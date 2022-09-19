Взрослая жизнь подкрадывается незаметно. Казалось бы, ещё вчера ты гулял до утра, не зная горя и забот, а сегодня разбираешься в коммунальных счетах и ругаешься с бабушками в поликлинике. И когда мы успели стать теми самыми людьми, которых считали серьёзными тётями и дядями?

Художница с ником «Аниматор-прокрастинатор» создала серию работ «Азбука взрослой жизни», где точно и с иронией рассказала о всех проблемах периода жизни, когда осознаёшь, что ты уже давно не ребёнок.

Буква «А»