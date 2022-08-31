«Он верил в гласность (glasnost) и перестройку (perestroika)»: как в мире отреагировали на смерть Михаила Горбачёва

Первые полосы мировых СМИ пестрят сообщениями о кончине первого и последнего президента СССР. Главы государств тоже не остались в стороне.
Вчера умер Михаил Горбачёв. Единственный глава СССР, которого старались не критиковать на западе.
После известий о его смерти, реакция в мировых СМИ была примерно такая же:
О смерти Горбачева также высказались главы государств и известные политики:
Президент США Джо Байден:
«Он верил в гласность (glasnost) и перестройку (perestroika) не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений. Это были действия редкого лидера — человека с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стали более безопасный мир и свобода для миллионов людей».
Президент Франции Эмманюэль Макрон:
«Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю».
Канцлер Австрии Карл Нехаммер:
«Михаил Горбачев, как никто другой, содействовал сближению между Востоком и Западом после падения «железного занавеса» в Европе и окончания холодной войны. Покойся с миром».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш:
«Михаил Горбачев был уникальным государственным деятелем, изменившим ход истории. Мир потерял выдающегося лидера и неутомимого борца за мир».
Глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен:
«Михаил Горбачёв был надежным и уважаемым лидером. Первый и единственный президент СССР сыграл решающую роль в прекращении холодной войны, что открыло путь к свободной Европе».
Арнольд Шварценеггер:
«Представьте, что вы поднялись на самый верх любой организации, а затем у вас хватило мудрости и мужества оглянуться вокруг и сказать: “Это не работает на людей, кто-то должен это исправить. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда?”»
Ну а на Родине, у многих совсем не такое однозначное отношение к perestroika и glasnost.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Земля бензопилой!
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды».
И поскольку правда оказалась весьма обличающей, то да, земля ему стекловатой.
Дэн Сяопин в Китае тоже понимал что надо что-то менять, но он учел опыт Горбачева и сохранил другие части системы, сохранил контроль и добился своих целей. Можно долго обсуждать - нужны ли людям западные свободы, хотя лично мне они нужны. Но Китай смог сделать все как и планировалось, в отличие от Горбачева. Но я все-таки не хотел бы быть гражданином Китая.
Занятно, что россияне, переставшие кормить почти все остальные республики (что должно было бы обеспечить очень и очень высокий уровень жизни), почему-то оказались недовольны (хотя я бы подумал прежде всего о том, почему эти средства во многом ушли в несколько личных карманов вместа блага всему народу). Россияне сожалеют об утраченной силе страны, о былом величии когда все вокруг боялись СССР - вместо того чтобы развивать свою страну, вместо того чтобы обеспечивать самим себе достойную жизнь. Власти смогли здорово переключить эти настроения, найдя врагов прежде всего вне страны, а также успешно представив как врагов тех, кто хотел изменения системы. Хотя тут во многом заслуга Ельцина, который здорово отбил уважение к якобы западным ценностям и который и создал современную олигархическую систему.
Сегодня можно увидеть попытку вернуться в СССР, попытку сова получить силу ценой экономики, ценой падения уровня жизни, ценой возведения железного барьера между страной и Западом... Вот только вернуть былую мощь уже не получится (даже Украину не получается присоединить, только одну Беларусь подчинили, про Казахстан даже и не говорю), а вот цену, похоже, все равно придется заплатить полную. Китай же смотрит на все это и получает удовольствие, для него - сплошные выгоды.
А так Михаил Сергеевич останется в моей памяти со знаком плюс, не смотря на все его провалы. Вот о Ельцине добрых слов я не говорил и не буду. Прекрасно понимаю что я здесь в значительном меньшинстве (по многим причинам)! Но не написать об отношении к Михаилу Сергеевичу не мог. RIP.
А вот твой комментарий останется в памяти Фишек со знаком минус...
Да и не Хрущев "поставил партию выше государства" (тем более что это неправда), и до него лидер страны был выше государства, и после него. Смерть Сталина все коренным образом изменила еще до Хрущева, да и смерть Ленина привела к серьезным изменениям. И сегодня все зависит именно от лидера страны, все решения принимаются только им одним, и его смена может привести к кардинальной смене политики.
А так по большому счету Вы совершенно правы. Государственной системы которая была бы выше личности просто нет.