев
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7k
ron 5 часов назад
Чем больше его хвалят иностранные лидеры, чем больше ему дают орденов и Нобелевских премий, тем больше становится очевидна глубина его предательства. Не будет ему упокоения.
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490
GoodFireman Минуту назад
Человек, с молчаливого согласия которого, миллионы русских, в одну секунду оказались за границей! Тысячи были убиты! Тысячи уезжали в Россию, взяв с собой только одежду!
Земля бензопилой!
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4k
Frank Borman Час назад
На Западе траур: умер мистер Горби. Майк развалил СССР, уничтожил Варшавский пакт, вывел советские войска из Восточной Европы и отпустил восточноевропейских братушек на все четыре стороны. Самое главное: у Запада исчез страх. Страх, что орды советских танков рванут на запад и дойдут до Ла Манша за неделю-две. Поэтому Запад очень сильно скорбит о его смерти. Как говорится, Горби был конечно сукин сын, но зато он был наш сукин сын.
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70k
Доктор Джонс Час назад
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3k
Али Час назад
Говорят, что об умерших - либо хорошо, либо ничего, но... как говорится, стекловатой
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50
MET59rus 2 часа назад
когда я попаду в ад (другое мне вряд ли светит) я попрошусь в самые низкооплачиваемые кочегары, но обязательно в бригаду, которая будет жарить этого [мат].
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32k
Korolev 2 часа назад
И этот до суда не дотянул...
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26k
Юрьевич 2 часа назад
Даже если бы я не застал время когда он угробил мою Родину, то теперь, видя кто из западных политиков его нахваливает, я бы сделал правильный вывод...
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Ага, млять, к свободе. С этим его стремлением к "свободе" развалился СССР, а после была велика вероятность потерять территориальную целостность того что от него осталось. Запад уже заочно поделил Россию на подконтрольные территории для последующего окончательного разграбления. А это меченный за бугром радовался, падла.
Ссылка www.youtube.com
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2k
ДК 2 часа назад
Он вовсе не собирался сделать то, что получилось. Он лишь чувствовал что надо что-то изменить. А потом контроль ушел из его рук... Но за одно желание и за попытку поменять ту самую систему я буду ему благодарен. В итоге эти его изменения открыли для меня весь мир, помогли получить нормальную работу и обеспечить нормальную жизнь, мне и детям. Ну и куча государств в Восточной Европе (включая Прибалтику) получили свободу, свободу самим принимать решения, опять же существенно подняв их уровень жизни.
Дэн Сяопин в Китае тоже понимал что надо что-то менять, но он учел опыт Горбачева и сохранил другие части системы, сохранил контроль и добился своих целей. Можно долго обсуждать - нужны ли людям западные свободы, хотя лично мне они нужны. Но Китай смог сделать все как и планировалось, в отличие от Горбачева. Но я все-таки не хотел бы быть гражданином Китая.
Занятно, что россияне, переставшие кормить почти все остальные республики (что должно было бы обеспечить очень и очень высокий уровень жизни), почему-то оказались недовольны (хотя я бы подумал прежде всего о том, почему эти средства во многом ушли в несколько личных карманов вместа блага всему народу). Россияне сожалеют об утраченной силе страны, о былом величии когда все вокруг боялись СССР - вместо того чтобы развивать свою страну, вместо того чтобы обеспечивать самим себе достойную жизнь. Власти смогли здорово переключить эти настроения, найдя врагов прежде всего вне страны, а также успешно представив как врагов тех, кто хотел изменения системы. Хотя тут во многом заслуга Ельцина, который здорово отбил уважение к якобы западным ценностям и который и создал современную олигархическую систему.
Сегодня можно увидеть попытку вернуться в СССР, попытку сова получить силу ценой экономики, ценой падения уровня жизни, ценой возведения железного барьера между страной и Западом... Вот только вернуть былую мощь уже не получится (даже Украину не получается присоединить, только одну Беларусь подчинили, про Казахстан даже и не говорю), а вот цену, похоже, все равно придется заплатить полную. Китай же смотрит на все это и получает удовольствие, для него - сплошные выгоды.
А так Михаил Сергеевич останется в моей памяти со знаком плюс, не смотря на все его провалы. Вот о Ельцине добрых слов я не говорил и не буду. Прекрасно понимаю что я здесь в значительном меньшинстве (по многим причинам)! Но не написать об отношении к Михаилу Сергеевичу не мог. RIP.
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1k
Alex 3 часа назад
У поганых мразей траур
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10k
Roy Batty 3 часа назад
Чот комментаторы раздухарились пля
После гонки на лафетах Горби выглядел адекватно. Дорогой Леонид Ильич со своей приблатнённой тусовочкой дискредитировал Советскую власть дальше некуда. Надо было что-то делать. Ну вот и сделали. Да, получилось не очень. Но главный пистец учинил ЕБН, не Горби. Так что угомонитесь.
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71
Barmaleyy 3 часа назад
Земля этому 3.14дору стекловатой.
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8k
Григорий Бабкин 3 часа назад
Лишних лет тридцать прожил, паскуда. А лучше бы и не родился.
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3k
александр 3 часа назад
так и не дожил до трибунала, сука.
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49k
Сергей 4 часа назад
Сдох - и слава богу! Надеюсь чертям работы в аду прибавится
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178
costarox 4 часа назад
У меня к Горбачеву отношение неоднозначное. Вот на могилу Ельцина я плюнул, когда в Москве был. А вот на могилу Горбачева даже не знаю - толи тоже плюнуть, толи цветы принести, толи и то и другое. Думаю, на том свете сейчас тоже разборки идут, куда его засунуть - в ад или рай
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5k
Горожанин 4 часа назад
Прискорбно то, что в США умрет президент - никакого ажиотажа. А у нас умер один из таких - аж ажиотаж на весь мир. Почему? Да тому что нет реального государства. Все зацикленно на личности. Где была такая государственная структура, как КГБ в СССР? Нигде она в итоге не оказалась. Всё про.с.ра.ли. Потому что не было государства - всё решала Старая площадь, все зависело от разного рода партийных прохиндеев, а не государства. Горестно признавать, но сейчас традиции не изменились. Всё государство сейчас подчинено государству в государстве - непонятно каким-то технологам и пиарщикам в Администрации Президента. Они рулят всем, прикрываясь Президентом. Государства как системы нет. Государственные органы зависят от каких-то технологов в Администрации Президента и подчиняются им, а не самостоятельным решениям, как государственного органа. Это ровно то, что было в СССР, когда Хрущев поставил партию выше государства. Неужели история ничему не учит?
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23k
Тигран Саркисян 4 часа назад
О да неужели мразота коньки откинула , это надо было повесить суку , а не ждать пока коньки сам откинет падаль.
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27k
Квантовый переход 4 часа назад
Жаль сдох.Мне не хватило времени.Долго обьяснять,что я имею ввиду.Просто мразь ушла от наказания.
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11k
Kostick 4 часа назад
при введении хозрасчета, отец, к тому моменту уже почти 20 лет отработавший за ставку, от простого проектанта до гипа, смог купить первую машину. до горбачевских реформ об этом не могли и мечтать. горби дал идею китайцам, те сделали выводы, и не дав политических свобод - разрешили работать и зарабатывать. что из этого получилось - знают все.
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