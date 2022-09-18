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Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались новой порцией стёба

Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались новой порцией стёба

Автор:
18 сентября 2022 16:56
Сообщество : Юмор
Метки: Британия   Чарльз   Юмор   карл   коронация   подборка   
3122
12
Чарльз стал Карлом, а соцсети всё не могут успокоиться, накидывая неприятные массы на британский вентилятор. Кстати, уже был пост о мемах, посвящённых коронации.
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Источник:

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Метки: Британия   Чарльз   Юмор   карл   коронация   подборка   
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9  комментариев
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5k
Котэ 2 часа назад
где смеяться то?
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5k
Vladimir Полчаса назад
Даже если вам немного за тридцать
Есть надежда у старого принца
Солнце всем на планете одинаково светит ...
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14k
crazyvantuz 47 минут назад
и застегнул не на яйца

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5k
Дмитрий 51 минуту назад
Не трогайте дедушку! Ему 72, а карьера только начинается!!!
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10k
Andrei 55 минут назад
Что Charles теперь Charles в общем-то неудивительно, удивительно, что для русскоговорящих до сих пор секрет, что английское Чарльз по-русски читается как немецкое Карл. Кстати, та же история с французскими Шарлями.
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842
Arti Час назад
Смешно, надо больше
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Никифоридис

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