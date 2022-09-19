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Азбука взрослой жизни

Азбука взрослой жизни

Автор:
19 сентября 2022 08:21
Сообщество : Юмор
Метки: алфавит   взрослая жизнь   взрослые   жизненно   люди   позитив   
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Известная в сети под ником «Аниматор-прокрастинатор» девушка создала серию работ «Азбука взрослой жизни», в которых с юмором рассказала о некоторых проблемах взрослой жизни.

Взрослая жизнь подкрадывается незаметно. Казалось бы, ещё вчера ты гулял до утра, не зная горя и забот, а сегодня разбираешься в коммунальных счетах и ругаешься с бабушками в поликлинике. И когда мы успели стать теми самыми людьми, которых считали серьёзными тётями и дядями?


Художница с ником «Аниматор-прокрастинатор» создала серию работ «Азбука взрослой жизни», где точно и с иронией рассказала о всех проблемах периода жизни, когда осознаёшь, что ты уже давно не ребёнок.


Буква «А»

×
×

Буква «Б»


Буква «В»


Буква «Г»


Как говорится, утро добрым не бывает. Особенно если ты сова, а этот мир как будто бы заточен исключительно под жаворонков!

Буква «Д»


Буква «Е»


Буква «Ё»


Буква «Ж»


Буква «З»


Буква «И»


Буква «Й»


Буква «К»


Буква «Л»


Буква «М»


Буква «Н»


Буква «О»


Буква «П»


Буква «Р»


Буква «С»


Буква «Т»


Буква «У»


Буква «Ф»


Буква «Х»


Буква «Ц»


Буква «Ч»


Буква «Ш»


Буква «Щ»


Буква «Ъ»


Буква «Ы»


Буква «Ь»


Буква «Э»


Буква «Ю»


Буква «Я»


А какие буквы оказались для вас самыми близкими?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: алфавит   взрослая жизнь   взрослые   жизненно   люди   позитив   
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1  комментарий
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Kristian 7 секунд назад
Дальше будет ещё интересней.
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