«Он верил в гласность (glasnost) и перестройку (perestroika)»: как в мире отреагировали на смерть Михаила Горбачёва

«Он верил в гласность (glasnost) и перестройку (perestroika) не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений. Это были действия редкого лидера — человека с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стали более безопасный мир и свобода для миллионов людей».

Президент Франции Эмманюэль Макрон: