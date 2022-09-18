Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались новой порцией стёба

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Чарльз стал Карлом, а соцсети всё не могут успокоиться, накидывая неприятные массы на британский вентилятор. Кстати, уже был пост о мемах, посвящённых коронации.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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